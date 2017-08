Taylor Swift phát hành album mới sau 3 năm yên lặng

Hình ảnh được cho là danh sách bài hát mới của Taylor.

Taylor Swift sẽ phát hành album mới mang tên "Reputation" vào ngày 10 tháng 11. Mới đây, nữ ca sĩ đã tiết lộ những hình ảnh và video đầu tiên để giới thiệu sản phẩm tiếp theo.



Cách đây vài ngày ngày, nữ ca sĩ Taylor Swift đột ngột xóa hết bài đăng, thậm chí cả ảnh đại diện trên các trang mạng xã hội. Hành động này làm dấy lên tin đồn nữ ca sĩ sinh năm 1989 chuẩn bị phát hành sản phẩm âm nhạc mới.



Và không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, mới đây, Taylor đã đăng những hình ảnh và video đầu tiên để tiết lộ về sản phẩm âm nhạc mới. Theo đó, giọng ca Bad Blood sẽ trở lại với album mang tên Reputation vào ngày 10 tháng 11.



Đặc biệt, 3 đoạn video được nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân đều có sự xuất hiện của một con rắn, trong khi đó hình ảnh được cho sẽ là bìa album được thiết kế thể hiện chứng graphomania - chứng ám ảnh viết, khiến người hâm mộ càng tò mò và mong đợi album Reputation.





Hình ảnh mới được Taylor Swift đăng trên trang cá nhân.



Bên cạnh đó, một hình ảnh được cho là danh sách ca khúc trong album mới của Taylor đang bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Theo bức ảnh này, album mới của nữ ca sĩ gồm 14 ca khúc. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người chú ý cũng như nghi ngờ tính chính xác của hình ảnh này chính là chi tiết ca khúc Over thậm chí có sự góp giọng của Katy Perry, người từng nhiều lần khẩu chiến với Taylor Swift trên các phương tiện truyền thông.



Hiện, phía Taylor Swift cũng như các phương tiện truyền thông chưa lên tiếng về hình ảnh trên, bởi vậy, nhiều fan khẳng định đây chỉ là thông tin không có thật.



Reputation là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ sau 3 năm im lặng, kể từ album 1989. Trước đó, khi phát hành album 1989 vào năm 2014, Taylor đã thu về nhiều thành công. Sản phẩm này đánh dấu sự chuyển hướng từ country sang nhạc pop của Taylor Swift, trong đó, ca khúc đầu tiên được phát hành là Shake It Off mang thông điệp lạc quan và phớt lờ những lời thù ghét, ganh tỵ.



Album này bán được hơn 1.2 triệu bản trong tuần đầu tiên ở Hoa Kỳ, trong khi đó, các đĩa đơn Shake It Off, Blank Space và Bad Blood đều giành ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.