Thành công với Wonder Woman, Gal Gadot được ca tụng như người hùng tại quê nhà

Sau khi "Wonder Woman" được công chiếu, người đẹp Gal Gadot giờ đây đang được người dân tại quê nhà Israel ca ngợi như một anh hùng thật sự. Một tấm bảng lớn hình Wonder Women được dựng lên tại con đường chính của thành phố Tel Aviv, với dòng chữ "Chúng tôi yêu cô" dành cho Gal Gadot. Người hâm mộ thậm chí còn thích thú hơn vì Gal Gadot vẫn giữ chất giọng Do Thái khi trò chuyện với truyền thông quốc tế, và họ luôn ủng hộ rầm rộ mỗi lúc cô xuất hiện trên màn ảnh rộng.





Tấm bảng chào đón "Wonder Woman" Gal Gadot tại quê nhà Israel.



Một khán giả 20 tuổi có tên Ela Hofshi ở Jerusalem cho biết: "Thật tuyệt vời khi một người Israel thành công và nổi tiếng khắp thế giới. Mọi người ở rạp phim đều vô cùng thích thú. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều rất tự hào và muốn ủng hộ cô ấy tiếp tục phát triển sự nghiệp và đại diện cho quê hương chúng tôi.”



Công chúng Israel luôn vui mừng mỗi khi có một người đồng hương trở nên nổi tiếng quốc tế, như cầu thủ bóng rổ Omri Casspi, các đấu thủ giành huy chương Olympic, hay siêu mẫu Bar Refaeli. Tuy nhiên, sự thành công của Gal Gadot lại đặc biệt nổi bật, khi "Wonder Woman" trở thành một thành công lớn của phòng vé, với doanh thu hơn $100 triệu Mỹ kim trong tuần đầu tiên.



Vai diễn này ngay lập tức biến Gal Gadot thành người Israel nổi tiếng nhất thế giới và gương mặt đại diện nổi bật nhất của quê hương. Trái với Bar Refaeli - siêu mẫu vướng những scandal trốn nghĩa vụ quân sự và trốn thuế - Gal Gadot được công chúng yêu mến vì từng tham gia quân đội và có cuộc sống nghiêm túc.

Ariel Oseran, 27 tuổi cho biết: "Cô ấy gánh hết nghĩa vụ của một người Israel một cách tuyệt vời và bạn có thể thấy danh vọng không làm thay đổi cô ấy.”





Gal Gadot trong buổi công chiếu “Wonder Woman.”



Mẹ của cô - Irit Gadot - một cựu huấn luyện viên thể hình, chia sẻ về con gái: "Con bé có một sức hút quyến rũ, tính cách rất đơn giản. Những gì bạn thấy bên ngoài cũng chính là con người thật của nó.”



Tại các rạp phim Israel, khán giả luôn vỗ tay ca ngợi mỗi khi cô xuất hiện trên màn ảnh. Một số fan còn xúc động đến phát khóc trong tuần đầu phim công chiếu.





Tòa nhà Azrieli Center được bật đèn tạo thành dòng chữ: "Chúng tôi tự hào về cô, Gal Gadot, Wonder Woman của chúng tôi.”



Người dân ở đây còn rất thích thú khi phát hiện ra, các bạn diễn của Gal Gadot đã bắt chước chất giọng Israel của cô, khi họ đóng vai những người sống trên hòn đảo Themyscira, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Một ký giả tên Michal Kleinberg tự hào ghi: "Đây là một người trong số chúng ta, không chỉ đơn giản là được tham gia một show diễn thời trang hay một cuộc thi quan trọng, mà là được đóng vai chính trong một bộ phim Hollywood. Một cách khách quan, Gadot được chọn cho vai diễn này. Không phải vì Hollywood thiếu những cô gái tóc nâu xinh đẹp, hình thể săn chắc, khỏe mạnh, nhưng vì một nữ diễn viên Israel có một điều mà một nữ diễn viên ở Hollywood không có. Cô ấy đã thể hiện can đảm, thú vị và gần gũi của nhân vật.”