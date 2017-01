(VienDongDaily.Com - 07/01/2017)

Kẻ tố cáo sự việc sai quy định là thạc sĩ Trần Tuấn Kiệt, Trưởng Phòng Thanh Tra - Pháp Chế của trường Cao Đẳng Cần Thơ (CĐCT). Người bị ông Kiệt tố là tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, phó hiệu trưởng CĐCT.

Tiến sĩ Tâm (trái) và thạc sĩ Kiệt (CTV/Zing)



CẦN THƠ – Một vụ tố cáo gợi ý có sự tham nhũng ở bên trong đã được báo Zing đăng tin ngày thứ Bảy vừa qua. Bản tin này cho biết sau gần ba năm làm việc tại trường Cao Đẳng Cần Thơ, một cán bộ được đưa lên chức phó phòng rồi làm phó hiệu trưởng mặc dù chưa học khóa quản lý theo quy định.



Kẻ tố cáo sự việc sai quy định là thạc sĩ Trần Tuấn Kiệt, Trưởng Phòng Thanh Tra - Pháp Chế của trường Cao Đẳng Cần Thơ (CĐCT). Người bị ông Kiệt tố là tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, phó hiệu trưởng CĐCT.



Theo ông Kiệt, ông Tâm từng là giáo viên dạy môn Sinh Học ở trường trung học Long Mỹ, Hậu Giang, chuyển công tác về CĐCT năm 2011. Lúc này, ông Tâm được bố trí làm cán bộ Phòng Quản Lý Nghiên Cứu Khoa Học – Hợp Tác Quốc Tế (QLNCKH-HTQT).



Gần ba năm sau, ông Tâm được bổ nhiệm làm Phó Phòng QLNCKH-HTQT khi chưa học trung cấp chính trị. Điều này trái quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 4 của Quyết định số 20, ngày 09/8/2012 do UBND TP Cần Thơ ban hành về việc quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm trưởng, phó phòng của đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Cần Thơ.



Ông Kiệt cho biết lúc ông Tâm được bổ nhiệm làm phó phòng, vị này chưa là đảng viên chính thức vì mới được kết nạp 6 ngày.



"Ông Tâm công tác tại Phòng QLNCKH-HTQT chưa đủ thời gian quy định ít nhất ba năm, chưa được đánh giá 3ba năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại trường trước khi được đề nghị bổ nhiệm," ông Kiệt nói.

Tháng 10, 2015, ông Tâm được UBND TP Cần Thơ bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường CĐCT. Điều này được người tố cáo cho rằng vị hiệu phó không đáp ứng Khoản 2, Điều 12 trong Thông tư số 01/2015 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Cụ thể, ông Tâm chưa tham gia quản lý cấp bộ môn hoặc tương đương trở lên tại trường ít nhất 5 năm.



Trước tố cáo trên, phó hiệu trưởng Tâm nhìn nhận khi được bổ nhiệm Phó Phòng QLNCKH-HTQT theo nhiệm kỳ của hiệu trưởng thì ông chưa học trung cấp chính trị. Để đủ điều kiện làm hiệu phó, ông được tổ chức cho học cao cấp chính trị sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ chuyên ngành Vi Sinh Vật Học.



Theo ông Tâm, ông Kiệt tố cáo là không đúng. Vị hiệu phó nói rằng đề án để đào tạo tiến sĩ của trường CĐCT có từ trước nhưng không ai thi đậu để làm nghiên cứu sinh. Sau khi ông về trường, tổ chức đã bổ sung cán bộ vào đề án này và ông Tâm thi đậu nên được đào tạo theo đúng quy định.



Trong lúc gửi đơn tố cáo hiệu phó Tâm, ông Kiệt bị công an thuộc phòng kinh tế “mời làm việc.” Buổi làm việc gần nhất vào ngày thứ Năm 5/1. Công an nói là họ cần điều tra ông Kiệt vì ông bị một cán bộ phòng kế hoạch - tài vụ tố cáo 5 nội dung.



Ông Kiệt nói với zing, "Đơn tố cáo không liên quan gì đến sai phạm của tôi, họ toàn bịa đặt, vu khống.”