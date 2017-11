Tesla lại gây sốc với xe 'khủng'

Hôm qua, Hãng Tesla của nhà tỉ phú Elon Musk lại gây sốc khi chính thức giới thiệu dòng xe tải bán tự động hoàn toàn chạy điện với nhiều tính năng ưu việt và chiếc siêu xe Tesla Roaster chỉ mất 1,9 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ.

Tesla giới thiệu mẫu xe tải mới có hiệu năng cực kỳ cao và rất tiết kiệm. Mẫu xe này có khả năng chạy liên tục đến 800 km cho mỗi lần sạc đầy pin và đặc biệt chỉ cần 30 phút sạc là cho phép xe chạy được 400 km. Không những có tầm hoạt động xa, xe tải Tesla có thể đạt tốc độ cao cực nhanh so với dòng xe cùng phân khúc. Cụ thể, nó chỉ mất 5 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ và mức thời gian sẽ tăng lên 20 giây để đạt tốc độ vừa nêu nếu chiếc đầu kéo Tesla phải chở đầy lượng hàng 36 tấn.

Như một sự đảm bảo để giới kinh doanh an tâm các chi phí phát sinh, Tesla bảo hành lên đến 1,6 triệu km cho mẫu xe này và tất nhiên bao gồm cả bộ pin kèm theo. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến cho ông Musk tự tin rằng chi phí vận hành của xe tải Tesla giảm 25% so với xe chạy dầu thông thường.

Tận dụng ưu thế về mặt công nghệ, Tesla còn phát triển nhiều tiện ích an toàn trên mẫu xe tải như các cảnh báo chệch làn đường, cảm biến cảnh báo va chạm và hệ thống camera ghi nhận khu vực điểm mù. Bên trong xe, ghế lái được đặt ở giữa chứ không phải một bên như truyền thống. Hai màn hình cảm ứng lớn nằm hai bên cung cấp một loạt thông tin cho tài xế. Ngoài ra, hình ảnh giới thiệu cho thấy xe tải Tesla không có kính chiếu hậu nên khả năng Tesla sẽ sử dụng hệ thống camera kết hợp màn hình để thay thế. Về lâu dài, Tesla dự kiến nâng cấp khả năng tự hành hoàn toàn cho mẫu xe tải này. Theo công bố của hãng, xe sẽ chính thức được bán ra từ năm 2019.

Cũng vào hôm qua, Tesla còn giới thiệu mẫu siêu xe Tesla Roaster với giá bán khoảng 250.000 USD (gần 6 tỉ đồng). Mẫu xe này gần như đủ sức khiến những siêu xe nổi bật khác trên thị trường phải “ngửi khói” vì chỉ mất 1,9 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/giờ. Đặc biệt, nó có thể chạy đến 620 dặm (gần 1.000 km) cho mỗi lần sạc. Dự kiến, Tesla Roaster có mặt trên thị trường vào năm 2020.

Hoàng Đình