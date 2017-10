Target sắp mở tiệm đầu tiên ở Vermont

Một tiệm Target ở Springfield, Virginia. (Getty Images)BURLING TON - Vermont đang có một năm để chuẩn bị cho một điều mà tiểu bang này chưa bao giờ có: một tiệm Target. Sau nhiều năm có những lời nài xin từ một số cư dân, đồng thời có những người chống lại những dự án mở siêu thị, đại công ty Target chuyện bán lẻ này nói rằng họ sẽ mở một cửa hàng ở South Burlington trong năm 2018.Thông báo này đã trở thành tin “Breaking News” (Tin Sốt Dẻo) trên các trang web báo địa phương trong mấy ngày qua. Trước sự chú ý của nhiều người, đài phát thanh Vermont Public Radio (VPR) đã phải khẳng định tin nóng “không phải là một cuộc diễn tập (chống thiên tai).”Phản ứng của người dân cũng gay cấn. Ông Adam Maxwell viết trên trang Facebook của VPR, “Hoan nghênh năm 1995, Vermont!” (Không hiểu sao ông này nói đến năm 1995? Ý nói đợi quá lâu?)Còn bà Virginia Mackey thì không mấy hào hứng khi nói, “Tại sao lại làm lớn chuyện này? Tiệm cũng giống như bất kỳ các tiệm lớn thống lãnh hết mọi thức. Thử hỏi Target này có bán những gì mà bạn không thể mua được ở nơi nào khác, và nếu bạn không thể mua được, thì bạn không cần thứ đó.”Với diện tích khoảng 60,000 bộ vuông, cửa hàng đó sẽ nhỏ hơn so với những cửa hàng trung bình của Target. Một số cửa tiệm cỡ nhỏ mới của công ty đã mở cửa trong những khu vực ở gần các trường đại học, và cửa hàng này cũng theo dạng thức đó.Công ty nói rằng họ dự định thuê khoảng 75 người làm việc tại cửa hàng này. Trong một bản thông cáo báo chí về tiệm mới, Thống Đốc Phil Scott của Vermont nói, “Chúng tôi có thể là tiểu bang cuối cùng gia nhập gia đình Target. Thế nhưng chúng tôi biết rằng họ sẽ nhanh chóng trở thành một phần của cộng đồng Vermont, và mong được thấy sự thành công lâu dài của công ty ở tiểu bang này.”Khi cửa hàng ở Vermont mở cửa trong năm tới, Target sẽ chính thức có các địa điểm ở tất cả 50 tiểu bang. Được thành lập vào năm 1962, hãng bán lẻ này hiện thời có hơn 1,800 cửa hàng ở 49 tiểu bang. Công ty đã có thể mở tiệm ở những khu đô thị dày đặc như New York và Hoa Thịnh Đốn. Họ cũng hoạt động ở Ấn Độ. Nhưng cho đến nay, Target vẫn chưa có tiệm ở Vermont, một nơi có biệt hiệu Tiểu Bang Núi Xanh.Các hãng bán lẻ lớn khác, từ Walmart, Kmart cho tới Home Depot, đã có các cửa hàng ở Vermont từ lâu. Việc Target quyết định mở tiệm ở Vermont diễn ra sau khi những nỗ lực bất thành trước đây.Sự chú ý gia tăng vào đầu năm 2015, sau khi Kmart cho biết sẽ đóng cửa tiệm ở South Burlington. Khi tờ báo địa phương The Burlington Free Press hỏi các độc giả rằng họ muốn hãng nào thay thế Kmart, thì Target nhận được là câu trả lời nhiều nhất.Nhưng lúc bấy giờ, một đại diện công ty nói với tờ báo đó rằng, sau vụ thất bại ở Williston năm 2019, Target không có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở Vermont nữa.