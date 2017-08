Tây Ban Nha: Dân tuần hành phản đối khủng bố

BARCELONA – Hàng trăm ngàn người đã tuần hành tại khu trung tâm thành phố Barcelona vào hôm thứ Bảy, với khẩu hiệu “Không sợ hãi,” nhằm lên án các vụ tấn công khủng bố đã khiến 15 người chết vào tuần trước. Đây cũng là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất tại Tây Ban Nha trong hơn 1 thập niên qua. Đoàn tuần hành được dẫn đầu bởi các nhân viên khẩn cấp, cảnh sát, và những người dân đã có mặt đầu tiên tại hiện trường vụ tấn công ngày 17 tháng 8. Họ cầm theo những biểu ngữ có dòng chữ “No Tinc Por”, nghĩa là “Không sợ hãi,” trong tiếng địa phương Catalan.Nhiều viên chức chính phủ và hoàng gia Tây Ban Nha cũng tham gia cuộc tuần hành. Tuy nhiên, một số cư dân đã tỏ ra khó chịu khi thấy các chính trị gia, do trước đó từng có thông tin cho rằng, vụ tấn công lẽ ra đã có thể được ngăn chặn, nếu các cơ quan an ninh chia sẻ thông tin cho nhau tốt hơn. Cảnh sát Barcelona cho biết, khoảng 500,000 người đã tham gia cuộc tuần hành hôm thứ Bảy.Các vụ tấn công bằng xe hơi ở Barcelona và thị trấn Cambrills đã khiến 15 người chết và hơn 120 người bị thương. Cuộc điều tra sau đó cho thấy nhóm khủng bố đã định gây sát thương nhiều hơn, nhưng chúng vô tình gây ra một vụ nổ ở ngôi nhà nơi cả nhóm tụ họp, và phải đổi kế hoạch. Trong số các nghi can, có 8 tên đã chết, 2 tên đang bị giam, và 2 đã được thả nhưng đang bị điều tra thêm.BÌNH NHƯỠNG – Nhà cầm quyền Bắc Hàn đã bắn ba hỏa tiễn tầm ngắn vào hôm thứ Sáu, và một trong số này đã bị nố, theo Bộ Chỉ Huy Hoa Kỳ Thái Bình Dương (PACOM) cho biết hôm thứ Bảy. Chỉ huy David Benham, phát ngôn viên của PACOM, cho biết hai hỏa tiễn bắn lên lần thứ nhất và lần thứ 3 đã bay khoảng 250 cây số về hướng đông bắc. Hỏa tiễn bắn lần thứ hai đã phát nổ ngay sau khi được phóng lên. Một thông báo trước đó của PACOM nói rằng vụ phóng hỏa tiễn diễn ra gần Kittaeryong, Bắc Hàn.Trong một thông báo khác, chính quyền đảo Guam nói rằng họ đã biết về vụ phóng hỏa tiễn, nhưng tin rằng đảo Guam và vùng biển lân cận không bị đe dọa. Tổng Thống Donald Trump cũng đã được thông báo về các diễn biến ở Bắc Hàn. Đây là vụ thử hỏa tiễn lần thứ 12 của Bắc Hàn trong năm nay. Bình Nhưỡng đang cho thấy nước này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong kỹ thuật hỏa tiễn. Vào tháng 7, Bắc Hàn đã phóng thành công các hỏa tiễn liên lục địa, có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ.Một trực thăng Black Hawk của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi ở vùng bờ biển phía nam Yemen trong một nhiệm vụ huấn luyện, khiến 1 binh sĩ mất tích. Năm thành viên khác trên trực thăng đã được giải cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều thứ Sáu, và nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra. Phát ngôn viên quân đội cho biết, chiếc trực thăng “chỉ thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện thông thường, và các đợt huấn luyện này là cần thiết để duy trì tính hiệu quả trong môi trường quân sự. Vị trí xảy ra tai nạn trước đó đã được xác định là an toàn, tính trên cả tình hình chiến sự và điều kiện thời tiết.”Yemen nằm tại đầu phía nam của bán đảo Ả Rập, là quốc gia nghèo nhất trong thế giới Ả Rập, và xảy ra nội chiến liên miên. Cuộc nội chiến hiện nay tại Yemen xảy ra giữa liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu, ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận, và phiến quân Houthis là người Hồi giáo Shiite. Hoa Kỳ hiện đang hỗ trợ hậu cần và cung cấp các mục tiêu để liên quân Ả Rập thực hiện không kích.PANCHKULA – Vào hôm thứ Bảy, các lực lượng an ninh vẫn tiếp tục tuần tra trên các con đường ở thị trấn Panchkula, nơi các vụ bạo động đã khiến ít nhất 30 người chết và hơn 250 người bị thương, sau khi một lãnh đạo tôn giáo bị kết tội cưỡng hiếp. Nhà chức trách đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm tại Panchkula, sau một đêm khá bình yên và không còn người biểu tình. Trước đó, vào thứ Sáu, đám đông ủng hộ Giáo Sĩ Gurmeet Ram Rahim Singh đã đốt nhiều tòa nhà chính phủ, tấn công cảnh sát và phóng viên, đập bể kính xe, và phá hoại các dụng cụ truyền thông.Cảnh sát ban đầu đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông nhưng không hiệu quả, nên sau đó đã bắn chỉ thiên bằng đạn thật. Hơn 1,000 người ủng hộ Giáo Sĩ Singh đã bị bắt về tội phóng hỏa và phá hoại tài sản công cộng. Giáo sĩ này bị kết tội cưỡng hiếp 2 phụ nữ là thành viên trong giáo phái của ông ta vào năm 2002. Bị cáo sẽ bị tuyên án vào thứ Hai tới.BANGKOK – Cựu Thủ Tướng Yingluck Shinawatra được cho là đã bỏ trốn tới Dubai, có thể xin tị nạn tại Anh, sau khi vắng mặt tại Tối Cao Pháp Viện Thái Lan hôm thứ Sáu. Bà Yingluck đã lên máy bay tư nhân từ Thái Lan đến Singapore, rồi tới Dubai, theo một nguồn tin cấp cao trong chính quyền quân sự Thái Lan hôm thứ Bảy cho biết. Anh trai bà, cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra, có nhà riêng tại Dubai. "Ông Thaksin từ lâu đã chuẩn bị kế hoạch trốn thoát cho em gái... ông sẽ không cho phép em gái phải ở tù dù chỉ một ngày", nguồn tin nói. "Nhưng Dubai không phải điểm đến cuối cùng của bà Yingluck", người này cho biết, nói thêm rằng bà có thể "tìm cách xin tị nạn ở Anh.”Ông Thaksin từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Manchester City. Ông có nhà ở London và từng dành nhiều thời gian ở thành phố này. Một nguồn tin cấp cao thuộc đảng Pheu Thai của bà Yingluck hôm thứ Bảy cũng cho biết, bà bỏ trốn tới Dubai vài ngày trước khi tòa án Thái Lan ra phán quyết sau cùng. Bà Yingluck, 50 tuổi, sáng thứ Sáu lẽ ra phải trình diện tại Tối Cao Pháp Viện để nghe phán quyết trong phiên xử bà về tội lơ là trách nhiệm. Bà đối mặt với án tù lên tới 10 năm nếu bị xác định có tội. Nhưng bà đã không xuất hiện.Chính quyền của bà Yingluck bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014, và bà bị xét xử về tội lơ là trách nhiệm, liên quan đến chương trình trợ giá gạo làm quốc gia tổn thất ít nhất $8 tỷ Mỹ kim. Ông Thaksin, anh trai bà Yingluck, đã có lúc sống tại Dubai kể từ khi trốn khỏi Thái Lan năm 2008 để tránh bị tù vì tội tham nhũng. Ông bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.YAMANASHI - Thủ Tướng Shinzo Abe vừa có kỳ nghỉ ngắn ngày cùng một nhóm các nhà lãnh đạo Nhật Bản tiền nhiệm. Bức ảnh ông Shinzo Abe ngồi ăn tối cùng các cựu thủ tưởng Yoshiro Mori, Junichiro Koizumi và Taro Aso được đăng lên mạng hôm 23 tháng 8, cho thấy những giây phút đời thường của các nhà lãnh đạo. Theo nhật ký hành trình của Thủ Tướng Abe, bức ảnh này được chụp trong kỳ nghỉ ba ngày tại khu biệt thự ở chân núi Fuji, thuộc sở hữu của chủ tịch Quỹ Nippon Yohei Sasakawa.Trong ảnh, ông Abe ngồi giữa phó Thủ Tướng đương nhiệm Taro Aso, người từng giữ chức thủ tướng Nhật Bản từ 9, 2008 – 9, 2009 và cựu Thủ Tướng Yoshiro Mori nhiệm kỳ một năm 2000-2001. Ngồi ngoài cùng bên trái là ông Junichiro Koizumi, thủ tướng các nhiệm kỳ 87, 88, và 89 của Nhật Bản từ 2001 đến 2006.Giữa lúc tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, ông Abe đã có ba ngày nghỉ ngắn, bắt đầu từ tối 15 tháng 8, tại làng Narusawa, tỉnh Yamanashi, cách thủ đô Tokyo hơn 100 cây số về hướng tây nam. Chiều ngày 18 tháng 8, Thủ Tướng Abe lại trở về Tokyo để tiếp đại sứ Hoa Kỳ mới nhậm chức William Hagerty.RIYADH - Cảnh sát Ả Rập Saudi đã mở cuộc điều tra về đoạn video được đăng trên mạng gần đây, trong đó ghi lại cảnh một phụ nữ lái xe bất chấp lệnh cấm tại quốc gia này. Trong video, một phụ nữ đeo kính mát, đội khăn trùm đầu và mặc trang phục truyền thống của đàn ông Ả Rập, khi điều khiển một xe hơi tại thị trấn Al Khafji, thuộc tỉnh Đông phía đông bắc Ả Rập Saudi.Các nhà chức trách đã nhận diện được chủ nhân của chiếc xe này cùng với 3 người khác liên quan tới sự việc. Theo phát ngôn viên của cảnh sát, người sở hữu chiếc xe này khoảng 40 tuổi và mang quốc tịch Ả Rập Saudi. Cảnh sát đã triệu tập người này và ông ta có thể sẽ bị khởi tố.Ả Rập Saudi là quốc gia duy nhất trên thế giới không cho phép phụ nữ lái xe, bất chấp sự phản đối của nhiều nhà hoạt động nữ quyền. Trước đó, nhiều phụ nữ từng bị giam giữ vì vi phạm lệnh cấm này. Năm 1990, 48 phụ nữ đã bị bỏ tù trong một ngày và bị tịch thu hộ chiếu sau khi họ cùng nhau lái xe ở thủ đô Riyadh trong một cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm.Tháng 11 năm ngoái, Hoàng tử Ả Rập Saudi Alwaleed bin Talal đã kêu gọi chính phủ bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe. Hoàng tử Talal cho rằng, việc không cho phép phụ nữ lái xe là một vấn đề về nhân quyền, tương tự như việc cấm phụ nữ được đi học hay có sự độc lập của riêng mình. Ông cũng nhắc đến những lợi ích về kinh tế, xã hội và tôn giáo nếu phụ nữ được phép lái xe.