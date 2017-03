Tay hài Kimmel tránh ép ông Bush chỉ trích Donald Trump

Ông Bush cho xem hình ông mới vẽ về nét mặt của danh hài Jimmy Kimmel. (ABC)Jimmy Kimmel bắt đầu một tuần này bằng việc làm MC cho chương trình Oscar bị xem là điên rồ nhất trong lịch sử, và kết thúc tuần lễ đó bằng việc mời cựu tổng thống George W. Bush tới dự chương trình phỏng vấn chiếu vào đêm khuya. Đây là lần đầu tiên ông Bush lên một chương trình phỏng vấn ban đêm kể từ khi ông lên show của Jay Leno năm 2013.Câu hỏi đầu tiên của Kimmel dành cho ông Bush, “Khi phó tổng thống của ông là Dick Cheney bắn vào mặt ông Harry Whittington, ông ấy nói với ông như thế nào? Ông ấy có gọi điện cho ông không? Ông ấy có bước vào văn phòng ông và đóng cửa lại không? Mọi chuyện được thu xếp ra sao?"Vào năm 2006, ông Cheny và ông Whittington cùng đi săn chim cút với hai phụ nữ tại một nông trại. Ông Cheney đã vô tình nổ súng vào người ông Whittington, gây thương tích phía bên phải cơ thể kể cả mặt, cổ và ngực. Lúc đó ông Cheney đang là phó tổng thống.Cựu tổng thống nói đùa rằng, "Điều khiến tôi khó chịu là việc ông ấy bắn lầm vào vị luật sư duy nhất của tôi ở Texas." Sau đó ông Bush nói thêm rằng điều này “khác thường” trong nhiệm kỳ của ông. Cựu tổng thống tiết lộ, "Từ đó, mỗi lần nhìn thấy phó tổng thống xuất hiện, mọi người la to lên Né! Né!"Tuần này cũng là tuần ông Bush bắt đầu giới thiệu cuốn sách mới của ông, có tựa đề "Portraits of Courage" (Chân Dung Của Sự Can Đảm) trong đó in hàng chục tấm chân dung của binh sĩ Mỹ bị thương trong khi chiến đấu ngoài mặt trận.Đây cũng là tuần ông Bush không còn giữ im lặng về Tổng Thống Donald Trump được nữa. Vị tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ đã giữ im lặng suốt tám năm, không một lời đả động tới người kế nhiệm là Tổng Thống Barrack Obama. Nhưng chỉ sau bốn tuần lễ, ông Bush không thể giữ im lặng, mà phải lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Trump.Đầu tuần này, trong chương trình Today Show của Matt Lauer, ông Bush quở trách ông Trump vì tấn công giới báo chí. Ông nói, "Chúng ta cần có giới truyền thông độc lập để giữ những người như tôi nhận biết trách nhiệm của mình. Quyền lực có thể gây nghiện và có thể làm hư hỏng đạo đức. Vì vậy, điều quan trọng đối với giới truyền thông là phải nêu đích danh những người lạm dụng quyền lực."Trong một chương trình phỏng vấn khác của tạp chí People, ông Bush nhận xét về tháng làm việc đầu tiên của ông Trump. Ông Bush nói, "Tôi không thích chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc, không thích cái tên đó và cũng không thích ai bị gọi như vậy."Kimmel nói đùa rằng có lẽ thân phụ ông Bush, cựu Tổng Thống George H.W. Bush, đã giả bệnh để không phải đi dự buổi lễ nhậm chức của Donald Trump. Ông Bush (con) không xác nhận cũng không phản đối câu nói đùa trên, chỉ trả lời rằng, "Cha tôi là người rất hài hước."“Ông có muốn nghe một chuyện kinh khủng không?” Sau đó ông Bush hỏi như vậy khi Kimmel nhắc tới diễn viên hài Will Ferrell, người từng đóng vai ông Bush suốt mấy năm trong chương trình Saturday Night Live. Ông Bush nói với Kimmel rằng gần đây ông có dùng bữa tối với Lorne Michaels, nhà sản xuất chương trình Saturday Night Live.Cựu tổng thống tiết lộ ông rất thích bữa tiệc tối thường niên với giới báo chí Tòa Bạch Ốc, nói với Kimmel rằng: "Tôi thích nói đùa, thích chuyện hài hước, và chuyện đùa hay nhất là chuyện mình tự cười cợt mình."Kimmel trả lời, “Ông nói câu đó với Tổng Thống Donald Trump đi. Ông ấy không nghĩ như ông đâu.”Nhận xét của Kimmel làm ông Bush bật cười. Không giống như ông Trump, cựu tổng thống rất ít xem TV khi làm việc ở Tòa Bạch Ốc. Không phải vì chương trình không thú vị, mà vì ông quá bận, không có thời gian rảnh.Sau đó, Kimmel hỏi cựu tổng thống về kinh nghiệm của ngày tuyên thệ nhậm chức.Kimmel hỏi, "Ông có ghen tị khi nhìn thấy đám đông kéo tới xem buổi lễ nhậm chức của ông Trump không?"Câu này là lời nói móc vì số người dự buổi lễ tuyên thệ của ông Trump không nhiều so với các tổng thống khác trước đây.Nhưng có vẻ như Kimmel không ép ông Bush phải tấn công vị tân tổng thống theo một cách nghiêm túc nào đó về vụ lễ nhậm chức. Dành hài chỉ muốn nhắc ông Bush nhớ lại cảnh ông loay hoay mặc áo poncho khi trời bắt đầu trút mưa, trước khi ông Trump đọc diễn văn.