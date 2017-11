Tàu hỏa quệt nát cabin xe tải đổ bên đường

Tài xế bất lực nhìn chiếc ôtô tải đỗ sát đường ray xe lửa bị tàu hỏa tông nát cabin ở Cổ Nhuế (Hà Nội).

Chiều 10/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một ôtô tải đỗ sát đường ray bị tàu hỏa quệt nát cabin. Trước đó, người lái tàu đã kéo còi từ rất xa nhưng vẫn không có ai ra lái chiếc xe tải vào. Đến khi tàu hỏa đi qua, quệt nát một bên hông xe tải thì tài xế mới chạy ra mở cửa cabin, định leo lên nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Vụ việc xảy ra ở Cổ Nhuế (Hà Nội).

Đoạn video do một người dân dùng điện thoại quay lại và đăng lên mạng xã hội đang gây xôn xao cộng đồng. Nhiều người cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế do đỗ xe tải quá sát đường ray. “Theo Luật Đường sắt, phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt được quy định là 2,5 m. Như vậy, trong trường hợp này tài xế đã vi phạm hành lang an toàn”, Facebook Lê Hoàng viết.

Còn Facebook Quang Triều chia sẻ: “Đỗ xe thế này thì chỉ biết tự trách mình chứ trách ai nữa. Xe tải đã bị hỏng, tài xế không khéo còn bị phạt và đền cho tàu hỏa”.

Trong khi đó, Facebook Thu Hương bình luận: “Trong khu dân cư mà đường sắt và đường dân sinh lại liền kề nhau lại không có rào chắn thì nguy hiểm quá. Nhỡ có trẻ con hay người dân vô ý thì chỉ có tai nạn chết người”.

Cherry Trần