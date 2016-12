(VienDongDaily.Com - 24/12/2016)

Nguyễn Thị Hương (bên phải), sinh viên năm thứ 4 trường đại học Phú Xuân, bị công an phường Vĩnh Phước mời lên làm việc sau khi đi thăm Linh mục Nguyễn Văn Lý mới đây.



HUẾ - Công an thành phố Huế đã gây khó khăn với sinh viên và gây áp lực với nhà trường, khi các sinh viên theo học thành phố này đã đến thăm linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý tại Tòa Tổng giám mục Huế, theo tin của trang mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo (GNsP).



Trang mạng này cho biết một trường hợp điển hình là một sinh viên năm thứ ba học trường Cao Đẳng Sư Phạm tại Huế đã bị công an áp giải từ phòng trọ đưa về đồn công an làm việc, sau khi gặp linh mục Lý.

Vào chiều thứ Hai, ngày 19 tháng 12, ba công an viên mặc sắc phục và hai người mặc thường phục đã ập vào phòng trọ của sinh viên Nguyễn Đức Mạnh và áp giải anh về đồn công an phường Phú Nhuận. Công an không cho biết lý do tại sao họ bắt Mạnh.



Sinh viên Mạnh cho biết, tại phòng trọ, công an yêu cầu sinh viên này lên phường làm việc với lý do liên quan đến việc tạm trú. Tuy nhiên, anh Mạnh đã từ chối vì công an không trưng dẫn giấy mời theo đúng quy định của pháp luật. Sau đó, các công an viên đã dùng vũ lực để áp giải anh về công an phường Phú Nhuận để làm việc.



Tại đồn công an, các công an viên liên tục chất vấn sinh viên Mạnh vào thăm linh mục Lý vì lý do gì, nói chuyện với nội dung gì.



Sinh viên Mạnh thuật lại với GNsP, “Họ hỏi lý do vào thăm cha Lý, vào thăm với mục đích gì. Họ khai thác thông tin mình với cha Lý. Mình trả lời mục đích chỉ vào thăm cha và để học hỏi giáo lý nhưng họ không tin. Lúc sau họ dùng nhiều người ép lấy máy minh và đưa cho an ninh mạng để bẻ khóa lấy thông tin cá nhân trong máy.”



Sau đó, công an đã dẫn giải sinh viên Mạnh về nhà trọ vào lúc 10 giờ 30 đêm cùng ngày.

Đến sáng hôm sau, ngày 20 tháng 12, công an tiếp tục áp giải sinh viên Mạnh lên phường Phú Nhuận làm việc. Thời gian làm việc kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nội dung chủ yếu xoay quanh liên quan đến cuộc gặp gỡ với cha Lý. Các công an viên dùng mọi thủ đoạn ép sinh viên này khai theo ý của họ.



Sinh viên Nguyễn Đức Mạnh quê ở Quảng Bình là một trong những sinh viên đã nhiều lần lên tiếng về những sai trái do giới chức cộng sản gây ra, điển hình là vụ việc ô nhiễm môi trường biển do tác nhân Formosa xả thải.



Trước đó mấy ngày, một sinh viên khác quê tại Nghệ An, đang theo học tại trường đại học Phú Xuân, Huế, cũng bị công an áp giải lên phường làm việc liên quan đến việc đi thăm gặp linh mục Lý.

Vào ngày 14 tháng 12, công an đã gửi giấy triệu tập sinh viên Nguyễn Thị Hương, sinh viên năm thứ 4 trường đại học Phú Xuân, lên phường làm việc với nội dung không rõ ràng nên cô đã từ chối. Sau đó, công an đã áp giải cô lên phường làm việc xoay quanh cuộc gặp gỡ với cha Lý nhằm mục đích gì, đã trao đổi chuyện gì.



Cô Hương cho biết, trong buổi làm việc với công an, họ luôn dùng những từ ngữ không hay để miệt thị linh mục Lý như: ông Lý có nhiều vợ, nhiều con rơi, v.v..



Lý do sinh viên Hương đến thăm cha Lý để hỏi thăm sức khỏe cha, bởi vì cô nghe tin và theo dõi trên Facebook biết cha Lý đang ốm.



LM Tađêô Nguyễn Văn Lý được trả tự do vào ngày 20 tháng 5, 2016 sau tám năm thụ án tù giam và tiếp tục bị quản chế năm năm.