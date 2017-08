Thăng hoa cùng hòa nhạc mùa hè 2017

Bài BĂNG HUYỀN

Lãng mạn, bay bổng là những cảm xúc đẹp mà đêm Hòa Nhạc Mùa Hè 2017 của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đem đến cho khán giả, đã diễn ra vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 12 tháng Tám, 2017 tại rạp Rose Center, thành phố Westminster. Dù Hòa Nhạc Mùa Hè mỗi năm đều hội ngộ lại với khán giả, nhưng luôn có những nét mới, dầu rằng cũng lại hiện diện những con người, những yếu tố đã làm nên "thương hiệu" của chương trình, đó là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng với vai trò dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, dàn nhạc các em thiếu niên và thiếu nhi của Hội Hiếu nhạc Việt Mỹ, cùng các ca sĩ Bích Vân, Teresa Mai, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, tiếng đàn piano của nghệ sĩ trẻ Vân Anh (từ Úc Châu) và tiếng đàn violin của Nguyễn Phúc Hải, năm nay có thêm phần hợp ca của các học viên lớp nhạc Lê Hồng Quang và các ca viên của Ban Hợp Ca Thân Hữu Lê Văn Khoa hòa giọng cùng ca sĩ Lê Hồng Quang, Phạm Hà hát so lo.

Những nghệ sĩ này đã tặng cho khán giả yêu nhạc cổ điển một chương trình đa dạng về màu sắc, phong phú về thể loại, đưa người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ những giai điệu vui tươi, những khúc tình ca say đắm yêu thương, những bi thương sâu lắng của chia lìa, sự ám ảnh của tình yêu, đến những giai điệu lạc quan đầy hứng khởi cho cuộc sống tươi đẹp.





Các ca sĩ, nghệ sĩ dàn nhạc chào khán giả kết thúc đêm diễn. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Nhạc hòa tấu

Phần một của chương trình được mở đầu với tác phẩm Symphonic Dances from "Fiddler on the Roof" (liên khúc nhạc phim trích từ phim "Fiddler on the Roof," gồm những tác phẩm Wedding Dance, Perchik and Hodel Dance, Chava Sequence, To Life-Dance) dưới sự thể hiện của Dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (VAP Symphony Orchestra) như một lời chào rộn ràng, nồng nhiệt, đầy thanh âm dịu ngọt với các khán giả thật thú vị.





Các em trong Dàn nhạc Thiếu Nhi Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Các em nhỏ trong Dàn Nhạc Thính Phòng Thiếu Nhi thật nghiêm chỉnh, tự tin, dưới sự hướng dẫn của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, các em đã xuất sắc trình diễn trích đoạn của các tác phẩm Charlie and The Chocolate Factory Danny Elfman, hay My Favorite Things phim "The Sound Of Music" của Richard Rodgers, Finale from "Symphony No. 5" của soạn nhạc gia L. van Beethoven đưa người nghe qua từng âm giai tươi vui, mở ra cả một không gian rộng lớn, đầy sắc màu rộn rã vô cùng sống động.



Khán giả càng thêm thích thú khi những giai điệu quen thuộc của những bài nhạc phim như Lara's Theme, phim "Dr. Zhivago", Star Wars: Epic - Part I (Duel of The Fates*Across The Stars*Revenge of The Sith) do dàn nhạc của Hội Hiếu nhạc Việt Mỹ trình tấu, Selections from Indiana Jones (Kingdom of The Crystal Skull) (Raiders March*Marion's Theme*Journey to Akator*Irina's Theme) do do dàn nhạc thiếu niên Hội Hiếu nhạc Việt Mỹ biểu diễn, đem đến những nét độc đáo riêng cho từng tiết mục, các nghệ sĩ của dàn nhạc thật khéo léo gợi lại cho người nghe từng tình tiết của chuyện phim đã lưu dấu khó phai trong tâm trí những ai đã một lần xem phim và nay được dàn nhạc kể lại bằng âm nhạc, người nghe bị cuốn theo từng giai điệu, khi trầm, khi bỗng, khi thì rất kịch tính, tràn ngập sức lôi cuốn mãnh liệt và vỡ òa từng tràng pháo tay liên tục của khán giả để tán dương cho những điều mới mẻ và thu hút mà họ được thưởng thức.





Giáo sư Lê Văn Khoa giới thiệu ca khúc mới nhất của ông Missing You được trình diễn trong chương trình. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Khán giả không chỉ đắm chìm trong những âm thanh Âu Mỹ, mở đầu phần hai của chương trình, dàn nhạc thiếu niên Hội Hiếu nhạc Việt Mỹ đã trình tấu ca khúc “Hè Về” của Hùng Lân, một ca khúc rất quen thuộc của người Việt được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng trình diễn, rất rộn ràng đáng yêu, đậm chất quê hương nhưng cũng rất hiện đại.



Trong phần hòa tấu còn có tiếng vĩ cầm du dương nhưng cũng thật mạnh mẽ của Nguyễn Phúc Hải đầy cảm xúc và tinh tế qua phần solo cùng với dàn nhạc Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, trình diễn tác phầm Cinema Paradiso, giúp người nghe có dịp cảm nhận chất cổ điển đậm đặc và sức mạnh của âm nhạc do bè dây phụ họa cùng tiếng đàn tài hoa của Nguyễn Phúc Hải đầy đặn cảm xúc vẻ đẹp của những giai điệu trầm buồn qua một dáng vẻ cổ điển rất khác, nỉ non và cao rộng hơn.





Nghệ sĩ dương cầm Vân Anh solo cùng dàn nhạc. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Nghệ sĩ dương cầm Vân Anh say sưa lướt theo từng nốt nhạc trên phím dương cầm khi cô solo Piano Concerto in A minor, Op. 16 ( I. Allegro molto moderato) đã lôi cuốn cả khán phòng bằng tiếng đàn đầy tuyệt vời của cô. Với vẻ đẹp của âm sắc và kỹ thuật hoàn hảo, đôi bàn tay của người nghệ sĩ trẻ như nhập thần, vang lên những nốt nhạc huyền diệu khiến người nghe không khỏi ngỡ ngàng, thán phục qua cách xử lý tác phẩm, cách tự tin dẫn dắt cả dàn nhạc của một solist tài hoa. Vân Anh đã làm cho cả khán phòng nhà hát như nín thở để thưởng thức từng giọt âm thanh ngọt ngào đầy quyến rũ lúc kéo dài như bất tận, lúc vút lên cao trào để kết thúc bản nhạc và vỡ òa với những tràng pháo tay vang dội từ hàng ghế khán giả.

Các tác phẩm thanh nhạc Việt

Không chỉ có phần hòa tấu những tác phẩm khí nhạc, vẻ đẹp của chương trình Hòa Nhạc Mùa Hè 2017 còn có phần thanh nhạc với nhạc Pop, nhạc kịch Âu Mỹ và nhạc Việt Nam. Mở đầu là ba tác phẩm Việt Nam, đem đến cho người nghe một góc nhìn khác, mới lạ khi làm đẹp cho các giọng hát là hòa thanh đa sắc của dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.



Chất giọng khỏe, vang, sáng và có độ mượt mà, dễ chịu khi lên cao cùng một số vốn nhất định về kỹ thuật thanh nhạc của bé Hugo Nguyễn (học trò học dương cầm của Giáo Sư- nhạc sĩ Lê Văn Khoa) đã đem lại thích thú, những tiếng trầm trồ xuýt xoa cùng tràng pháo tay kéo dài của khán giả dành cho Hugo Nguyễn khi em vừa đệm piano vừa hát trong phần mở đầu ca khúc Đàn Chim Nhỏ (Lê Văn Khoa) và sau đó em tự tin hát với dàn nhạc Giao Hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.





Ca sĩ Teresa Mai và Bích Vân trong trích đạon nhạc kịch Miss Saigon. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Nét duyên dáng, nữ tính và giọng hát soprano ngọt ngào của ca sĩ Bảo Châu trở nên da diết hơn với những nốt thăng, nốt trầm cùng cách luyến láy và nhả từ đầy tinh tế khi hát “Mười Thương” (Phạm Đình Chương). Giọng nam trung trầm đầy diễn cảm của Trịnh Hoàng Hải với “Tình Nhớ” (Trịnh Công Sơn).



Qua đến phần 2 chương trình, giọng nam cao giàu cảm xúc của ca sĩ Lê Hồng Quang cùng phần phụ họa của ban hợp ca lớp nhạc Lê Hồng Quang đã gợi lại nơi người nghe những ký ức về Quê Hương ở bên kia bờ đại dương với nỗi nhớ da diết và khôn nguôi qua nhạc phẩm “Tình Hoài Hương” (Phạm Duy).



Giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu nhưng cũng thật dạt dào mạnh mẽ cùng với ca từ lúc trầm lúc bổng, lúc ngân lên tha thiết như chính lời ru buồn của những người đã say vì tình yêu với nỗi nhớ mong tha thiết, qua ca khúc Missing You (Nhớ Em), nhạc Lê Văn Khoa, phổ từ bài thơ của Thanh Hằng, qua giọng hát trầm ấm, dìu dặt của Phạm Hà cùng phần bè của Ban Hợp Ca Thân Hữu Lê Văn Khoa khiến người nghe như say, như lịm đi càng trước nỗi nhung nhớ, nghẹn ngào.



Ban Hợp Ca Thân Hữu Lê Văn Khoa với sự hòa quyện tinh tế giữa các bè ca và nền nhạc của dàn nhạc Giao Hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ tạo nên một tổng thể thật đẹp khi hát “Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội” (Phạm Đình Chương), chỉ tiếc rằng các giọng nữ hát hơi yếu, mà lại đứng cách quá xa micro nên đã bị các giọng nam vang hơn, mạnh hơn nhấn chìm.

Nhạc Phim, nhạc Pop, và nhạc kịch qua các tiếng hát

Giọng nữ cao trong vắt Teresa Mai như làn gió lả lơi đầy quyến rũ khi hát Summertime. Giọng nam trung trầm Phạm Hà rất đỗi ấm áp, mạnh mẽ, dịu dàng và cũng đầy biến hóa gieo vào hồn người một cảm xúc sâu lắng, mê hoặc của Writing's On The Wall (from James Bond 007).





Bé Hugo Nguyễn hát Đàn Chim Nhỏ với dàn nhạc. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Giọng ca cao vút, dịu ngọt, tràn đầy cảm xúc và cũng căng tràn năng lượng của Bích Vân kết hợp với tiếng vĩ cầm của nữ nhạc sĩ gốc Đại Hàn thành một dạng hát đôi giữa nhạc cụ và giọng hát, thể hiện xuất sắc những giai điệu thổn thức, khi nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt của ca khúc To Love You More.



Kết thúc chương trình là 8 tác phẩm tiêu biểu Opening (các ca sĩ Tim Nelson, Phạm Hà, Bích Vân, Tersa Mai, Bảo Châu), Why God Why, Sun And Moon (Teresa Mai, Trịnh Hoàng Hải), Last Night Of The World (Bảo Châu, Phạm Hà), I Still believe (Bích Vân- Teresa Mai), I'd Give My Life For You 9Bích Vân), Bui Doi (Phạm Hà), The American Dream ((các ca sĩ Tim Nelson, Phạm Hà, Trịnh Hoàng Hải, Bích Vân, Tersa Mai, Bảo Châu) trong vở nhạc kịch Miss Saigon. Các ca sĩ với tài năng và cảm xúc của mình khi hóa thân vào nhân vật qua từng nhạc phẩm đã xuất sắc gửi đến người nghe câu chuyện về tình yêu giữa Chris, một lính hải quân Mỹ đồn trú tại Sài Gòn trong cuộc chiến tranh Việt Nam và Kim, một cô gái trẻ người Việt, mất cha mẹ vì chiến tranh, buộc phải đến làm tại một quán bar ở Sài Gòn. Chris và Kim gặp nhau tại quán bar và yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.



Khi chiến tranh tại Việt Nam kết thúc, Chris trở về Mỹ nhưng vẫn luôn nhớ về Kim. Anh không hề biết rằng ở Việt Nam, Kim đã sinh một cậu con trai, đó chính là con của Chris. Sau này, Chris, Kim và Tâm (con trai của Chris và Kim) đã có một cuộc đoàn viên ngắn ngủi. Biết rằng sau khi trở về Mỹ, Chris đã lập gia đình, Kim không hề có ý định muốn giành lại tình yêu, cô chỉ mong Tâm, con trai cô, có được một cuộc sống tốt hơn khi ở bên cha, vì vậy, Kim đã chọn cho mình một kết cục bi thảm. Với các cung bậc của cảm xúc thăng hoa, những tràng pháo tay không ngớt cuối chương trình đã là một minh chứng cho thành công của Hòa hạc Mùa Hè 2017.





MC Mai Phi Long và Kim Oanh giúp khán giả hiểu rõ hơn từng tác phẩm của các nghệ sĩ trình diễn. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Buổi diễn đã kết thúc để lại nhiều dư vị ngọt ngào cho người thưởng thức và Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ hẹn ngày hội ngộ trong chương trình dạ tiệc mùa đông vào ngày Chủ Nhật, 17 tháng 12 năm 2017 tại SeaFood Palace hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục rất hấp dẫn.

Ca sĩ Phạm Hà- Bảo Châu trong trích đạon nhạc kịch Miss Saigon. (Băng Huyền/ Viễn Đông)