Tàu do thám của Nga quay lại bờ Đông Mỹ

GEORGIA – Chiếc tàu do thám của Nga, từng xuất hiện gần một căn cứ tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ tại Connecticut vào tháng 2, nay một lần nữa lại đi vào vùng biển quốc tế gần bờ Đông Hoa Kỳ, được cho là đang có ý định theo dõi hoạt động của các căn cứ Hải quân. Tàu do thám Viktor Leonov hiện đang ở khoảng cách 50 dặm, đối với căn cứ tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ tại Kings Bay, tiểu bang Georgia. Chiếc tàu này đã đậu tại một cảng ở Havana, Cuba, trong 5 ngày, sau đó di chuyển về Georgia.

Việc tàu Leonov xuất hiện ở bờ Đông vào giữa tháng 2 từng được thế giới quan tâm. Viên chức quốc phòng cho biết, con tàu này đã thường xuyên đến gần bờ Đông Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Trong tháng 2 vừa qua, ngoài căn cứ ở New London, Connecticut, tàu Leonov cũng đến gần khu căn cứ Hải quân ở Norfolk, thuộc tiểu bang Virginia. Trong suốt quá trình lên xuống dọc theo bờ biển Hoa Kỳ, tàu Leonov vẫn luôn ở trong vùng biển quốc tế. Con tàu này đã từng thực hiện hành trình tương tự vào các năm 2012, 2014, và 2015.

Trung tâm vô gia cư tại Anaheim mở cửa vào tháng Tư

ANAHEIM – Vào cuối tháng 4, một phần của tòa nhà tại số 1,000 N.Kraemer sẽ được đặt nhiều giường ngủ, có phòng ăn, và nhà vệ sinh, đủ để phục vụ khoảng 100 người vô gia cư. Tòa nhà sẽ mở cửa hoạt động quanh năm, và người vô gia cư sẽ có nơi ăn, ngủ, và tắm rửa, trong lúc tìm cách hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Với hợp đồng xây dựng $8 triệu Mỹ kim vừa được chuẩn thuận hôm thứ Ba bởi Hội đồng giám sát Orange County, trung tâm đa dịch vụ cho người vô gia cư dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ vào mùa hè năm 2018. Khi đó, trung tâm sẽ đủ khả năng phục vụ khoảng 200 người.

Nhu cầu về một trung tâm mở cửa liên tục để phục vụ người vô gia cư tại Orange County đã xuất hiện từ nhiều năm qua. Vào tháng 10 vừa qua, một bãi đậu xe bus cũ tại Santa Ana đã được sửa sang thành trung tâm The Courtyard, cung cấp chỗ ngủ cho những người vô gia cư, thường cắm trại tại các tòa nhà chính phủ ở khu Civic Center. Quận hạt có khoảng 4,500 người vô gia cư, và phân nửa trong số này không có chỗ ngủ vào ban đêm.

Bắt giữ ông khỏa thân đang say ma túy

ANAHEIM – Vào hôm thứ Năm, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông khỏa thân, cầm theo một cán chổi bằng nhôm, sau khi người dân gọi cho 911, báo rằng người đàn ông này đang tìm cách xông vào nhà và leo lên xe của người khác. Trực thăng của Sở cảnh sát Anaheim phát hiện người đàn ông tại sân sau của 1 ngôi nhà trên đường North Maple lúc 10:45 sáng. Cảnh sát xác định người này không phải cư dân trong ngôi nhà mà anh ta được tìm thấy. Các cảnh sát tại hiện trường phải dùng vũ lực mới khống chế được người đàn ông, và tin rằng anh ta đang bị say ma túy. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ quần áo nào ở gần vị trí của người đàn ông này.

Cựu tài tử Power Rangers nhận tội giết bạn cùng phòng

LOS ANGELES – Một cựu tài tử của phim Power Rangers đã nhận tội vào hôm thứ Năm, vì đã đâm chết người bạn cùng phòng. Ricardo Medina, 38 tuổi, đã nhận tội cố ý giết người, với hung khí là một thanh kiếm. Theo lời công tố viên, Medina và bạn cùng phòng – Josh Sutter, 36 tuổi – đã tranh cãi liên quan đến người bạn gái của Medina, vào ngày 31 tháng 1, 2015. Vụ tranh cãi trở thành trận ẩu đả, và Medina đã dùng một thanh kiếm đâm Sutter nhiều lần, khiến nạn nhân tử vong.

Medina sẽ ra tòa nghe tuyên án vào ngày 30 tháng 3, và đối mặt với hình phạt tối đa là 6 năm tù giam. Vai diễn nổi bật trong sự nghiệp của tài tử này là vai Red Ranger trong phim “Power Ranges Wild Force,” và lồng tiếng cho nhân vật phản diện Deker trong “Power Rangers Samurai.”

Tài xế xe bus cứu em bé đi lạc trong đêm

WISCONSIN – Một tài xế xe bus tại Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, đã được ca ngợi là người hùng, sau khi bà cứu một em bé đang đi lang thang trên đường phố trong đêm, với quần áo mỏng và chỉ mang vớ. Bà Denise Wilson, tài xế của cơ quan vận chuyển công cộng Milwaukee County, đang ngừng lại nghỉ ngơi vài phút vào lúc rạng sáng ngày 29 tháng 1, thì nhìn thấy một bé trai 5 tuổi.

“Khi đó vừa hơn nửa đêm, do đó tôi nghĩ rằng có thật là tôi đang nhìn thấy đứa bé trước mắt không,” bà Wilson kể. “Cậu bé xuất hiện một cách bất ngờ. Tôi vô tình nhìn lên và nghe tiếng cậu bé đang khóc.” Camera giám sát trên xe đã ghi lại cảnh bà Wilson bế cậu bé lên xe để tránh thời tiết lạnh. Nhiệt độ khi đó tại Milwaukee là 22 đến 31 độ F. Khi họ cùng ngồi trên xe bus để chờ cảnh sát, bà Wilson đã lấy áo khoác của bà để trùm cho cậu bé, và cho cậu bé một ít thức ăn.

Cảnh sát sau đó đã đưa em bé về với gia đình, và xác định cậu bé chỉ “vô ý rời khỏi nhà và đi lạc.” Bà Wilson nói rằng, bà không nghĩ việc làm của bà là hành động mang tính anh hùng. “Tôi chỉ mừng là tôi đã ngừng xe ở đó. Tôi luôn nghĩ rằng Thượng Đế đã đặt tôi ở chỗ đó, khi cậu bé cần đến tôi,” bà Wilson nói. “Tôi không phải là người hùng, tôi chỉ ở đó để giúp đỡ.”