Thái Lan: Vua bổ nhiệm vị lãnh đạo Phật giáo

Đại lão Hòa Thượng Somdej Phra Maha Muniwong (Bangkok Post)



Tân Vương đã bổ nhiệm một chức sắc cao niên vào ghế lãnh tụ của Hội Đồng Phật Giáo Thái Lan, chấm dứt thời gian kéo dài hơn ba năm bị bế tắt khi chiếc ghế này bị bỏ trống. Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha hôm thứ Ba cho biết Vua Vajiralongkorn đã bổ nhiệm hòa thượng 89 tuổi Somdej Phra Maha Muniwong làm Trưởng Giáo Hội Thái Lan lần thứ 20.

Người tiền nhiệm của hòa thượng đã qua đời vào năm 2013, thọ 100 tuổi. Hòa Thượng Muniwong là sư trụ trì chùa Wat Ratchabophit ở Bangkok, vốn có liên hệ gần gũi với Hoàng Gia Thái Lan. Vào tháng giêng năm 2016, Hội đồng Phật Giáo Thái Lan đã tổ chức bổ nhiệm người thay thế vị thầy đã viên tịch, song Thủ Tướng Prayut tỏ ra chống đối chuyện hòa thượng Phra Ratchamangalacharn trong chức vụ này.

Đến tháng 12 năm 2016, luật lệ đã thay đổi khi nhà vua Thái Lan giờ đây có toàn quyền bổ nhiệm vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo của Thái Lan và Thủ Tướng Prayuth yêu cầu mọi người phải tuân theo ý muốn của nhà vua Thái Lan.

Thái Lan: Người Úc bị án tử hình

Một công dân Úc đã bị án tử hình vì đã tổ chức bắt cóc và sát hại một đồng hương người Úc khác. Thủ phạm Antonio Bagnato, 28 tuổi, bị tòa án này kết tội hôm thứ Ba trong việc giết chết ông Wayne Schneider, một thành viên của băng xe mô tô Hells Angels của Úc. Schneider cũng là một trong số 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở tiểu bang New South Wales, đã bị những người bịt mặt bắt cóc khi đang ở trong nhà của ông này ở thành phố nghỉ mát Pattaya của Thái Lan vào năm 2015. Sau đó thi thể trần truồng của ông ta bị khám phá vài ngày sau trong một cái mộ sâu 2 mét trong rừng già.

Bagnato vốn là một võ sĩ võ tự do và là bạn làm ăn của nạn nhân, bị tòa án Pattaya tuyên án sát nhân và còn giấu giếm tử thi. Một công dân Mỹ, 22 tuổi, tên Tyler Gerard cũng bị tuyên án 3 năm tù vì vụ này, nhưng do có thái độ cộng tác với ban điều tra nên bản án giảm còn 2 năm.

Syria: Hàn ngàn tù nhân bị sát hại từ năm 2011

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) cho biết có thể đã có đến 13,000 tù nhân bị chính phủ của Tổng Thống Syria al-Assad treo cổ trong các nhà giam, trong chiến dịch trấn áp những kẻ đối lập, kể từ năm 2011 đến nay. Sau đó từng đoàn xe tải âm thầm chở xác của họ đem vùi chôn trong các nấm mộ tập thể.

Amnesty International nói rằng các tù nhân đã bị xử tử tại nhà tù Saydnaya phía bắc của thủ đô Damascus và các viên chức cao cấp nhất của chính phủ Syria đã bí mật ra lệnh trấn áp như thế. Mỗi tuần có từ 20 đến 50 tù nhân đã bị bí mật treo cổ, vì thế báo cáo của tổ chức nói trên ước lượng đã có từ 5,000 đến 13,000 người bị xử tử.

Bà Lynn Maalouf, Phó Giám Đốc nghiên cứu của Amnesty international có trụ sở ở Beirut, cho hay, “Đây là một chiến dịch trấn áp khủng bố được che dấu nhằm bẻ gẫy mọi hình thức phản kháng nhỏ nhất, không có lý do gì để tin là các vụ hành quyết kiểu này hiện nay đã chấm dứt.”



Loài hươu Mông Cổ sống trong vùng bình nguyên giữa Âu Châu và Á Châu. (WWL)

Mông Cổ: Hươu Saiga có nguy cơ tuyệt chủng

Một chứng bệnh bí hiểm đang làm trên 2,000 con hươu Saiga của Mông Cổ ngã ra chết và các nhà khoa học khuyến cáo răng nếu không có biện pháp bảo vệ, toàn bộ loài hươu này có nguy cơ bị diệt chủng hoàn toàn. Hiệp hội WCS chuyên về động vật hoang dã đang tiến hành điều tra trên các thảo nguyên phía tây Mông Cổ, cho hay loài vi khuẩn gây bệnh có tên PPR phát xuất ngay từ bầy đoàn của loài nai này.

Bác sĩ thú y Enkhtuvshin Shiilegdamba của Hiệp Hội WCS cho báo chí hay đã có 2,500 con nai Saiga đã thiệt mạng vì chứng bệnh này. Người ta phải thiêu đốt xác các con thú chết hầu tránh làm lây lan bệnh này cho những con còn khỏe mạnh.

Tốc độ lây lan quá nhanh hiện đang làm các nhà khoa học lo lắng vì ca đầu tiên bị phát giác là vào ngày 2 tháng giêng năm nay. Nhiều bác sĩ thú y đang lo ngại là vi khuẩn PPR có khả năng truyền sang các giống hươu nai khác, kể cả loài nai Mông Cổ đang có 1.5 triệu con và các giống cừu có sừng to trong vùng.

Anh: Chủ Tịch Quốc Hội bị kêu gọi nên giữ trung lập

Chủ tịch Quốc Hội nói ông phản đối lại chuyện mời Tổng Thống Donald Trump ra phát biểu trước Quốc Hội, trong chuyến thăm viếng chính thức của ông Trump đến Anh vào cuối năm nay. Ông John Bercow cho hay chính quyết định của ông Trump cấm công dân của bảy quốc gia Hồi giáo đến Mỹ là một trong các lý do khiến ông tẩy chay việc ông Trump phát biểu trước Quốc Hội Anh.

Ông Bercow nói gián tiếp ông Trump là người kỳ thị chủng tộc khi nói, “Tôi không muốn gửi cho ông Trump lời mời ông lên tiếng ở đây, vì Quốc Hội Anh là cơ quan luôn chống lại kỳ thị chủng tộc, giới tính, cũng như luôn ủng hộ một ngành tư pháp độc lập.”

Nhưng ngay lập tức đã có nhiều phê bình là ông Bercow đi quá xa và yêu cầu ông phải có thái độ trung dung. Crispin Blunt, Chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao của Quốc Hội Anh, nói, “Các Chủ tịch Quốc Hội Anh không nên ăn nói như thế, vì làm sao mà ông Bercow biết chắc là ông đại diện cho đa số nhà lập pháp Anh?”

Iran cho rút giàn hỏa tiễn, không phóng thêm

Trong vài ngày qua, Iran đã tháo gỡ một giàn phóng hỏa tiễn đạn đạo nằm về phía đông của Tehran, trong lúc các viên chức Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục ngôn ngữ cứng rắn với nhau về tham vọng nguyên tử của Iran.

Ngũ Giác Đài luôn tỏ ra lo lắng vì hỏa tiễn Safir của Iran có khả năng bay liên lục địa. Một viên chức cao cấp quốc phòng Hoa Kỳ cho báo chí hay là “trong vòng 10 năm qua, Iran đã có tiến bộ rất rõ ràng về khả năng chế tạo hỏa tiễn đường dài.”

Ngày 3 tháng 2 các hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran đang chuẩn bị phóng một hỏa tiễn Safir, nhưng sang đến thứ Ba 7/2 thì trong một hành động đáng ngạc nhiên, Iran đã cho tháo gỡ giàn hỏa tiễn này. Trước đây khi Iran bắn một hỏa tiễn tầm trung vào ngày 29 tháng 1, Hoa Kỳ đã có phản ứng mạnh và Tổng Thống Trump lập tức ký lệnh trừng phạt thêm nhắm vào Iran.

Trung Quốc có kế hoạch ra tay đánh phủ đầu Mỹ?

Một báo cáo mới của nhà phân tích Thomas Shugart cho thấy có thể Trung Quốc đã chuẩn bị xong phương án tung ra cuộc tấn công hỏa tiễn đánh phủ đầu các căn cứ quân sự của Mỹ trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương rồi. Một thí dụ rõ nét là Bắc Kinh đã cho thử nghiệm hỏa tiễn diệt hàng không mẫu hạm trên một mô hình giống hệt chiếc USS Nimitz của Hải Quân Hoa Kỳ.

Bảng phân tích của Shugart cho thấy hỏa tiễn Trung quốc được chuẩn bị nhằm “đánh nốc ao” ngay lập tức các hàng không mẫu hạm, các chiến hạm và các phi trường quân sự của Mỹ ở vùng Đông Á. Giả thuyết này tỏ ra rất phù hợp với chiến lược mà Bắc Kinh từng mệnh danh là “phòng thủ một cách chủ động.”

Chánh yếu mà nói, khi quân đội Trung Quốc đối đầu với một đối thủ mà họ cứ nghĩ là đang sắp xâm phạm chủ quyền của họ thì Trung Quốc sẽ tung ra mọi biện pháp, kể cả tâm lý chiến, thách thức pháp luật, chiến tranh tin học, chiến tranh vũ trụ và dĩ nhiên là ra đòn trước.