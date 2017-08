Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức Ngày Hè Huynh Đệ Chi Binh

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ vừa tổ chức Ngày Hè 2017 mang tên “Huynh Đệ Chi Binh III” tại Garden Grove Park vào trưa thứ Bảy, ngày 19 tháng 8, 2017.Chiến hữu Đinh Quang Truật điều hợp phần khai mạc, tất cả chiến hữu và phu nhân cùng tập trung chào quốc kỳ và hát quốc ca. Trong phút mặc niệm, mọi người cùng đồng thanh cất cao bài hát “Chiến Sĩ Vô Danh” ngợi ca những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc nhưng không được ai biết đến tên tuổi, họ là những anh hùng vô danh mà tổ quốc cần tri ân.Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ chào cờ trướ khi sinh hoạt. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau lễ chào cờ diễn ra phía ngoài sân cỏ, tất cả chiến hữu được mời vào trong căn nhà không vách ngăn kế đó để nghe một số lời phát biểu của chiến hữu Richard Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng, của niên trưởng Trần Quan An và niên trưởng Nguyễn Văn Ức là hai vị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành và Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ VNCH.Chiến hữu Bùi Đẹp phát biểu, “Chúng ta là những chiến sĩ QL/VNCH, chúng ta đã chiến đấu để bảo vệ miền Nam nước Việt, để đồng bào chúng ta được hưởng sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Có lẽ chúng ta đều thích có picnic trong những ngày nghỉ của mình, đặc biết là mùa Hè. Một buổi ăn ngoài trời mang lại nhiều hứng thú, phấn khởi và quên đi những sự phiền muộn trong cuộc sống của chúng ta.“Và đặc biệt ngày hôm nay cũng là ngày lễ Nhân Đạo Thế Giới gọi tắt là WSE. Ngày lễ quốc tế dành cho các công nhân, nhân viên nhân đạo, những người đã mất cuộc sống của họ khi làm việc cho nhân đạo. Thưa qúy vị, Picnic là cách tốt nhất để thể hiện niềm vui và cuộc sống, đồng thời với tình huynh đệ chi binh. Cá nhân tôi và không biết tất cả niên trưởng ở đây có nghĩ rằng Picnic là đem lại cho chúng ta sự thay đổi để tương tác hơn trong tình đồng đội. Không ai lớn, không ai nhỏ.Chị Hân, phu nhân của một chiến hữu Lực Lượng Đặc Biệt (góc phải), một trong các phu nhân tích cực lo các phần ăn cho người tham dự (Thanh Phong/ Viễn Đông)“Chúng ta đều cư xử và thích thú với nhau như đứa trẻ đi picnic. Đó là một cách vui vẻ và tình huynh đệ chi binh của chúng ta đối với nhau. Thay mặt Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Điều Hợp Chiến Sĩ VNCH miền Tây Nam Hoa Kỳ chúng tôi tuyên bố khai mạc buổi picnic Hè và chúc quý niên trưởng các chiến hữu có bữa ăn ngon miệng, vui vẻ, thích thú và nếu có gì sơ sót xin lượng thứ cho.”Sau đó, hai niên trưởng Trần Quan An và Nguyễn Văn Ức được mời phát biểu. cả hai ông đều ngỏ lời cảm phục tinh thần của các anh em chiến hữu và quý phu nhân. Dù bận rộn công việc nhà cũng cố gắng tổ chức buổi sinh hoạt ngoài trời, để chúng ta cùng gặp gỡ, vui chơi với nhau và trao cho nhau tình cảm thân thương gắn bó như chủ đề “Huynh đệ chi binh” mà ban tổ chức đã đặt ra.Các chiến hữu và gia đình sau đó dùng cơm trưa với nhiều món ăn ngon do các phu nhân qúy chiến hữu tự tay nấu nướng, và thưởng thức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn cho đến xế chiều mới giải tán.