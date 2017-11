Taylor Swift đoạt giải thưởng cao quý nhất của loại nhạc đồng quê

Taylor Swift trong một màn trình diễn năm 2016. (Getty Images)Sau gần hai tháng kể từ khi công bố danh sách đề cử, Ban tổ chức của giải thưởng Hiệp hội nhạc đồng quê Mỹ (CMA Awards) năm 2017 đã trao giải cao quý nhất tức Song of the Year (Bài hát của Năm) cho ca khúc Better Man do Taylor Swift soạn cho ban nhạc Little Big Town trình diễn. Buổi phát giải diễn ra đêm thứ Tư, 8 tháng 11, vừa qua.Bắt đầu sự nghiệp bằng dòng nhạc đồng quê nhưng lại từ bỏ nó để dấn thân sang lãnh địa pop, Taylor Swift hiện là ca sĩ nữ dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất trong ngành ghi âm.Nhờ danh tiếng của Taylor Swift, ca khúc Better Man khi mới ra mắt từng dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc đồng quê của Billboard, iTunes và đạt vị trí 34 trên Billboard Hot 100.Theo nhiều đồn đoán, Better Man là ca khúc mà Taylor Swift muốn gửi gắm đến người bạn trai cũ Calvin Harris. Bằng cách này hay cách khác, nữ ca sĩ này luôn cố gắng lồng những thông điệp tình yêu vào các sản phẩm của mình.Đây là lần đầu tiên trong ba năm qua kể từ khi thua giải Giọng ca nữ vào Miranda Lambert, cái tên Taylor Swift mới xuất hiện trong bảng đề cử và đoạt được CMA Awards. Chủ nhân của Better Man, nhóm Little Big Town, cũng góp mặt trong bốn đề cử quan trọng.Có thể nói, ngay cả khi đã thống trị lãnh địa pop và bị ghét vì nhiều chiêu trò, Taylor Swift vẫn để lại nguyên vẹn những dấu ấn bất hủ trong dòng nhạc đồng quê. Cô là người đã có công đưa dòng nhạc này đến gần với giới trẻ bằng việc pha thêm pop vào trong nó.Dần dà, nữ ca sĩ ngày càng bộc lộ tham vọng trong việc ngự trị cùng khắp văn hoá đại chúng. Album nhạc pop đầu tiên của cô mang tên 1989 ra mắt vào năm 2014 từng đạt được nhiều thành công vang dội.Sắp tới, Taylor Swift sẽ cho ra mắt album Reputation, được giới quan sát dự đoán sẽ là sản phẩm thành công rực rỡ tiếp theo. Thông qua bốn ca khúc với bốn thể loại và chất liệu nhạc khác nhau, người nghe vẫn đang hi vọng về việc người nữ ca sĩ tài hoa này sẽ dành tặng một số ca khúc cho khán giả yêu nhạc đồng quê.Giải thưởng CMA Awards 2017 diễn ra lần thứ 51, được tổ chức tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, nơi được xem là cái nôi của nhạc đồng quê. Dòng nhạc này có cả một trường phái riêng và thường bị chi phối bởi chính trị.