Tháng Ba Điên: Điểm qua bốn đội banh lọt vào vòng bán kết NCAA

Từ bên trái là Sindarius Thornwell của đội “Gà Đá” South Carolina Gamecocks, Zach Collins của “Chó Dữ” Gonzaga Bulldogs, Dylan Ennis của “Vịt Cồ” Oregon Ducks, và Isaiah Hicks của “Dê Núi” North Carolina Tar Heels. Gonzaga số 1 miền tây sẽ đấu số 7 South Carolina, và North Carolina số 1 miền đông sẽ đấu số 3 Oregon chiều thứ Bảy. Hai đội thắng sẽ tranh chức vô địch đêm thứ Hai. (Getty Images)Vậy là giải đấu NCAA các trường đại học trong "Tháng Ba Điên" năm 2017 sắp sửa chấm dứt. Từ 68 đội banh giờ đây chỉ còn bốn đội banh xuất sắc cuối cùng chuẩn bị so tài ở vòng bán kết. Trận bán kết 1 diễn ra giữa South Carolina Gamecocks và Gonzaga Bulldogs. Trận bán kết 2 diễn ra giữa Oregon Ducks và North Carolina Tar Heels.Frank Martin là huấn luyện viên trưởng của South Carolina Gamecocks. Là một người trầm tĩnh và đằm tính, ông Martin không bao giờ để cho tâm trạng bị tác động bởi thắng hoặc thua, cũng như bởi những giai đoạn thăng trầm, khi ông làm việc với các cầu thủ để xây dựng đội banh thành một ứng cử viên cho giải vô địch NCAA các trường đại học. Ông Martin ví von đội banh South Carolina Gamecocks như "cô bé Lọ Lem" trong truyện cổ tích, chưa từng lọt vào vòng Sweet 16 trong suốt 13 năm, vậy mà "đùng một cái," họ chỉ còn hai trận cuối cùng để có thể nắm chiếc cúp vô địch NCAA trong tay.Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng của Gonzaga Bulldogs là Mark Few. Những ngày này, ông Few từ chối trả lời câu hỏi liệu đội banh của ông có chấp nhận một thất bại, sau nhiều năm liên tục được bầu chọn là hạt giống số một không. Là huấn luyện viên của Gonzaga Bulldogs trong suốt 18 năm, hầu như năm nào ông cũng nỗ lực đưa đội banh vào được vòng Sweet 16. Bất chấp các đối thủ cũng như những nhà phân tích thể thao đoán già đoán non, ông Few vẫn là người luôn mang lại kết quả bất ngờ nhất cho người hâm mộ. Ông cho biết đội banh của ông mỗi ngày thi đấu một hay hơn. Dù vô địch hay không vô địch, ông vẫn rất tự hào về họ.Huấn luyện viên trưởng của Oregon Ducks là ông Dana Altman. Sau khi đội banh của ông chiến thắng Kansas 74-60 trong trận chung kết khu vực Trung Tây, diễn ra vào tối thứ Bảy, ông Altman thú nhận lúc đó ông phải cố gắng lắm mới kiềm chế được sự xúc động. Đây là lần đầu tiên trong 29 năm làm huấn luyện viên trưởng, ông Altman mới có thể đưa đội banh của ông vào vòng bán kết. Điều khiến ông hạnh phúc nhất là cả gia đình Altman cùng hiện diện bên cạnh ông, chia sẻ với ông niềm vui tột bực này.Tuy nhiên, đối với ông Roy Williams là huấn luyện viên trưởng của North Carolina Tar Heels, là người từng có tên được vinh danh bên trong tòa nhà Hall of Fame, hầu như ông không có cảm giác mới mẻ nào khi đội banh của ông lọt vào vòng bán kết. Đây không phải lần đầu tiên của North Carolina Tar Heels, mà lần thứ năm họ được vào tới giai đoạn này. Khi đối mặt với đối thủ Oregon Ducks, và mặc dù đây là lần đầu tiên Oregon Ducks vào bán kết, ông Williams cho biết ông dặn dò các cầu thủ của ông đừng nên khinh địch.Trở lại với huấn luyện viên Martin. Sau khi vượt qua Florida Gators trong trận chung kết khu vực miền Đông, giành chiếc cúp vô địch vào tối Chủ Nhật, ông Martin nói rằng chiến thắng này không đến với những ai chỉ mới bắt đầu nghĩ đến mơ ước, mà đến với những ai dám mơ ước từng ngày trong suốt một năm qua! Ông cho biết đội banh South Carolina Gamecocks của ông còn dám mơ ước sâu hơn nữa, đó là danh hiệu vô địch NCAA 2017!Về phần huấn luyện viên Few. Ông nói rằng ông tin vào những điều thần kỳ, những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện về "cá hóa rồng." Ông ca ngợi hạt giống số một Gonzaga Bulldogs. Ông nói đây là đội banh có chiến thắng như "chẻ tre," vượt qua hết đối thủ này tới đối thủ khác. Thành tích của họ ở giải đấu năm nay là thắng 36, thua 1, từng lọt vào vòng Sweet 16 đến 5 lần. Ông xác nhận họ thi đấu vô cùng xuất sắc, cứ năm sau lại thi đấu giỏi hơn năm trước. Danh hiệu vô địch NCAA hoàn toàn nằm trong tầm với của họ.Trở lại với huấn luyện viên Altman. Ông cho biết trong giải đấu năm nay, Oregon Ducks có 33 trận thắng, 5 trận thua, được bầu chọn là hạt giống số 3 của khu vực Trung Tây. Tuy nhiên, từ năm 1939 tới nay, đây là lần đầu tiên Oregon Ducks được lọt vào vòng bán kết. Năm ngoái, họ vào được vòng tứ kết thì phải dừng lại trước Oklahoma Sooners. Khi được hỏi về đối thủ North Carolina Tar Heels, ông Altman thú thực dù đầy là lần đầu tiên đội banh của ông vào chung kết, họ sẽ thi đấu bằng tất cả bản lĩnh.Trở lại với huấn luyện viên Williams. Ông nhận xét North Carolina Tar Heels có hàng tấn công vô cùng dũng mãnh và tuyệt vời, nhưng ở trận bán kết, ông sẽ để các cầu thủ của hàng phòng ngự dâng lên, chiến đấu như một tiền vệ thật sự. Ông tin rằng với chiến thuật này, đối thủ Oregon Ducks sẽ phải chùn tay và không dám mạo hiểm.Dưới đây là một số thông tin cụ thể về hai trận bán kết giải đấu NCAA 2017:- Lịch thi đấu: Gonzaga Bulldogs và South Carolina Gamecocks sẽ thi đấu trận bán kết thứ nhất, diễn ra vào chiều thứ Bảy, 1 tháng 4, lúc 3:09 p.m. tính theo giờ California. Oregon Ducks và North Carolina Tar Heels sẽ thi đấu trận bán kết thứ nhì, 40 phút sau khi trận bán kết thứ nhất chấm dứt. Trận chung kết sẽ diễn ra đêm thứ Hai.- Thành tích kỷ lục: North Carolina Tar Heels là hạt giống số một của khu vực miền Nam, có một kỷ lục đáng nể là 20 lần lọt vào vòng bán kết. Đây là lần thứ 20 của họ, sau khi đôi banh này đánh bại đối thủ Kentucky Wildcats 75-73 ở Memphis, Tennessee. Thành tích của North Carolina Tar Heels là 31 trận thắng, 7 trận thua. Năm ngoái họ thua Villanova Wildcats ở giây phút cuối cùng, sau khi tiền vệ của Villanova Wildcats thực hiện cú ném xa ghi được 3 điểm.- Đối thủ chưa từng gặp gỡ: Điểm đặc biệt của vòng bán kết là các đội banh hầu như chưa từng so tài với nhau. Gonzaga Bulldogs và South Carolina Gamecocks chưa từng gặp nhau bao giờ. Tuy nhiên, North Carolina Tar Heels và Oregon Ducks gặp nhau bốn lần và North Carolina Tar Heels thắng cả 4 lần! Lần cuối cùng là giải Maui Invitational 2008.- Đại diện các khu vực: Ở vòng bán kết này, mỗi khu vực có một đội banh đại diện bước ra tranh tài. Khu vực SEC Đông Nam có South Carolina Gamecocks, khu vực Bờ biển miền Tây có Gonzaga Bulldogs, khu vực Pac-12 có Oregon Ducks và khu vực Bờ biển Đại tây Dương có North Carolina Tar Heels.Trong giải đấu NCAA năm nay, các đội banh khu vực SEC Đông Nam được xem là nổi trội nhất (11-4), tiếp theo là các đội banh khu vực Pac-12 (10-3).