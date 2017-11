Tên trộm “trần như nhộng” đi lấy tiền ở cửa hàng

Điều kì lạ hơn cả là tên trộm này “trần như nhộng” khi hành nghề. Với hình ảnh trích xuất từ camera, công an nhanh chóng bắt giữ tên trộm. Tại đồn công an, người này khai rằng do không muốn bị lấm bẩn khi ăn trộm nên đã cởi hết quần áo.

Tên trộm kì lạ với thói quen “khỏa thân” đi lấy tiền.

Tên trộm thú nhận ăn trộm 36.000 tệ (khoảng 120 triệu đồng) tại ít nhất 9 cửa hàng khác nhau. Cảnh sát nói rằng việc bắt giữ tên trộm rất đơn giản do hình ảnh từ camera rõ nét.

Đây không phải lần đầu tiên ở Trung Quốc xuất hiện tên trộm thích cởi đồ khi ăn trộm. Một tên trộm khác hồi tháng 5 vừa qua khi lẻn vào nhà hàng cũng trong tình trạng “không mảnh vải che thân”.

Theo Dân Việt