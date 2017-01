(VienDongDaily.Com - 09/01/2017)

Những giải thích này nghe không hợp lý cho lắm, như được nêu ra trong một bài viết mang tựa đề “Bò Lạc” đăng ở phần sau của bản tin dưới đây.

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh một phụ nữ lái chiếc mô tô của Cảnh Sát Giao Thông.



HẢI PHÒNG – Tình trạng lạm quyền, lợi dụng tài sản công sở dưới nhiều hình thức vẫn luôn xảy ra dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam. Mới nhất bị đưa lên báo là một phụ nữ ăn mặc như thường dân nhưng lái xe của sở Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) chạy ngoài đường. Có người bắt được hình ảnh này và đưa lên mạng xã hội, đưa đến thắc mắc của báo chí và dư luận trong mấy ngày qua.



Các quan chức công an địa phương đã giải thích lòng vòng về việc này, nói là “không có chuyện gì lớn.” Trong lúc chờ điều tra, công an giải thích rằng phụ nữ có thể là công an mặc thường phục đang làm công tác gì đó, hay thậm chí là thợ sửa xe mang xe trả lại cho công an.



Những giải thích này nghe không hợp lý cho lắm, như được nêu ra trong một bài viết mang tựa đề “Bò Lạc” đăng ở phần sau của bản tin dưới đây.



Phần đầu là tin được đăng trên các báo chính thức của nhà nước cộng sản như sau:

Chiều Chủ Nhật, 8 tháng 1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một phụ nữ điều khiển chiếc mô tô nghiệp vụ gắn logo CSGT, đèn hiệu, mang BS 16A1-8215 (biển xanh), được cho là của công an Hải Phòng, gây chú ý trong dư luận.



Tối cùng ngày, đại tá Nguyễn Trọng Phượng, phó giám đốc công an Hải Phòng đã khẳng định sở công an ở đây không có chiếc xe nào như trên. Đại tá Phượng cũng nghi ngờ bảng số không chính xác vì đơn vị không thể có nhiều xe nghiệp vụ để có đầu số 8000.



Trong khi đó, đại tá Nguyễn Kim Hải, nguyên trưởng phòng Hướng Dẫn và Tổ Chức Tuần Tra, cho biết việc người phụ nữ mặc đồ dân sự điều khiển xe mô tô dẫn đoàn mang bảng xanh có thể gây phản cảm, song cần phải nhìn nhận một cách đầy đủ, thận trọng.



Đại tá công an này còn nói là pháp luật hiện hành chưa có điều khoản nào quy định người ngồi trên xe mô tô bảng xanh thì phải mang trang phục CSGT.



“Trong trường hợp này có thể là cán bộ CSGT đang đi giao dịch với cơ quan khác, hoặc đang di chuyển phương tiện... thì tôi cho rằng không có chuyện gì lớn,” ông Hải nói.



Trên mạng Dân Làm Báo, tác giả Tư Rề đã viết đề vụ này trong bài “Bò Lạc” như sau:



Bò ở đây là một chiếc xe mô tô chuyên dụng của CSGT mang biển số xanh BS 16A1-8215. Con bò bị lạc vào tay một phụ nữ không biết là dân thường hay công an vì các đồng chí “còn đảng còn mình” chưa xác định được danh tính, nguồn gốc. Hình ảnh người phụ nữ mặc thường phục cưỡi bò giễu phố ngày 8/1/2017 khiến dư luận chú ý nên các lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng phải vào cuộc điều tra.

Dựa vào kết luận của đơn vị nghiệp vụ, ngay trong tối hôm đó phó giám đốc CA thành phố Hải Phòng Nguyễn Trọng Phượng đã khẳng định trong sự “hồ nghi” rằng, có thể chiếc mô tô này không thuộc đơn vị của mình. Chi tiết này làm Tư Rề rối trí, không biết danh hiệu điều tra vụ án giỏi nhất thế giới của công an cộng sản vứt đi đâu mà để ông Phó giám phải hồ nghi, tức là không biết cóc khô gì. Đã không biết nhưng lại “khẳng định” mới đáng nể chứ.



Chưa hết đâu, một đồng chí đại tá và là nguyên Trưởng phòng Hướng dẫn và tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), Nguyễn Kim Hải vào cuộc giải thích một cách rất… khoa học: “Trong trường hợp này có thể là cán bộ CSGT đang đi giao dịch với cơ quan khác, hoặc đang di chuyển phương tiện... thì tôi cho rằng không có chuyện gì lớn.”



Ừ thì cứ cho là đồng chí gái đang cưỡi bò lạc đi “giao dịch với cơ quan khác, hoặc đang di chuyển phương tiện…” đi, thì khi có lùm xùm trên mạng, đồng chí đại tá và đồng chí Phó giám phải xác minh ngay xem thực hư thế nào chứ. Đằng này thấy công luận “kêu ca” mới sấn xổ vào mổ với xẻ, dự với đoán.



Đặt giả thiết người phụ nữ cưỡi “bò” là công an thật đang cải trang đi làm nhiệm vụ bí mật, thì ối giời ơi hoá ra giấu đầu hở đuôi, quần áo chửi mẹ “con bò” có biển số xanh à? Hoặc người phụ nữ trên không phải công an thì chị ta làm cách nào có chiếc xe ấy nhỉ? Từ trước tới nay chỉ có công an ăn cướp của dân, chứ làm gì có chuyện dân mượn đồ của công an dùng tạm.



Thôi thì chuyện có thế nào đi chăng nữa, đây cũng là việc nội bộ của đảng, sớ rớ vào Tư Rề đi tù như chơi vì tội nói xấu đảng, hoặc tiết lộ bí mật cuốc gia.



Nhưng cũng nên hoan nghênh và tuyên dương các đồng chí, tết nhất đến nơi rồi, các đồng chí ấy diễn trò, diễn hài, diễn kịch cho dân xem đỡ buồn, cũng tốt. Quê hương bé nhỏ khốn khổ này, ngày càng mọc lên nhiều gánh xiếc với những tên hề chọc cười thiên hạ. Nhưng những màn chọc cười ấy, là những phận dân đen phải trả giá và gánh chịu mọi hệ luỵ của những trò hề.