Tây Ninh Đồng Hương Hội - Hoa Kỳ họp mặt Tân Xuân Đinh Dậu 2017

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Tây Ninh Đồng Hương Hội - Hoa Kỳ vừa tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu vào trưa Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017 tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster qui tụ khoảng 300 quan khách và đồng hương, thân hữu từng cư ngụ hay làm việc tại tỉnh Tây Ninh trước ngày 30 tháng Tư, 1975.

Ông Ngô Thiện Đức, một nhân vật hoạt động nổi bật trong cộng đồng và cũng là Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội (TNĐHH), vì đảm nhiệm nhiều chức vụ nên đã xin từ chức Hội Trưởng, và người được tín nhiệm thay thế ông Ngô Thiện Đức là Đốc Sự Hoa Thế Nhân.



Ngoài tân Hội Trưởng, các thành viên Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017 – 2018 còn có Lê Kim Thao (Phó Nội Vụ), Đỗ Ngọc Thủy (Phó Ngoại Vụ), Hà Văn Vĩnh (Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỹ), các ông Phạm Ngọc Tú, Trần Quốc Nam và John Trần (Kế Hoạch Hoạt Động), tất cả được ông Hoa Thế Nhân mời lên sân khấu ra mắt quan khách và đồng hương Tây Ninh.





Cựu Hội Trưởng Ngô Thiện Đức (bên trái) đang giới thiệu tân Ban Chấp Hành Tây Ninh Đồng Hương Hội nhiệm kỳ 2017 –2018. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thay mặt Ban Chấp Hành, tân Hội Trưởng ngỏ lời chào mừng và cảm tạ quý khách, thân hữu và đồng hương Tây Ninh đã hưởng ứng lời mời của ban tổ chức, tới tham dự thật đông đủ. Đốc Sự Hoa Thế Nhân cho biết, ông Ngô Thiện Đức đã quá mỏi mệt với nhiều trọng trách nên có nhờ ông hy sinh ra làm Hội Trưởng giúp ông Đức có thì giờ lo việc gia đình, và ông đã nhận lời. Tân Hội Trưởng kính chúc quý niên trưởng, quan khách, thân hữu và qúy đồng hương năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.



Ông Ngô Thiện Đức phụ trách phần giới thiệu quan khách, chúng tôi ghi nhận có sự hiện diện của nữ Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Hội Trưởng và phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, niên trưởng Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập thể Chiến Sĩ VNCH) và phu nhân; ông Phan Kỳ Nhơn (Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai); ông Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng CSQG) và phu nhân; Ô. Richard Bùi Đẹp (Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể CSVNCH); ông Bùi Phát (Phó Thị Trưởng Garden Grove, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali) và phu nhân, bà Frances Thế Thủy ( Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster); nhà văn Việt Hải (trưởng Nhóm Nhân Ảnh Tân Văn), một số đông các vị Hội Trưởng và đại diện Ban Chấp Hành các Hội Đồng Hương bạn cùng các cơ quan truyền thông.





Tân Hội Trưởng, Đốc Sự Hoa Thế Nhân đang phát biểu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau lời phát biểu khai mạc, Ban Chấp Hành và một số ca sĩ đồng hương Tây Ninh trình bày liên khúc Ly Rượu Mừng và Xuân Đã Về. Liên khúc trên vừa kết thúc, từ phía ngoài cửa chính, đoàn Lân tiến vào nhà hàng múa lân chào mừng mọi người. Ông Nguyễn Lý Sáng, một vị cựu Hội Trưởng nhiều nhiệm kỳ của TNĐHH và cụ Lê Thị Thiếp, Đại diện Hội Đồng Niên Trưởng lên phát biểu, chúc Tết đồng hương Tây Ninh.



Cụ Lê Thị Thiếp cho biết, cụ rất vui mừng thấy một số con cháu đã gia nhập Hội để tiếp nối truyền thống đoàn kết của những đàn anh đi trước. Cụ chúc tất cả mọi người, mọi nhà “vạn sự khang an, vạn sự lành.”



Ngoài hai vị trên, còn có ông Vũ Linh Châu, thay mặt các Quân, Cán, Chính VNCH, sau 30/4/1975 đã bị Việt Cộng đày ải trong trại tù mang tên Cây Cầy lên cám ơn bà con Tây Ninh, vì trong thời gian bị giam giữ, lao động đói khổ, bà con Tây Ninh đã thương mến kín đáo giúp đỡ nên anh em không bao giờ quên nghĩa tình đó, vì thế năm nào Tây Ninh ĐHH họp mặt vui Xuân, các anh cũng đến chung vui.



Ban tổ chức nhân dịp mừng Xuân cũng vinh danh các cựu Hội Trưởng, những người đã “ăn cơm nhà vác ngà voi” lo cho TNĐHH ngày càng lớn mạnh như hôm nay. Sau đó, buổi tiệc mừng Xuân bắt đầu, và cùng lúc ban tổ chức giới thiệu Đặc San Tây Ninh Quê Tôi năm 2017 với một Ban Biên Tập hùng hậu gồm: Hoa Thế Nhân, Ngô Thiện Đức, Nguyễn Lý Sáng, Trần Mạnh Chí, Phạm Lưu Đạt, Lý Tòng Tôn, Đỗ Tân Khoa, Nguyễn Quang, Lê Bình, Vũ Hối, Lê Hân, Đào Đức Nhuận, Trương Ngọc Thạch, Dương Viết Điền, Phạm Hồng Thái và Trần Việt Hải. Đặc san dày trên 300 trang với nhiều bài vở về Xuân, về Tết và địa danh Tây Ninh.



Tây Ninh là một tỉnh khá nổi tiếng vì là địa danh xuất phát Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, gọi tắt là đạo Cao Đài với một ngôi Thánh Thất có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam được xây dựng tại Long Hoa, nơi được coi là thánh địa của Tòa Thánh Tây Ninh. Ngoài ra, Tây Ninh cũng có một giáo xứ Công Giáo tại Trãng Bàng mang tên Tha La mà nhạc sĩ Dzũng Chinh đã phổ nhạc bài thơ “Tha La Xóm Đạo” khá nổi tiếng của Vũ Anh Khanh.



Tây Ninh cũng có núi Bà Đen , một địa danh linh thiêng với những ngôi chùa , am, miếu rải rác trên núi, và dưới chân núi là nơi an nghỉ của Tướng Trình Minh Thế (Cao Đài).



Ngoài tiệc mừng, văn nghệ, phát hành Đặc san, ban tổ chức còn trao Giải Học Bổng, Khuyến Học và Giải Học Sinh Gương Mẫu cho các học sinh Tây Ninh xuất sắc Buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu của TNĐHH kết thúc tốt đẹp vào lúc 3 giờ chiều sau lời cám ơn của ban tổ chức.