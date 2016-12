(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Đây được xem là hành động gây hấn khiến căng thẳng giữa hai siêu cường lên cao chưa từng thấy từng nhiều thập niên qua.

Trung Quốc đã trao trả lại một tàu lặn drone không người lái cho Hải Quân Hoa Kỳ, sau khi đã tịch thu nó trong tuần trước. Các quan chức Trung Cộng cho hay họ đã trả lại drone này ở một nơi cách Vịnh Subic Bay của Philippines khoảng 92 dặm về hướng tây bắc. Đây được xem là hành động gây hấn khiến căng thẳng giữa hai siêu cường lên cao chưa từng thấy từng nhiều thập niên qua.Trong tuyên bố ra ngày thứ Ba, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói, “Sau khi bàn thảo trong sự thân thiện, chúng tôi đã trao lại cái drone này cho phía Hoa Kỳ vào giữa trưa và chuyện này diễn ra êm thấm.”Nhưng Ngũ Giác Đài thì lại nói “hành động của Trung Quốc vi phạm luật quốc tế và quy tắc ứng xử trên biển” và cho hay Hoa Kỳ vẫn “tiếp tục điều tra vụ này.” Tàu giao lại thiết bị lặn drone cho MỹTrung Quốc đã trao trả lại một tàu lặn drone không người lái cho Hải Quân Hoa Kỳ, sau khi đã tịch thu nó trong tuần trước. Các quan chức Trung Cộng cho hay họ đã trả lại drone này ở một nơi cách Vịnh Subic Bay của Philippines khoảng 92 dặm về hướng tây bắc. Đây được xem là hành động gây hấn khiến căng thẳng giữa hai siêu cường lên cao chưa từng thấy từng nhiều thập niên qua.Trong tuyên bố ra ngày thứ Ba, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói, “Sau khi bàn thảo trong sự thân thiện, chúng tôi đã trao lại cái drone này cho phía Hoa Kỳ vào giữa trưa và chuyện này diễn ra êm thấm.”Nhưng Ngũ Giác Đài thì lại nói “hành động của Trung Quốc vi phạm luật quốc tế và quy tắc ứng xử trên biển” và cho hay Hoa Kỳ vẫn “tiếp tục điều tra vụ này.” Ngoài ra Hoa Kỳ cũng cho hay “sẽ tiếp tục bay và hoạt động trong vùng Biển Đông, trong khu vực công pháp quốc tế cho phép.”Chính phủ Đức cho là vụ xe vận tải tấn công làm ít nhất 12 người thiệt mạng ở Berlin có thủ phạm ẩn mặt, và một cuộc điều và săn lùng quy mô đang diễn ra nhằm bắt kẻ này. Nghi can bị bắt tại hiện trường là một người di dân gốc Pakistan và ông này quyết liệt chối không có tội. Cảnh sát Đức nói nghi can 23 tuổi này có thể không là thủ phạm đích thực đã thả anh ta.Có hơn 50 người bị thương và chưa có ai hay nhóm nào lên tiếng xác nhận chủ mưu.Chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công khủng khiếp xảy ra, cảnh sát điều tra Đức cho hay họ đã bắt không đúng người và thủ phạm thật sự, vốn có vũ khí, và đã trốn thoát. Lực lượng Hồi Giáo Quốc đã lên tiếng nhận trách nhiệm.Phe cánh hữu trong Quốc Hội lập tức cho bà Thủ Tướng Angela Merkel phải chịu trách nhiệm vì đã “mở cửa biên giới đón 1 triệu di dân vào Đức năm 2015.” Các quan sát viên cho là bà Merkel bị tổn thất chính trị nặng nề trong vụ này cho cuộc bầu cử sắp diễn ra trong năm 2017 tại Đức.Andrei Karlov, Đại Sứ Nga ở Thổ Nhĩ kỳ, đã được đưa về nước. Ông bị bắn chết hôm thứ Hai bởi một cảnh sát viên Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lễ tiễn đưa quan tài của ông theo nghi thức ngoại giao có sự hiện diện của Phó Thủ Tướng Tugrul Turkes của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ ám sát rùng rợn với 9 phát đạn nã vào ông là một mưu toan làm gẫy đổ cố gắng hàn gắn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn có hai quan niệm chỏi nhau nhau trong chiến trận Syria.Ngành an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ báo động rầm rộ sau vụ này, họ cố thu thập càng nhiều tài liệu về tay súng mới 22 tuổi tên Mevlut Mert Altintas càng tốt, người này nã súng vào người Đại Sứ Nga Andrei Karlov từ phía sau lưng ông và la to những khẩn hiệu chống chiến tranh ở Syria. Sau đó hung thủ bị bắn chết trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh. Hiện nay vẫn chưa rõ liệu sát thủ này có liên quan đến một tổ chức quá khích nào hay không.Thành phố “máu me” Chicago đã có 740 vụ giết người xảy ra, theo lời một đại diện ngành cảnh sát cho hay, tiếp tục khiến Chicago là thành phố dẫn đầu cả nước về mục này. Phần lớn các vụ nổ súng xảy ra ở các khu phố phía nam và phía tây của thành phố và đa số nạn nhân là người da đen. Nếu đến cuối năm mà con số này vọt lên 750 vụ thì Chicago lần đầu tiên đoạt kỷ lục sát nhân trong một năm từ hai thập niên qua.Có hơn 3,400 vụ nổ súng và 4,200 người bị trúng đạn, trong số có 740 người tử vong. Ba người lên tiếng mới nhất về những vụ bắn giết là một mục sư, một dân biểu tiểu bang và một bác sĩ. Dân biểu tên Danny Davis, vốn có đứa cháu 15 tuổi cũng bị bắn chết trong tháng 11. Trong khi đi vận động, ông Trump nhiều lần nói mình là đại diện cho “pháp luật và trật tự” và sẽ chấm dứt tình trạng này trên toàn quốc sau lễ nhậm chức tổng thống.Trong một cuộc họp báo, Công Tố Viên Trưởng của Michigan cho hay đã phát lệnh truy tố bốn viên chức về tội danh hình sự trong vụ nhiễm chì nặng nề nguồn nước uống của cư dân thành phố Flint. Cùng xuất hiện trước báo chí với ông là các ông Todd Flood, thành viên của Ủy Ban Công Tố và Andy Arena, trưởng ban điều tra.Thành phố Flint có khoảng 100,000 dân, ông Bill Schuette cho biết trong số bị truy tố có vài người là viên chức cao cấp nhất từ trước đến nay dính líu đến vụ điều tra này. Họ có thể đối diện với bản án 25 năm tù. Ông Arena nói, “Chúng tôi chưa chấm dứt, cuộc điều tra vụ nhiễm chì vẫn tiếp tục, có một số người biết là họ làm bậy, vẫn cứ làm, chúng tôi sẽ truy đuổi họ, họ sẽ đón lễ Giáng Sinh rất khó chịu đấy.”Trong số các nghi can này có hai ông Darnell Earley và Jerry Ambrose, cả hai đều là Giám Đốc các cơ quan khẩn cấp của thành phố Flint, họ được Thống Đốc Michigan là Rick Syder bổ nhiệm. Tổng cộng đã có 13 nghi can dính líu vào vụ án này.

Vụ khủng bố Đức: Nghi can được thả, IS lên tiếng

Chính phủ Đức cho là vụ xe vận tải tấn công làm ít nhất 12 người thiệt mạng ở Berlin có thủ phạm ẩn mặt, và một cuộc điều và săn lùng quy mô đang diễn ra nhằm bắt kẻ này. Nghi can bị bắt tại hiện trường là một người di dân gốc Pakistan và ông này quyết liệt chối không có tội. Cảnh sát Đức nói nghi can 23 tuổi này có thể không là thủ phạm đích thực đã thả anh ta.

Có hơn 50 người bị thương và chưa có ai hay nhóm nào lên tiếng xác nhận chủ mưu.

Chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công khủng khiếp xảy ra, cảnh sát điều tra Đức cho hay họ đã bắt không đúng người và thủ phạm thật sự, vốn có vũ khí, và đã trốn thoát. Lực lượng Hồi Giáo Quốc đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Phe cánh hữu trong Quốc Hội lập tức cho bà Thủ Tướng Angela Merkel phải chịu trách nhiệm vì đã “mở cửa biên giới đón 1 triệu di dân vào Đức năm 2015.” Các quan sát viên cho là bà Merkel bị tổn thất chính trị nặng nề trong vụ này cho cuộc bầu cử sắp diễn ra trong năm 2017 tại Đức.

Thi hài Đại Sứ Nga được đưa về nước

Andrei Karlov, Đại Sứ Nga ở Thổ Nhĩ kỳ, đã được đưa về nước. Ông bị bắn chết hôm thứ Hai bởi một cảnh sát viên Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lễ tiễn đưa quan tài của ông theo nghi thức ngoại giao có sự hiện diện của Phó Thủ Tướng Tugrul Turkes của Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ ám sát rùng rợn với 9 phát đạn nã vào ông là một mưu toan làm gẫy đổ cố gắng hàn gắn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn có hai quan niệm chỏi nhau nhau trong chiến trận Syria.

Ngành an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ báo động rầm rộ sau vụ này, họ cố thu thập càng nhiều tài liệu về tay súng mới 22 tuổi tên Mevlut Mert Altintas càng tốt, người này nã súng vào người Đại Sứ Nga Andrei Karlov từ phía sau lưng ông và la to những khẩn hiệu chống chiến tranh ở Syria. Sau đó hung thủ bị bắn chết trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh. Hiện nay vẫn chưa rõ liệu sát thủ này có liên quan đến một tổ chức quá khích nào hay không.

Chicago có tỉ lệ sát nhân cao nhất Hoa Kỳ

Thành phố “máu me” Chicago đã có 740 vụ giết người xảy ra, theo lời một đại diện ngành cảnh sát cho hay, tiếp tục khiến Chicago là thành phố dẫn đầu cả nước về mục này. Phần lớn các vụ nổ súng xảy ra ở các khu phố phía nam và phía tây của thành phố và đa số nạn nhân là người da đen. Nếu đến cuối năm mà con số này vọt lên 750 vụ thì Chicago lần đầu tiên đoạt kỷ lục sát nhân trong một năm từ hai thập niên qua.

Có hơn 3,400 vụ nổ súng và 4,200 người bị trúng đạn, trong số có 740 người tử vong. Ba người lên tiếng mới nhất về những vụ bắn giết là một mục sư, một dân biểu tiểu bang và một bác sĩ. Dân biểu tên Danny Davis, vốn có đứa cháu 15 tuổi cũng bị bắn chết trong tháng 11. Trong khi đi vận động, ông Trump nhiều lần nói mình là đại diện cho “pháp luật và trật tự” và sẽ chấm dứt tình trạng này trên toàn quốc sau lễ nhậm chức tổng thống.

Michigan: Điều tra vụ nhiễm độc nước ở Flint

Trong một cuộc họp báo, Công Tố Viên Trưởng của Michigan cho hay đã phát lệnh truy tố bốn viên chức về tội danh hình sự trong vụ nhiễm chì nặng nề nguồn nước uống của cư dân thành phố Flint. Cùng xuất hiện trước báo chí với ông là các ông Todd Flood, thành viên của Ủy Ban Công Tố và Andy Arena, trưởng ban điều tra.

Thành phố Flint có khoảng 100,000 dân, ông Bill Schuette cho biết trong số bị truy tố có vài người là viên chức cao cấp nhất từ trước đến nay dính líu đến vụ điều tra này. Họ có thể đối diện với bản án 25 năm tù. Ông Arena nói, “Chúng tôi chưa chấm dứt, cuộc điều tra vụ nhiễm chì vẫn tiếp tục, có một số người biết là họ làm bậy, vẫn cứ làm, chúng tôi sẽ truy đuổi họ, họ sẽ đón lễ Giáng Sinh rất khó chịu đấy.”

Trong số các nghi can này có hai ông Darnell Earley và Jerry Ambrose, cả hai đều là Giám Đốc các cơ quan khẩn cấp của thành phố Flint, họ được Thống Đốc Michigan là Rick Syder bổ nhiệm. Tổng cộng đã có 13 nghi can dính líu vào vụ án này.