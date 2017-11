Target cho người mua sắm được nghỉ xả hơi ngày Tạ Ơn

Một nhân viên đang xếp hàng hóa Noel tại tiệm Wal-Mart ở Burbank. Wal-Mart đã mở cửa sớm hơn Target để bán hàng sale trong ngày Black Friday. (Getty Images)Target đã cho những người mua sắm một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau dịp Lễ Tạ Ơn, thay vì chạy ào ào đến chợ trước ngày Black Friday để giành mua hàng như điên cuồng.Công ty bán lẻ đặt trụ sở ở Minneapolis này mở cửa lúc 6 giờ chiều vào ngày Lễ Tạ Ơn (thứ Năm), và sau đó đóng vào lúc nửa đêm (thay vì mở luôn đến sáng Thứ Sáu Đen như trong mấy năm gần đây).Các cửa hàng Target sẽ mở cửa lại lúc 6 giờ sáng vào ngày thứ Sáu cho đến 10 giờ tối, 11 giờ tối, hoặc lúc nửa đêm theo giờ địa phương.Điều này là khác với năm ngoái khi Target giữ cho các cửa hàng mở cửa lên tục suốt đêm.Một lần nữa Target sẽ cung cấp những cuộc giao dịch trong ngày Thứ Sáu Đen trên Target.com, vào buổi sáng Lễ Tạ Ơn. Trước kỳ nghỉ lễ, công ty sẽ cung cấp những cuộc giao dịch tuyển chọn bắt đầu từ thứ Hai, như họ đã có trong bốn năm qua.Như các hãng bán lẻ khác, Target đang cố gắng phục vụ khách hàng, giúp họ không phải xem hàng qua lại trên mạng và ở các cửa hàng. Công ty biết được rằng trong khi những người mua sắm thích cơ hội mua hàng vào ngày Lễ Tạ ơn và Thứ Sáu Đen tại các cửa hàng Target, thì các đám đông thưa dần trong những giờ đầu của buổi sáng. Các giới chức điều hành cửa hàng cũng nói rằng những giờ mới đem lại cho các nhân viên cơ hội được sắp hàng mới lên kệ.Trong khi đó, hầu hết các cửa hàng của Macy sẽ mở cửa lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương vào ngày Lễ Tạ Ơn, và đóng cửa lúc 2 giờ sáng, giống như năm ngoái. Các cửa hàng sẽ mở cửa lại lúc 6 giờ sáng theo giờ địa phương vào ngày Thứ Sáu Đen.Nhưng một số cửa hàng vẫn tiếp tục với những giờ mua sắm kéo dài suốt ngày suốt đêm.Toys R Us sẽ mở cửa lúc 5 giờ chiều trong ngày Lễ Tạ Ơn, và mở cửa trong suốt 30 tiếng đồng hồ mua sắm liên tiếp.Giống như nhiều hãng bán lẻ, Target cũng đang tăng thêm nhiều khoản khích lệ cho các khách hàng quay trở lại cửa hàng, và tìm cách làm cho cac vụ giao dịch trở nên dễ dàng hơn.Lần đầu tiên, khi các khách hàng chi tiêu $50 vào ngày hôm sau Lễ Tạ Ơn, họ sẽ nhận được một phiếu giảm giá cho 20 phần trăm trong một chuyến đi mua sắm trong tương lai. Và gần như mọi cuộc hiao dịch trên mạng vào ngày Thứ Sáu Đen của Target đều sẽ hội đủ điều kiện để nhận hàng tại cửa hàng, tăng lên khá nhiều so với năm ngoái.Một điều cũng mới mẻ trong năm nay: các khoản giảm giá sẽ được áp dụng một cách tự động ở quày trả tiền, mà không đòi phải có phiếu giảm giá hoặc bộ mã. Target cũng muốn tưởng thưởng cho những khách hàng trung thành nhất. Vào ngày trước Lễ Tạ ơn, những người giữ thẻ tín dụng nhãn hiệu Target sẽ tiếp cận được với hơn 100 cuộc giao dịch vào ngày Thứ Sáu Đen, so với một số cuộc giao dịch trong những năm trước đây.