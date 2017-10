Tây Ban Nha sẽ giải tán chính quyền Catalonia

Chính phủ Tây Ban Nha sẽ đình chỉ hoạt động của chính quyền Catalonia, đồng thời kêu gọi bầu cử, nhằm ngăn cản nỗ lực ly khai của các lãnh đạo vùng tự trị này. Sau cuộc họp nội các khẩn cấp hôm thứ Bảy, Thủ Tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết, Madrid "không còn lựa chọn nào khác" về vấn đề Catalonia. Chính quyền vùng tự trị này đã hành động "một cách đơn phương, đi ngược lại luật pháp và muốn đối đầu.”

Thủ Tướng Rajoy cho hay, ông đã đề nghị Thượng Viện cho phép giải tán quốc hội Catalonia và "kêu gọi bầu cử trong vòng tối đa 6 tháng.” Ông cũng đề nghị bãi nhiệm tất cả thành viên của chính quyền Catalonia. Thượng Viện Tây Ban Nha giờ sẽ phải xem xét về đề nghị chưa từng có tiền lệ này. Quá trình xem xét dự kiến diễn ra trong vòng 1 tuần. Đảng của ông Rajoy đang chiếm đa số ghế tại Thượng Viện. Do đó, việc giải tán chính phủ Catalonia nhiều khả năng sẽ được phê chuẩn. Trước đó, nhà lãnh đạo Puigdemont của Catalonia cho biết, họ chưa tuyên bố độc lập nhưng có thể sẽ làm vậy nếu Madrid tước quyền tự trị của vùng này.

Catalonia là nơi sinh sống của 7.5 triệu người. Vùng tự trị giàu có này đóng góp gần 1 phần 5 GDP Tây Ban Nha, và có ngôn ngữ và văn hóa riêng. Vào hôm thứ Sáu, Vua Felipe VI đã lên tiếng chỉ trích "nỗ lực ly khai không thể chấp nhận" của Catalonia, khẳng định vùng tự trị này vẫn là "một phần của Tây Ban Nha trong thế kỷ 21.” Nhà vua nói, khủng hoảng chính trị xuất phát từ cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Catalonia phải được giải quyết "thông qua các cách thức dân chủ hợp pháp.”

Đức: Tấn công bằng dao, 4 người bị thương

Một người đã bị bắt hôm thứ Bảy tại Đức, vì có liên quan đến vụ tấn công bằng dao ở một nhà ga ở Munich, khiến 4 người bị thương. Một nghi can – chưa được tiết lộ danh tính – đã định tấn công 6 người tại nhà ga Rosenheimer Platz, và đã làm 4 người bị thương. Sau sự việc, nghi can đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện chưa rõ người bị bắt có phải là hung thủ trong vụ đâm dao hay không. Nghi can được mô tả là nam giới khoảng 40 tuổi, tóc vàng cắt ngắn, không cạo râu. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Ai Cập: Đụng độ phiếu quân, 54 cảnh sát thiệt mạng

Ít nhất 54 cảnh sát thiệt mạng và 6 người bị thương, sau khi lực lượng chính phủ tấn công nơi trú ẩn của những kẻ tình nghi là phiến quân, ở sa mạc miền tây Ai Cập. Cuộc đọ súng diễn ra hôm thứ Sáu, tại một khu vực thuộc ốc đảo Bahariya ở vùng sa mạc phía Tây Ai Cập. Bộ Nội Vụ nước này cho hay rất nhiều tay súng nghi là phiến quân Hồi giáo đã bị bắn chết. Đây là lần xung đột hiếm hoi giữa lực lượng chính phủ và các nhóm nổi dậy nổ ra bên ngoài bán đảo Sinai, nơi tình trạng bất ổn đã gia tăng do hoạt động của 2 nhóm phiến quân chính, bao gồm một tổ chức phụ thuộc của Nhà Nước Hồi Giáo ISIS, kể từ năm 2013.

Nguồn tin an ninh cho biết, lực lượng chính phủ Ai Cập đi theo một người dẫn đường để tìm đến ốc đảo nằm sâu trong sa mạc, được cho là nơi ẩn náu của 8 phiến quân thuộc nhóm cực đoan Hasm. Nhóm phiến quân này đã lên tiếng nhận trách nhiệm một vài vụ tấn công nhằm vào tòa án và sở cảnh sát quanh thủ đô Cairo từ năm ngoái. Một đoàn gồm 4 xe SUV và 1 xe hơi của Bộ Nội Vụ Ai Cập đã bị phiến quân phục kích từ điểm cao. Các tay súng đã sử dụng súng phản lực chống tăng cỡ nhỏ (RPG) và kích nổ các vật liệu nổ. Số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng.

Ai Cập cáo buộc nhóm Hasm là lực lượng quân sự của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, tuy nhiên tổ chức này đã bác bỏ cáo buộc. Tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo từng là phe đối lập lớn nhất ở Ai Cập, đã bị chính quyền Cairo tuyên bố là bất hợp pháp vào năm 2013. Kể từ khi quân đội đảo chính lật đổ Tổng Thống Mohamed Morsi, một người thuộc phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo, các nhóm cực đoan đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và cảnh sát Ai Cập.

Tranh cãi về súng diệt thủ lãnh phiến quân

Tuyên bố của tổng thống Phi Luật Tân về việc thủ lãnh nhóm phiến quân ở Marawi bị giết bằng súng trường Trung Quốc đã khiến giới truyền thông nghi ngờ. Tổng Thống Rodrigo Duterte ngày 19 tháng 10 đã ca ngợi "đồng minh mới" Trung Quốc, khi nói rằng một viên đạn bắn ra từ một khẩu súng do Bắc Kinh cung cấp đã kết liễu mạng sống của Isnilon Hapilon, thủ lãnh nhóm phiến quân Abu Sayyaf, từng chiếm đóng thành phố Marawi.

"Tôi muốn chính thức thông báo với Đại Sứ Zhao rằng, vũ khí giết chết Hapilon là một khẩu súng bắn tỉa của Trung Quốc,” Duterte tuyên bố.

Tuy nhiên, thông tin đăng trên Facebook của một thành viên lực lượng Biệt Kích Trinh Sát Lục Quân Phi Luật Tân, trực tiếp tham gia cuộc hành quân tái chiếm Marawi, lại hoàn toàn khác những gì ông Duterte nói. Trang Facebook tên "Scout Ranger Books" cho biết, trong ngày Hapilon bị tiêu diệt, đại đội biệt kích số 8 giao tranh với một nhóm phiến quân, nhưng không hề biết Hapilon có mặt trong nhóm đó. Chỉ khi các con tin tháo chạy thông báo, họ mới biết được thông tin quý giá này.

Biệt kích sử dụng kính ngắm tầm nhiệt gắn trên xe thiết giáp, và sử dụng một khẩu súng máy trên xe, có cỡ nòng lớn hơn so với súng trường bắn tỉa Trung Quốc, để tiêu diệt Hapilon. Trang Facebook này không hề nhắc đến vũ khí hay súng bắn tỉa của Trung Quốc.Khi được hỏi khẩu súng nào đã giết chết Hapilon, Đại Tá Romeo Brawner, phó chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ở Marawi, nói ông không thể khẳng định chắc chắn, vì quân đội sử dụng nhiều loại súng của Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước khác.

ISIS đánh bom thánh đường Hồi, 72 người chết

Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Afghanistan Najib Danish cho biết, ít nhất 72 người, gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom tự sát ở thủ đô Kabul và tỉnh Ghor hôm 20 tháng 10. Mục tiêu của những kẻ tấn công là các thánh đường Hồi giáo dòng Shiite. Nhân chứng Mahmood Husaini khẳng định, một tên đánh bom đã đi vào thánh đường Imam Zaman, phía tây Kabul, trong lúc các tín đồ cầu nguyện, sau đó tự kích nổ làm 39 người thiệt mạng. Sự việc tương tự cũng xảy ra ở thánh đường trung tâm tỉnh Ghor, khiến ít nhất 33 người chết.

Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng. Người Hồi giáo dòng Shiite đã trở thành mục tiêu trong các vụ tấn công tại Afghanistan những tháng gần đây. Thủ phạm được cho là phiến quân ISIS theo dòng Sunni.



Ukraine bắt con gái tỷ phú lái xe tông chết 6 người

KHARKOV - Con gái một tỷ phú dầu mỏ ở Ukraine đang bị tạm giam 2 tháng, sau khi gây ra vụ tông xe khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Một tòa án Ukraine đã quyết định tạm giam Elena Zaitseva, 20 tuổi, nghi can điều khiển chiếc Lexus gây ra vụ tông xe kinh hoàng tối 18 tháng10 tại một giao lộ ở thành phố Kharkov, Ukraine khiến 6 người chết và 6 người khác bị thương.

Zaitseva sẽ bị tạm giam 2 tháng trong khi chờ kết quả điều tra hình sự, bất chấp cha của nghi can, tỷ phú dầu mỏ và bất động sản Vasily Zaitsev, đã đề nghị đền bù thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình họ. Trước khi tòa án ký lệnh, người phát ngôn của cơ quan công tố địa phương công khai cảnh báo rằng gia đình tỷ phú Zaitsev có thể sẽ dùng thế lực và tiền bạc để đưa nghi can trốn ra nước ngoài.

"Trước tiên, người dân thành phố đang rất quan tâm đến việc này. Thứ hai, hãy nghĩ tới số lượng nạn nhân. Và thứ ba, chúng tôi hoàn toàn biết rõ gia đình nghi can thuộc dạng gì. Họ có đủ mọi cách để biến mất khỏi đất nước này", nhà chức trách nói. Khi ra tòa, Elena Zaitseva bật khóc trước báo chí. "Tôi rất ân hận vì chuyện đã xảy ra và nhiều người đã bị tổn thương. Đó là điều duy nhất tôi thực sự quan tâm bây giờ. Tôi hy vọng các gia đình cho phép bố mẹ tôi giúp đỡ họ,” Zaitseva nói.

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy, chiếc xe Lexus do Elena điều khiển đã chạy với tốc độ 96 cây số/giờ, vượt đèn đỏ, tông vào một xe hơi khác, rồi lao lên lề đường, húc thẳng vào đám đông người đi bộ. Nếu bị kết án, Zaitseva sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 10 năm tù.