Tàu đánh cá VN bị gọi là "bọn cướp rạn san hô"

Tàu cướp từ Việt Nam?

Một số ngư thuyền màu xanh lam của Việt Nam đã bị bắt giữ vào ngày Chủ Nhật vừa qua, ngày 26 tháng Ba, tại tỉnh Rennell and Bllona ở quần đảo Solomon Islands, vì đánh cá bất hợp pháp ở ngoài khơi rạn san hô Indispensable Reef. Tổ chức FFA gọi những tàu xanh này là “bọn cướp rạn san hô.” (Frank Aotee/ RNZ)

Các ngư dân Việt Nam đang gây tai tiếng trong vùng biển Nam Thái Bình Dương. Vì bị áp lực của Trung Cộng đang xâm chiếm Biển Đông, cộng với biển bị ô nhiễm ở miền Trung, các ngư dân đã rời xa vùng biển truyền thống để đánh cá, săn tìm hải sản ở các vùng biển xa hàng ngàn dặm, đến tận bên Úc và Tân Tây Lan.

Thế nhưng các ngư dân này đã hành nghề bất hợp pháp, xâm lấn hải phận của các quốc gia, khiến các nước trong vùng đang hợp tác với nhau để chặn bắt ngư dân Việt Nam. Các nước cũng yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải nhìn nhận có sự việc ngư dân Việt Nam đang săn bắt bất hợp pháp ở các nước.



Trong một bản tin liên quan đến ngành chài lưới ngày thứ Năm vừa qua, đài phát thanh Tân Tây Lan (Radio New Zealand) cho biết ngư phủ Việt Nam đã bị gọi là kẻ cướp chứ không là ngư dân đi đánh cá.



Bản tin của đài này cho biết tổ chức Forum Fisheries Agency (FFA - Diễn Đàn Cơ Quan Thủy Sản) đang kêu gọi người ta đừng gọi các ngư thuyền của Việt Nam đang săn trộm hải sản ở các rạn san hô ven biển trong khu vực này là “những chiếc thuyền xanh” (blue boat) nữa, và thay vì vậy hãy gọi những chiếc tàu ấy là “bọn cướp rạn san hô” (reef robbers).



Lời kêu gọi này được đưa ra sau vụ mới nhất bắt giữ ba chiếc tàu trong vùng quần đảo Solomon, thuộc tỉnh Rennell and Bellona ở mạn cực nam vào hôm Chủ Nhật,



Theo ông James Movick, tổng giám đốc của FFA, cho biết, chiến dịch bắt giữ những chiếc tàu ấy là một ví dụ lớn về việc hợp tác trong khu vực của nhiều cơ quan, huy động các cộng đồng và nhà chức trách địa phương, với sự yểm trợ trên không trung do người Pháp cung cấp.



Những chiếc thuyền này và thủy thủ đoàn 43 người đã bị đưa tới thủ phủ Honiara của quần đảo Solomon vào sáng thứ Ba. Ở đó cảnh sát và các giới chức thủy sản đã thực hiện một cuộc điều tra về các hoạt động của những chiếc tàu từ Việt Nam.



Tuy nhiên, ông Movick nói rằng cách thức duy nhất để làm chấm dứt các hoạt động của họ là nhà cầm quyền Việt Nam phải ngưng phủ nhận sự hiện hữu của những chiếc ngư thuyền ấy tại hải phận của các nước khác

“Chúng ta đừng gọi chúng là những chiếc thuyền xanhnữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đặt tên cho những con tàu này. Đó là những người Việt Nam cướp rạn san hô. Cho đến khi, và trừ khi, chính phủ Việt Nam có thể chứng minh và chấp nhận trách nhiệm, hoặc chứng minh cho thế giới thấy rằng đây không phải là những chiếc thuyền chính yếu của Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải dồn mọi nỗ lực vào việc đảm nhận trách nhiệm.”



Nhiệm vụ chính của FFA là giám sát, theo dõi, và quản trị cơ quan Ngư Trường Cá Ngừ Thái Bình Dương. Nhưng việc lấn chiếm của tàu thuyền Việt Nam trong mấy năm qua đã dẫn đến một lời kêu gọi nới rộng nhiệm vụ này, để cũng hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương trong việc giám sát các vùng đánh cá ven biển của họ.