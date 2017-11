Tàu qua mặt Mỹ với máy điện toán nhanh nhất thế giới

Hệ thống Sunway TaihuLight đang chạy nhanh nhất thế giới, và hoàn toàn “Made in China.” (Xinhua)Trước biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ về việc cung cấp kỹ thuật siêu vi tính, hay siêu điện toán, người Trung Hoa đã chế tạo một hệ thống máy siêu vi tính (supercomputer) gọi là Tianhe-2 mà sau đó đã chứng tỏ chạy còn nhanh hơn máy tương tự của Mỹ. Và nay Tianhe-2 (Thiên Hà) chỉ xếp hạng nhì, thua một máy khác cũng của người Trung Hoa. Máy của Mỹ đã xếp hạng năm.Trung Quốc đã đứng đầu danh sách nước có nhiều siêu máy vi tính mạnh nhất thế giới, vượt mặt Hoa Kỳ trên bảng tổng sắp hàng năm.Siêu máy tính Sunway TaihuLight giữ vị trí quán quân trong danh sách Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới với tốc độ xử lý 93.01 petaflops. Đây là lần thứ tư Sunway TaihuLight giữ trị trí này.Đứng vị trí thứ hai là siêu máy tính Tianhe-2, còn gọi là Milky Way-2, đạt tốc độ 33.86 petaflops, thấp hơn ba lần so với Sunway TaihuLight.Trước đó, Tianhe-2 đã liên tiếp giữ vị trí quán quân trong ba năm trước khi bị TaihuLight đánh bại vào tháng 11, 2015.Sunway TaihuLight sử dụng tới 16,000 vi xử lý, trong đó có hai vi xử lý Intel Ivy Bridge Xeon và ba vi xử lý Xeon Phi. Riêng Tianhe-2 sử dụng toàn bộ vi xử lý do người Trung Hoa chế tạo và sản xuất.Đáng chú ý, Sunway TaihuLight vươn lên vị trí số 1 năm 2015 khi chính phủ Mỹ lệnh cho Intel không được giúp Trung Quốc nâng cấp siêu máy tính Tianhe-2.Xếp vị trí thứ ba trong danh sách Top 500 là siêu máy tính Piz Daint của Thụy Sĩ được mệnh danh là siêu máy tính mạnh nhất Âu Châu.Đứng vị trí thứ tư là siêu máy tính hoàn toàn mới Gyoukou của Nhật, tiếp sau là Titan của Mỹ. Vị trí thứ 6 là siêu máy tính Sequoia(17.17 petaflops) và một tên tuổi mới là Trinity, cả hai đều của Mỹ.Trung Quốc hiện đã trở thành quốc gia sở hữu năng lực siêu máy tính mạnh nhất thế giới, vốn được coi là đặc quyền của Mỹ trước đây. Trung Quốc chiếm tới 35% siêu mạnh tính mạnh nhất thế giới trong Top 500, tiếp theo là Mỹ với 30%.Năm 2010, siêu máy tính Trung Quốc lần đầu được công nhận nhanh nhất thế giới, vị trí mà Mỹ luôn nắm giữ các năm trước. Hệ thống đó là Thiên Hà-1A (Tianhe-1A) do Đại học Công nghệ Quốc Phòng Trung Quốc phát triển. Kể từ đó, Trung Quốc luôn duy trì vị trí số một, dù Mỹ vẫn sở hữu nhiều cỗ máy nhất trong danh sách Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới.Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng được công bố trong tuần qua, lần đầu tiên Trung Quốc chiếm tới 202 cỗ máy, tăng từ 159 máy tính so với 6 tháng trước. Ngược lại, số lượng siêu máy tính của Mỹ giảm từ 169 xuống còn 144.Siêu máy tính hùng mạnh nhất, Sunway TaihuLight, hoạt động tại Trung Tâm Siêu Máy Tính Quốc Gia ở Vô Tích (Trung Quốc).Sunway TaihuLight là hệ thống hoàn toàn "Made in China," thể hiện khả năng và tham vọng lớn của quốc gia này trong lĩnh vực siêu máy tính.Hiện nay Mỹ kỳ vọng sẽ sớm chiếm lại ngôi đầu bảng bởi IBM đang xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới mang tên Summit với tốc độ kinh hồn là 200 petaflop, nhanh gấp đôi Sunway TaihuLight và dự tính được công bố ngay đầu năm 2018.