(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

Thái Tử Charles viếng thăm Nhà Thờ Dormition của Chính Thống Giáo Nga tại London. (Yui Mok/ Getty Images)



LONDON - Thái Tử Charles vừa mới lên tiếng về mối nguy hiểm của việc bách hại tôn giáo, báo động về việc lặp lại “những nỗi kinh hoàng của quá khứ.”



Trong chương trình Thought for the Day (Ý Nghĩ Dành Cho Ngày) của đài BBC Radio 4 ngày thứ Năm, Hoàng Tử Xứ Wales nói rằng sự vươn lên của các nhóm dân túy “hung hăng” đối các tôn giáo thiểu số đã có “những tiếng vọng thực sự gây lo ngại của những ngày đen tối” vào thập niên 1930.



Trong thông điệp Giáng Sinh năm nay, ông kêu gọi hãy tôn trọng những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau.



Hoàng tử nói, “Ông ấy nói với tôi về những vụ bắt cóc hàng loạt ở nhiều nơi tại Syria và Iraq, và ông lo sợ rằng những người Thiên Chúa Giáo sẽ bị xua đuổi hàng loạt ra khỏi những vùng đất được mô tả trong Kinh Thánh. Ông nghĩ rằng chuyện sẽ không có người Thiên Chúa giáo ở Iraq trong vòng năm năm nữa là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Rõ ràng, đối với những người như vậy, tự do tôn giáo là một sự lựa chọn khắc nghiệt hàng ngày giữa sự sống và sự chết.”



Thái Tử nói rằng quy mô của việc đàn áp tôn giáo trên toàn thế giới là “không được đánh giá một cách rộng rãi”, và không chỉ giới hạn vào các tín đồ Thiên Chúa Giáo, mà còn bao gồm nhiều tín ngưỡng thiểu số khác, kể cả người Hồi tại các quốc gia.



Ông nói với các thính giả rằng ông đã được sinh ra ngay sau khi kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến, trong đó thế hệ cha mẹ ông đã chiến đấu chống lại một nỗ lực nhằm “tận diệt dân số Do Thái ở Âu Châu.”



Ông nói tiếp, “Cách gần bảy mươi năm sau, chúng ta vẫn cứ phải nhìn thấy việc bức hại tà ác như vậy là, đối với tôi, không thể nào tin nổi. Chúng ta mắc nợ một điều với những người chịu đau khổ và chịu chết một cách khủng khiếp. Đó là việc không lặp lại những nỗi kinh hoàng của quá khứ.”



Thái Tử Charles kêu gọi người ta nhớ lại câu chuyện Chúa Giáng Sinh, trong dịp lễ Giáng Sinh này. Đó là về chuyện “Thánh Gia chạy trốn của để thoát khỏi cuộc bách hại khốc liệt.”



Ông xin các thính giả nhớ rằng nhà tiên tri Mohammed đã di cư từ Mecca đến Medina, vì ông “tìm kiếm tự do cho bản thân và cho những người theo ông để thờ phượng.”



Thái tử nói, “Cho dù chúng ta đi theo con đường tôn giáo nào, đích đến là như nhau, trân quý và tôn trọng người khác, chấp nhận quyền họ sống đáp trả một cách an bình tình yêu của Thiên Chúa.”