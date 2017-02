Tây Ban Nha cứu 112 di dân gần Lybia

BARCELONA – Bộ Quốc PhòngTây Ban Nha cho biết, các tàu hải quân nước này đã cứu 112 di dân ở khu vực gần bờ biển Lybia. Tàu Canarias của Tây Ban Nha phát hiện tàu chở di dân vào sáng thứ Bảy, chứa 112 người, với đa số là nam giới, đến từ vùng cận Sahara Châu Phi. Tàu chiến của Tây Ban Nha đang tham gia một nhiệm vụ hợp tác tuần tra của châu Âu trên biển Địa Trung Hải, nhằm chống lại nạn buôn người. Ở gần bờ biển Tây Ban Nha, các tàu tuần tra cũng cứu được thêm 36 di dân trên 2 thuyền nhỏ vào hôm thứ Bảy. Tại Barcelona, hàng ngàn người Tây Ban Nha đã biểu tình vào ngày thứ Bảy, kêu gọi chính phủ bảo thủ nên nhận thêm người tị nạn đến từ những vùng chiến tranh, ví dụ như Syria.

Malaysia yêu cầu Bắc Hàn tôn trọng luật khám nghiệm tử thi

KUALA LUMPUR - Bộ trưởng y tế Malaysia nói rằng, Bắc Hàn phải tôn trọng các quy định của pháp luật nước này về khám nghiệm tử thi, liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam. "Bắc Hàn có thể phản đối. Tuy nhiên, chúng tôi đang làm việc theo pháp luật của chúng tôi. Sự việc xảy ra ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi không làm việc theo pháp luật của họ", Bộ trưởng Y tế Malaysia Datuk Seri Dr S. Subramaniam hôm thứ Bảy cho biết. "Khi có vụ giết người xảy ra ở đất nước chúng tôi, chúng tôi phải làm theo đúng trình tự. Không có đường tắt trong pháp y,” ông nói thêm.

Bình luận của ông Subramaniam được đưa ra sau khi đại sứ Bắc Hàn hôm thứ Sáu cáo buộc Malaysia cố tình từ chối yêu cầu giao trả thi thể ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un. Chính quyền Malaysia hiện đang thực hiện cuộc khám nghiệm pháp y lần thứ 2 đối với thi thể ông Kim Jong-nam, do cuộc khám nghiệm đầu tiên không có kết quả. Việc khám nghiệm lần 2, bắt đầu vào tối thứ Sáu, đã khiến Bắc Hàn tức giận, tuyên bố sẽ không chấp nhận các báo cáo pháp y, đồng thời cáo buộc viên chức Malaysia đang “cố tình che giấu điều gì đó” và “thông đồng với các thế lực thù địch.”

Cảnh sát đụng độ người biểu tình tại Paris

PARIS – Người biểu tình tại Paris đã ném chai lọ vào cảnh sát, trong khi lực lượng an ninh đáp trả bằng hơi cay, trong vụ đụng độ xảy ra hôm thứ Bảy, trong cuộc biểu tình nhằm ủng hộ một thanh niên da đen bị cảnh sát tấn công tình dục. Hai cảnh sát đã bị thương và 13 người bị bắt trong vụ đụng độ. Cuộc biểu tình tại Paris thu hút hàng ngàn người, chủ yếu diễn ra khá ôn hòa, với thông điệp chống kỳ thị chủng tộc. Vụ bạo động được cho là do một nhóm khoảng 150 người gây ra.

Nhiều vụ biểu tình đã nổ ra tại Pháp sau khi một thanh niên da đen tên Theo, 22 tuổi, bị cảnh sát dùng gậy baton tấn công tình dục. Liên quan đến sự việc này, một cảnh sát đã bị truy tố tội cưỡng hiếp và 3 cảnh sát khác bị truy tố tội tấn công gây thương tích. Cả 4 người đều bác bỏ các cáo buộc. Những người biểu tình tại Paris nói rằng, Theo chỉ là 1 trong số nhiều trường hợp những người thuộc cộng đồng thiểu số bị cảnh sát ngược đãi và quấy rối.

Trung Quốc dừng nhập cảng than Bắc Hàn

BẮC KINH - Trung Quốc sẽ ngừng hoàn toàn việc nhập than từ Bắc Hàn kể từ Chủ Nhật. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết trong một tuyên bố ngắn rằng, lệnh cấm nhập cảng than sẽ có hiệu lực từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 31 tháng 12. Cơ quan này không cho biết lý do của việc cấm nhận cảng, nhưng hãng tin Yonhap của Nam Hàn tuần trước đưa tin, một lô hàng than của Bắc Hàn, trị giá khoảng $1 triệu Mỹ kim, đã bị từ chối tại cảng Ôn Châu ở bờ biển phía đông Trung Quốc.

Sự việc xảy ra 1 ngày sau khi Bắc Hàn thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo, thách thức cộng đồng quốc tế lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trung Quốc công bố vào tháng 4 năm ngoái rằng, họ sẽ cấm nhập cảng than từ Bắc Hàn để phù hợp với lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, và nhằm khiến Bắc Hàn không có ngân sách cho chương trình hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo. Tuy nhiên, họ vẫn cho phép những trường hợp ngoại lệ phục vụ cho đời sống của người nhân, không liên quan đến chương trình vũ khí. Mặc dù có những giới hạn, Bắc Hàn vẫn là nhà cung cấp than lớn thứ 4 cho Trung Quốc trong năm qua.

IS bắt đầu tháo chạy khỏi thành phố Raqqa

SYRIA - Các chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo bắt đầu tháo chạy khỏi thành phố Raqqa, Syria, do sắp phải đối mặt với đợt tấn công của liên minh Ả Rập và dân quân người Kurd. "Chúng tôi thấy nhiều chỉ huy Nhà nước Hồi giáo (IS) cấp cao... bắt đầu rời Raqqa" ông Jeff Davis, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài cho biết hôm thứ Sáu. “Chúng chắc hẳn đã thấy cái kết đến gần Raqqa.”

Ông Davis cho biết các phiến quân IS rút lui "rất trật tự, có tổ chức.” Hai thành trì của IS là Mosul tại Iraq, và Raqqa tại Syria, đều đang bị các lực lượng bản địa, được liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu hỗ trợ, tấn công. Quân đội Iraq đang thắt chặt vòng vây quanh Mosul, còn Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang tìm cách cô lập Raqqa. Theo ông Davis, SDF sắp đạt được mục tiêu bởi IS chỉ còn kiểm soát một con đường phía nam Raqqa. Tuy nhiên, liên minh quốc tế vẫn chưa thông báo kế hoạch giành lại thành phố này.

Nhật đóng hạm đội tàu chiến $3 tỷ Mỹ kim

TOKYO - Nhật Bản đang dự định tăng thêm số chiến hạm hiện đại được đóng mỗi năm, trong bối cảnh căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển Hoa Đông gia tăng. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ đóng 2 tàu hộ vệ có giãn nước 3,000 tấn và một khu trục hạm 5,000 tấn, trong năm tài khóa 2018, trong dự án xây dựng một hạm đội 8 tàu chiến hiện đại, có thể dùng cho mục đích quét mìn và săn tàu ngầm.

Các nhà máy đóng tàu của Nhật sẽ tham gia đấu thầu cho dự án này. Mỗi tàu có giá khoảng $353 đến $443 triệu Mỹ kim, chi phí cho hạm đội này dự kiến hơn $3 tỷ Mỹ kim. Thông tin về dự án này được đưa ra trong lúc tranh chấp chủ quyền trên nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng. Tokyo ngày càng tỏ ra lo ngại trước các hành động quyết liệt của Bắc Kinh tại khu vực này. Bắc Kinh đã nhiều lần đưa tàu chiến đi qua vùng biển quanh nhóm đảo này với mức độ 3 lần mỗi tháng.

