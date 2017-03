Tất cả nạn nhân vụ cháy đều bị ngạt khói

OAKLAND – Nhà chức trách hôm thứ Bảy cho biết, khói độc đã giết chết toàn bộ 36 người trong vụ cháy nhà kho ở thành phố Oakland, xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Nguyên nhân tử vong được xác nhận bởi Phòng pháp y Alameda County. Vụ cháy tại Oakland xảy ra khi tòa nhà đang có một buổi biểu diễn ca nhạc, khiến nhiều người bị kẹt bên trong. Nhà kho – được đặt tên là The Ghost Ship (Con tàu ma) – có thiết kế nội thất giống như một mê cung, không có lối thoát rõ ràng, khiến các nạn nhân không thể thoát thân trước ngọn lửa lan nhanh.Các nạn nhân có độ tuổi từ 17 đến 61. Dù có nhiều bằng chứng cho thấy nhà kho cũ đã bị sửa chữa trái phép thành nơi cư trú và nơi biểu diễn ca nhạc, nhưng thành phố Oakland vẫn không hề có hành động gì để đóng cửa nơi này. Trước tai nạn, thành phố đã nhận nhiều thư than phiền về khu nhà kho, thông báo nơi này không an toàn, có nhiều rác, và dẫn dây điện trái phép. Cơ quan công tố Alameda County đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ cháy.

Ca sĩ One Direction bị bắt tại phi trường LAX

LOS ANGELES – Ca sĩ Louis Tomlinson của nhóm One Direction đã bị bắt hôm thứ Sáu, sau một vụ đánh nhau với các tay săn ảnh tại phi trường quốc tế Los Angeles. Sở cảnh sát LA cho biết, ca sĩ Anh quốc đang rời phi trường cùng bạn gái lúc gần 9 giờ tối thì bị bao vây bởi một nhóm paparazzi. Một vụ xô xát đã xảy ra và 1 tay thợ săn ảnh bị ngã xuống đất. Theo lời nhân chứng, ca sĩ 25 tuổi đã kéo chân một tay chụp ảnh, khiến người này té ngửa và đập đầu xuống sàn. Tay săn ảnh được đưa vào bệnh viện sau đó.

Trong quá trình xảy ra sự việc, một nữ nhân chứng đã dùng camera ghi hình người bạn gái của Tomlinson, khiến tranh cãi cũng nổ ra giữa 2 phụ nữ. Tomlinson đã tìm cách giật điện thoại của nữ nhân chứng, tóm lấy tay của cô, khiến cô ngã xuống đất và bị đập trúng mắt. Người này được chữa trị ngay tại phi trường.

Tay thợ săn ảnh và nữ nhân chứng đã làm hồ sơ yêu cầu bắt giữ Tomlinson. Ca sĩ này bị bắt vì tội ẩu đả và được thả vào sáng sớm thứ Bảy sau khi đóng tiền tại ngoại $20,000 Mỹ kim. Luật sư của Tomlinson cho biết, tay paparazzi đã cố tình khiêu khích Tomlinson, và khi vụ xô xát xảy ra, ba người khác đã tấn công bạn gái của ca sĩ, khiến Tomlinson phải đến để bảo vệ cô. Tonlinson hiện chưa bị truy tố. Anh phải ra trình diện tại Tòa thượng thẩm LA County vào ngày 29 tháng 3.