Tay đua xe Danny Watts công khai đồng tính

Danny Watts (Automobil Sport)



Tay đua nay đã giải nghệ Danny Watts của đội Le Mans công khai tuyên bố "đồng tính," nói rằng trong thời gian vẫn còn đua xe, anh không bao giờ nghĩ đến chuyện công khai về giới tính. Nhưng từ sau khi giải nghệ, không còn ràng buộc với môn thể thao được cho là rất nam tính, anh cảm thấy việc thông báo có phần dễ dàng hơn.



Trò chuyện với tạp chí Autosport trong ngày thứ Hai, tay đua 37 tuổi vừa giải nghệ vào năm ngoái, cho biết, “Tôi quyết định công khai vì có một điều gì đó nung nấu bên trong, nói với tôi rằng, tôi không thể che giấu mãi, tôi được tự do sống thực với con người của mình, anh phải xả ra hết để tất cả mọi người biết."



Sau đó, trò chuyện với Gay Times, cựu tay đua của đội Le Mans thú nhận về sự giằng co của tâm hồn trong một thời gian rất lâu, giữa sự nghiệp đua xe và khao khát được thổ lộ sự thật.



Anh nói nếu muốn tiếp tục thi đấu, anh phải giấu chuyện phái tính và khoác lên người bộ trang phục nam tính suốt đời. Watts nói, "Tôi có cảm giác nếu tôi để lộ giới tính thật, tôi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng tôi sẵn sàng đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt, một khi tôi trở thành phụ nữ."



Theo Autosport, Watts trở nên nổi tiếng sau khi được chọn làm team-mate của nhà vô địch Kimi Raikkonen, từng đoạt giải vô địch thế giới giải đua xe Formula One 2007. Anh được cho là tay đua có đẳng cấp nhất đầu tiên của Formula One ở Âu Châu công khai giới tính thật. Từ khi giải vô địch thế giới về đua xe này được tổ chức vào năm 1950 tới nay, chưa có tay đua nào dám công khai thú nhận họ là "gay."



Từng hai lần được xếp vị trí thứ nhì ở hạng mục LMP2 tại cuộc đua xe thể thao Le Mans 24 Hours, Watts giải nghệ trong năm 2016 và hiện nay đang nhắm vào công việc của một huấn luyện viên nhà nghề.



Watts nói anh không hề lo lắng trước phản ứng của đội tuyển hoặc của các nhà tài trợ, nhưng chỉ ngại rằng người hâm mộ không hiểu hoặc từ bỏ anh.



Tuy nhiên nỗi lo của anh hoàn toàn không có cơ sở, vì sau khi Watts công khai thông báo, anh nhận được những hồi đáp rất tích cực, và họ cho rằng đây mới đích thực là văn hóa của môn đua xe thể thao.