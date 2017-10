Tham khoản tiền “khủng” từ học sinh, hiệu trưởng trường tiểu học sa vào lao lý

Thu nhiều khoản trái quy định

Những ngày này, câu chuyện về bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lệ Xá (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua, bán trái phép hóa đơn khiến dư luận xôn xao. Theo đó, sai phạm của bà Quyên diễn ra trong một thời gian dài (2012-2016), nhiều phụ huynh phản ánh lên cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Chị Trần Thị H (phụ huynh học sinh) cho biết: “Chưa khi nào ở địa phương chúng tôi xảy ra sự việc hiệu trưởng nhà trường vi phạm nghiêm trọng thế này. Chúng tôi có con em đang theo học tại trường không mong muốn chuyện này. Nếu bà Quyên lắng nghe, sửa sai ngay từ đầu thì không bao giờ lại như thế này. Đây cũng là bài học cho những người làm giáo dục của địa phương”.

Theo hồ sơ sự việc, trong thời gian giữ cương vị hiệu trưởng (từ năm 2012 đến 2017), bà Quyên đã xây dựng kế hoạch thu tiền của học sinh, sau đó nộp về thủ quỹ nhà trường quản lý với số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Trong số tiền này, có hơn 3,2 tỷ đồng là thu trái quy định. Trước một số tiền lớn như vậy, bà Quyên đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập chứng từ chuyển vào quỹ công đoàn nhà trường, quỹ hội phụ huynh học sinh để hợp lý hóa số tiền thu trái quy định, nhưng thực tế thủ quỹ nhà trường vẫn quản lý.

Theo quy định của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, tiền học thêm các cấp, trường chuyên khu vực nông thôn và thành phố từ 2.500 – 4.500 đồng/tiết; tiền trông xe đạp, xe đạp điện từ 6.000-15.000 đồng/tháng; tiền điện thắp sáng và chạy quạt từ 7.000-8.000 đồng/tháng; tiền nước uống từ 6.000-7.000 đồng/tháng; tiền thuê dọn vệ sinh 5.000 đồng/tháng; tiền nội trú ký túc xá 80.000 đồng/tháng. Các khoản tiền đồng phục học sinh, quỹ hội cha mẹ học sinh, tiền tổ chức ăn bán trú, tiền bảo hiểm y tế, quỹ đoàn, quỹ đội, chữ thập đỏ thu theo quy định. Ngoài các khoản thu trên, Sở có văn bản hướng dẫn cụ thể, nghiêm cấm các đơn vị nhà trường thu thêm bất cứ khoản thu bắt buộc nào khác dưới mọi hình thức thu hộ – chi hộ hoặc tạm thu một lần.

Về các khoản thu ngoài quy định xảy ra tại Trường Tiểu học Lệ Xá thì tiền học thêm (học buổi 2 của học kỳ 1: 880.000 đồng) thu sai quy định theo hướng dẫn của Sở. Trong khi đó, cơ sở vật chất, nâng cấp dòng điện 3 pha do UBND xã chịu trách nhiệm nhưng nhà trường vẫn thu 220.000 đồng/học sinh. Ngoài ra, trường còn thu nhiều khoản khác chưa đúng quy định như: Hỗ trợ bảo vệ 15.000 đồng; vở luyện Tiếng Việt 40.000 đồng; vở luyện Toán, viết 55.000 đồng; kỹ năng sống 20.000 đồng…

Cơ quan chức năng nói gì?

Ông Đoàn Vân Phong – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên thông tin, trước khi xảy ra sự việc, Sở nhận được nhiều phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường thu nhiều khoản trái quy định trong thời gian dài. Sau đó, Sở đã có công văn yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lữ báo cáo về vụ việc, đồng thời đề nghị thanh tra vào cuộc. “Trước đó, Sở từng tổ chức 2 hội nghị với các huyện, đại diện phụ huynh của các trường trên địa bàn để thông báo và hướng dẫn những vấn đề về giáo dục trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với việc vận động, đóng góp xây dựng các công trình nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường, dụng cụ phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh phải được sự ủng hộ, nhất trí của phụ huynh trên tinh thần tự nguyện. Bất kỳ hình thức ép buộc, bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh là vi phạm pháp luật”, ông Phong cho biết.

Cũng theo ông Phong, qua kiểm tra đã phát hiện một số sai phạm, trong đó có việc thu tiền học thêm (học buổi 2) trái quy định, Sở đã đề nghị UBND huyện Tiên Lữ yêu cầu trường dừng việc thu, trả lại tiền cho phụ huynh các khoản đã thu trái quy định. Theo quy định, học sinh chỉ học 5 buổi nhưng nhà trường cho học sinh học cả các buổi chiều. Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã thu các khoản: Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất; khuyến học; quỹ đội; quỹ hội phụ huynh học sinh, hỗ trợ trang thiết bị dạy học, hỗ trợ tu sửa phòng tin; hỗ trợ bảo vệ; nâng cấp dòng điện 3 pha; tiền điện; tiền nước; vệ sinh; tin học… gây bức xúc cho phụ huynh.

Một cán bộ huyện Tiên Lữ thông tin: “Thanh tra chỉ ra sai phạm nhiều khoản thu chưa đúng quy định giai đoạn 2012-2016, tuy nhiên vừa qua Trường Tiểu học Lệ Xá tiếp tục bị phụ huynh phản ứng. Hàng chục phụ huynh đã giữ bà Quyên tại phòng hội đồng vì cho rằng đã thu nhiều khoản tiền sai quy định. UBND huyện yêu cầu nhà trường hoàn lại toàn bộ số gần 1 tỷ đồng thu sai quy định cho phụ huynh. Đồng thời quyết định cách chức bà Nguyễn Thị Quyên từ hiệu trưởng xuống hiệu phó nhưng phụ huynh không đồng ý và tiếp tục gửi đơn tới cơ quan chức năng”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Chu Thị Thúy Lan – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiên Lữ cho biết: “Đây là sự việc lớn gây hoang mang trong ngành giáo dục của huyện. Sự việc đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra. Khi nào sự việc cụ thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí”.

Theo tìm hiểu của PV, từ khi về làm hiệu trưởng, bà Quyên được đánh giá có năng lực chuyên môn tốt, có nhiều đóng góp cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Quyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lệ Xá để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua, bán trái phép hóa đơn. Cơ quan công an đang tích cực củng cố hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.