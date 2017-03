Tàu chìm, 9 người có thể kẹt dưới khoang

Tàu cứu nạn chuẩn bị ra khơi tìm các thuyền viên mất tích.



VŨNG TÀU – Hai tàu đâm nhau ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một tàu bị chìm với hầu hết thuyền viên còn mất tích vào đêm thứ Hai. Gần 24 giờ sau, báo chí trong nước mới cho biết cơ quan hàng hải Việt Nam đã họp bàn về kế hoạch tìm kiếm chín thuyền viên mất tích trong vụ tai nạn tàu Hải Thành 26 bị đâm chìm.



Lương Trường Phi, phó giám đốc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 (Vũng Tàu) cho biết hiện nay, ngoài hai tàu cứu nạn của trung tâm còn có tàu hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng cũng như một số tàu của ngành dầu khí tham gia tìm kiếm với diện tích 280 hải lý vuông.



"Công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường hiện gặp nhiều khó khăn khi gió cấp 6, sóng cao 3 m, nhất là trời đã tối," ông Phi cho biết vào đêm thứ Ba.



Theo tường trình ban đầu từ hai thuyền viên được cứu, thời gian va chạm vào lúc khuya, tàu chìm nhanh nên rất nhiều khả năng các thuyền viên nằm ngủ trong khoang hoặc trong buồng máy chưa thoát ra kịp.

"Hai thuyền viên được cứu sức khỏe yếu nên sau khi vào bờ, họ được chuyển đến bệnh viện để chăm sóc," ông Phi cho biết.



Trong khi đó thì Nguyễn Hoàng, phó cục hàng hải Việt Nam, nói cần đưa lực lượng đến nơi xảy ra tai nạn để có thể sớm tìm ra chín nạn nhân. "Cần huy động thêm các tàu cá ngư dân xung quanh phối hợp tìm kiếm, nhưng phải bảo đảm an toàn vì khu vực này mật độ tàu bè qua lại rất lớn," ông Hoàng cho biết.



Theo ông Hoàng, "Nhiệm vụ ngay lúc này chính là xác định vị trí tàu chìm để cho thợ lặn xuống, vì rất có thể các thuyền viên vẫn còn mắc kẹt bên trong. Ngoài thợ lặn chuyên nghiệp từ phía chủ tàu thuê, có thể điều thêm thợ lặn của hải quân, cảnh sát biển phục vụ công tác này."



Trước đó, vào đêm thứ Hai rạng sáng thứ Ba, tàu Hải Thành 26 trọng tải hơn 3,000 tấn, chở clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến vùng biển cách Vũng Tàu 44 hải lý về phía Đông đã va chạm với một tàu hàng khiến tàu chìm.



Sáng thứ Ba, hai người đã được cứu là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và thuyền viên Hoàng Tiến Khôi. Hai người này có mặt trên hai phao bè, chín người còn lại vẫn mất tích. Một phao bè thứ ba được tìm thấy nhưng không có người.



Chín nạn nhân mất tích gồm có máy trưởng Phạm Hữu Thược, đại phó Lương Văn Quỳnh, các thủy thủ Nguyễn Viết Duy, Nguyễn Trường Đại, Mai Văn Dương, sĩ quan máy Vũ Thế Kiên, các thợ máy Ninh Văn Quỳnh, Lê Văn Ba, và đầu bếp Nguyễn Văn Khuyên.



Theo báo cáo sơ khởi, vào hồi 4:37 sáng thứ Ba (28/3), trung tâm nhận tín hiệu báo nạn từ tàu Hải Thành 26.



Theo khai báo ban đầu của thuyền viên Hoàng Tiến Khôi (là thuyền phó 3 của tàu Hải Thành 26 và được tàu Petrolimex 14 cứu), tàu Hải Thành 26 bị va chạm và đâm ngang nên chìm rất nhanh. Báo cáo này cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu Hải Thành có năm người đứng trên bong, sáu người khác đang ở trong hầm máy hoặc đang ngủ trong phòng.



Khi trời sáng, tàu Petrolimex 14 đã phát hiện một phao bè có hai người là thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan bong Hoàng Tiến Khôi. Anh Khôi bị thương do va đập, sức khỏe yếu. Do sức khỏe yếu, thuyền trưởng Thắng và sĩ quan Khôi được đưa về Vũng Tàu để chữa trị.



Tối thứ Ba, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Công cũng đã đến Vũng Tàu để chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn.