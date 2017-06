Thăng hoa cùng các nghệ sĩ trong đêm hòa nhạc thính phòng "Vân Anh and Friends"

Bài BĂNG HUYỀNĐêm hòa nhạc thính phòng 'Vân Anh and Friends' do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ và The Rose Center Theater tổ chức, đã diễn ra vào lúc 8 giờ tối Thứ Bảy, ngày 3 Tháng Sáu, năm 2017, tại thính đường sang trọng, ấm cúng của rạp hát The Rose Center Theater, thành phố Westminster. Mặc dù khán giả không ngồi kín các dãy ghế trong khán phòng rạp hát, nhưng tất cả đều ở lại đến phút cuối và say sưa thưởng thức âm nhạc, dành tặng cho các nhạc sĩ, ca sĩ những tràng pháo tay và tình cảm nhiệt thành. Sự có mặt và ủng hộ hết mình của khán giả đã là động lực để các nghệ sỹ càng thêm thăng hoa.Nghệ sĩ dương cầm Vân Anh thay mặt cho các nghệ sĩ tham gia chương trình cám ơn khán giả và gửi lời cám ơn các đồng nghiệp, ban tổ chức buổi diễn trong phần chào kết.Những màn trình diễn đơn tấu, song tấu, tam tấu, tứ tấu của nhiều nhạc cụ khác nhau như piano, violin, cello, kèn... trong một không gian ấm cúng đã mang đến cho khán giả nhiều trải nghiệm cảm xúc thú vị.Tiếng kèn oboe với vẻ đẹp đặc biệt, thường được mệnh danh là nữ hoàng trong các nhạc cụ giao hưởng, do âm sắc của kèn oboe độc đáo nhưng âm vực thể hiện không rộng, thường được sử dụng trong những giai điệu solo. Khi khán giả được thưởng thức cả một tác phẩm concerto cho kèn oboe thì hầu như những màu sắc ấn tượng nhất của cây kèn sẽ được phô diễn. Mở màn trong đêm diễn khán giả đã được thưởng thức tiếng kèn oboe của nam nghệ sĩ Tim Nelson qua tác phẩm 'Oboe Quartet in F, KV. 370 (I Allegro)' nổi tiếng của W.A. Mozat. Những giai điệu du dương mềm mại của tiếng đàn Violin Nguyễn Khánh Hồng, Viola của Vinh Lương, tiếng đàn cello của Elizabeth Moulton đã khiến khán giả chìm đắm trong thế giới âm nhạc đầy lãng mạn. Tiết mục này là một món khai vị thật phấn chấn và đã thành công trong việc đưa khán giả hòa vào những tiết tấu linh hoạt, sôi nổi của bản nhạc.Phạm Hà hát trong chương trình.Tiếp đó, trong không gian ấm áp ở thính đường Rose Center, các nghệ sĩ đã đưa khán giả qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ những giai điệu lúc êm ả khi mạnh mẽ, vẽ nên bầu không khí huyền ảo của ánh trăng mang màu sắc ấn tượng trong bản solo cho piano 'Clair de lune' của nhà soạn nhạc Claude Debussy với tiếng đàn tuyệt diệu của nghệ sĩ trẻ Vân Anh. Đến âm thanh tuyệt đẹp, gần gũi của tác phẩm 'Song without words in D major, Op.109' của Felix Mendelssohn, với tiếng cello solo mạnh mẽ, tinh tế đầy lôi cuốn của Elizabeth Moulton, đã mang đến cho khán giả những phút giây trải nghiệm thú vị.Hay với tác phẩm 'Zigeunerweisen (Gypsy Air) Op. 20, No.1' của Pablo de Sarasate về nỗi buồn tha hương của người du mục Di gan, là một tác phẩm hay nhưng đòi hỏi người nghệ sĩ violin phải có một kỹ thuật rất cao thì mới có thể diễn tả hết cảm xúc của giai điệu. Tác phẩm này đã được tiếng đàn violin solo của Nguyễn Khánh Hồng trình tấu điêu luyện, đầy kỹ thuật nhưng cũng không thiếu cảm xúc, đã chinh phục hoàn toàn khán phòng với những tràng vỗ tay nối dài khi phần trình diễn của ông kết thúc.Vân Anh độc tấu piano.Khán giả thật thích thú với màn trình diễn đầy biến ảo của tiếng đàn piano Vân Anh cùng tiếng Flute Tim Nelson qua tác phẩm 'Suite for Flute and Jazz Piano (Part I))' của Claude Bolling. Còn với phần tam tấu của tiếng đàn piano Vân Anh cùng tiếng violon Nguyễn Khánh Hồng, tiếng cello Elizabeth Moulton tác phẩm 'Trio No. 1 , Op. 99 (Movt. II and IV) của Franz Schubert, cả ba đã chơi rất hay và ăn ý. Các nghệ sĩ có những lúc phô diễn phần diễn tấu của mình thật điêu luyện, chỉ có 3 nhạc cụ mà âm thanh, tiết điệu tạo được cảm giác dữ dội nhưng vẫn hết sức lôi cuốn nhờ sự duyên dáng, dù trên tổng thể tính hài hòa vẫn được trau chuốt nhưng sự tinh tế trong từng nốt nhạc vẫn rất rõ, khiến không nốt nào bị chìm, để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật hết sức tài tình, điêu luyện, làm vang lên những giai điệu đủ cung bậc, có mức độ lắng đọng sâu đậm nơi tâm cảm người thưởng thức một cách an lạc tuyệt vời. Cũng với tam tấu này qua đến tác phẩm Verano Porteno (Summer) from “4 seasons” của Astor Piazzolla, và Libertango cũng của Astor Piazzolla trong phần 2 chương trình là một sự hòa điệu thật xuất sắc. Khi violin và cello nối tiếp để thể hiện giai điệu tango buồn, vui của nhà soạn nhạc Piazzolla hay khi piano dẫn dắt vào một giai điệu fusion, tất cả thật tuyệt như thể ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời không một gợn mây, qua tài năng của các nghệ sĩ trình tấu rất đỗi mượt mà và đầy cảm xúc.Tiết mục mở màn tác phẩm 'Oboe Quartet in F, KV. 370 (I Allegro)' của W.A. Mozart.Và với tác phẩm 'Fantaisie-impromptu, Op.66' của Frédéric Chopin, phần độc tấu piano của Vân Anh vô cùng cuốn hút, đã làm rung động sâu sắc trái tim người nghe với tất cả sự điêu luyện của một nghệ sĩ dương cầm giàu tài năng, tràn đầy năng lượng không bao giờ vơi cạn và cả niềm xúc cảm mạnh mẽ. Khi Vân Anh múa những ngón tay chuyển động nhuần nhuyễn của mình trên chiếc đàn dương cầm thì quả thật không gì có thể khiến người xem rời mắt, một phong cách trình diễn vô cùng sống động,mạnh mẽ mà uyển chuyển,nồng nàn mà da diết ,êm ái đầy lãng mạn. Sự thán phục của khán giả dành cho cô qua những tràng pháo tay ngợi khen của mọi người trong khán phòng vang dội không ngừng sau khi cô kết thúc màn độc diễn tuyệt hảo của mình.Phần Tam Tấu của Vân Anh- Nguyễn Khánh Hồng- Elizabeth Moulton.Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng solo violon với phần đệm dương cầm của Vân Anh.Ca sĩ Teresa Mai hát trong buổi diễn.Không chỉ gửi đến khán giả vẻ đẹp của các tác phẩm khí nhạc, chương trình còn có 2 tiếng hát Phạm Hà và Teresa Mai lần lượt khi thì đơn ca, lúc thì song ca giúp khán giả cảm nhận vẻ đẹp trọn vẹn hơn của buổi hòa tấu thính phòng 'Vân Anh and Friends' trên nền nhạc đệm của tiếng đàn piano Vân Anh, tiếng đàn Violin Nguyễn Khánh Hồng, Viola của Vinh Lương, tiếng đàn cello của Elizabeth Moulton và tiếng kèn của Tim Nelson dìu nâng tiếng hát thêm hay hơn và có những đoạn hòa tấu cùng nhau để làm đẹp thêm những ca khúc.Giọng hát của Phạm Hà ấm mượt, vang, sáng, nắn nót đến từng chữ, từng ý thật nồng nàn xúc cảm, chạm được đến trái tim của người nghe đã đưa người nghe vào nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảnh khắc tình yêu qua Bring 'Him Home from “Les Miserables”' (Nhạc Claude-Michel Schưnberg, lời Herbert Kretzmer), 'Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng' của Trịnh Công Sơn.Nghệ sĩ Tim Nelson thổi Flute.Chất giọng nữ cao của Teresa Mai thật thanh mảnh, cao vút, mượt mà, truyền cảm, vững vàng trong làn hơi, đã chuyển đến người nghe những nhạc phẩm 'La Vie En Rose' của Louiguy, lời Édith Piaf, 'Bến Xuân' của Văn Cao. Sau cùng, chương trình được kết thúc với những âm điệu tuyệt vời của bản 'Time To Say Goodbye (Con te partiro)' của Peterson - Quarantotto - Satory qua phần song ca của Phạm Hà và Teresa Mai kép lại buổi diễn trong tiếng vỗ tay không dứt và những nụ cười trọn vẹn niềm vui trên môi khán giả khi được thưởng thức một đêm diễn thật giá trị. Giúp khán giả yêu nhạc được thưởng thức những kiệt tác của nền âm nhạc thế giới và Việt Nam để càng yêu hơn, say mê hơn những giá trị văn hóa, nghệ thuật kinh điển đầy cuốn hút và mê hoặc.(bh)