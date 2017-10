Thánh Lễ & nghi thức làm phép địa điểm và viên đá đầu tiên Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Bài THANH PHONGGARDEN GROVE - Thứ Bảy, ngày 21 tháng 10, 2017, Đức Giám Mục Kevin Vann, JCD, DD, Giám Mục Giáo Phận Orange đã chủ tế Thánh Lễ và làm phép địa điểm và viên đá đầu tiên Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại khuôn viên nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Ave, Garden Grove. Đây là sự kiện quan trọng và là bước tiến cụ thể đầu tiên hướng tới việc xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang, một linh đài vĩ đại nhất tại hải ngoại, là bằng chứng những lời cầu nguyện của người Công Giáo Việt Nam đã được Đức Mẹ nhận lời.Cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ La Vang. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Trước thánh lễ, một cuộc cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ La Vang từ trong thánh đường ra lễ đài diễn ra trang nghiêm, long trọng với đoàn người đông đảo, ăn mặc chỉnh tề, trong đó có đoàn Vũ Phụng Vụ và đoàn Hiệp Sĩ Columbus nổi bật với đồng phục đẹp mắt. Đức Giám Mục Kevin Vann chủ sự cuộc rước kiệu, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, Đức Giám Mục Timothy Freyer, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange và hơn 30 linh mục, Phó Tế cùng các tu sĩ và hàng ngàn giáo dân đi theo đoàn rước, vừa đi vừa lần chuỗi Mân Côi.Thánh tượng Đức Mẹ La Vang được an vị trên linh đài tạm, nơi sẽ được xây dựng linh đài chính thức trong thời gian sắp tới, và Ban Vũ Phụng Vụ đã dâng lên Đức Mẹ một điệu vũ uyển chuyển với hoa và đèn nến sáng trưng.Các vị Giám Mục, Linh Mục đồng tế thánh lễ đại trào. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Linh Mục Chu Vinh Quang, Trưởng Ban Nghi Lễ giới thiệu các vị Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế hiện diện, sau đó Đức Giám Mục Kevin Vann mở đầu thánh lễ bằng lời chào tiếng Việt: “Chúa ở cùng anh chị em.” Cộng Đoàn đáp lại “Và ở cùng cha.”Sau bài Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattheô, Đức Giám Mục Kevin Van có bài giảng bằng tiếng Anh và được Linh mục Nguyễn Văn Tuyên dịch sang tiếng Việt. (Bài giảng khá dài nên chúng tôi xin tóm tắt). Trước hết, Đức Giám Mục chào mừng tất cả anh chị em tín hữu trong ngày vui hôm nay và hân hoan chào mừng Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giáo Phận Huế nơi có linh địa Đức Mẹ La Vang tại Việt Nam.Đức GM Kevin Vann nói, “Chúng con chào mừng Đức Tổng. Cám ơn Đức Tổng đã hiện diện với chúng con, cám ơn tất cả những anh chị em về lòng quảng đại đóng góp cho dự án La Vang và cho công trình trùng tu Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô sẽ giúp cho chúng ta, và cho nhiều thế hệ tương lai đến đây cao rao và tôn kính danh thánh Thiên Chúa. Xin hãy nhớ cho rằng Đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được. Linh Đài này sẽ là bằng chứng vào sự tin cậy vào Chúa và Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của anh chị em trong việc ban phát ơn lành cho chúng ta.”Sau bài giảng, Đức Giám Mục GP Orange mời Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh có vài lời với anh chị em tín hữu. Sau khi ngỏ lời chào Đức Giám Mục chính tòa và Đức Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, Đức Tổng Giám Mục Tổng GP Huế nói, “Việc chúng ta mua được cái khu nhà thờ kiếng này đã là một điều kỳ diệu rồi, hôm nay tôi lại được chứng kiến điều kỳ diệu thứ hai là làm phép viên đá đầu tiên để chúng ta xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại đây. Tôi cám ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ cùng với Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo Phận Orange.“Tôi cũng tin rằng, từ lúc Đức Mẹ hiện diện ở đây với anh chị em thì anh chị em sẽ cảm thấy cái tình Mẹ, Con của anh chị em với Đức Mẹ La Vang sẽ nồng nàn hơn, và đây là một điều rất ý nghĩa, bởi vì Mẹ đang ở đây là cái nơi lưu trữ tất cả những nỗi vui, buồn, sướng, khổ của Cộng Đồng Việt Nam và của tất cả mọi người thuộc mọi thế hệ từ năm 1975 đến nay. Cho nên Đức Mẹ La Vang hiện diện giữa chúng ta, đây là một sự liên kết giữa muôn người Việt Nam lương cũng như giáo giữa những thời điểm khác nhau. Tôi cầu chúc anh chị em tìm được sự bình an, nhất là tìm được cái hơi ấm nồng nàn của Mẹ La Vang tại giáo phận Orange County này.”Đức Giám Mục Kevin Vann làm phép viên đá và địa điểm xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang. (Thanh Phong/ Viễn Đông)Sau lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, ba vị Giám Mục cùng tất cả linh mục, Phó Tế xuống khỏi lễ đài đến trước tượng đài Đức Mẹ La Vang. Tại đây, mười hai vị đại diện, mỗi người đã dâng cúng số tiền từ $10,000 trở lên được vinh dự kéo tấm vải phủ phiến đá để Đức Giám Mục làm phép, rẩy nước thánh trên viên đá và địa điểm mà trong những ngày tới sẽ đặt viên đá đầu tiên. Hôm thứ Bảy chỉ làm phép địa điểm và phiến đá như một sự khởi đầu công trình chứ chưa phải là lễ đặt viên đá đầu tiên như một cơ quan truyền thông đã loan tin.Hàng ngàn giáo dân tham dự nồng nhiệt vỗ tay mừng sự kiện đặc biệt này, trong đó chúng tôi thấy có Dân biểu Liên Bang Alan Lowenthal và phụ tá Lý Vĩnh Phong; ông Chánh Biện Lý Quận Cam Tony Rackauckas; Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn; Bà Michelle Steel, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam; LS Andrew Đỗ, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam; ông Hiếu Nguyễn, Chánh Lục Sự; LS Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Garden Grove và phu nhân; ông Phát Bùi, Phó Chủ Tịch HĐTP Garden Grove và phu nhân; các Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Kim Nguyễn; Thị Trưởng Tạ Đức Trí và các Nghị Viên Kimberly Hồ, Tyler Diệp của HĐTP Westminster; cô Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster; kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí (Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City) và phu nhân; ông Thị Trưởng Miguel Pulido, và các Nghị Viên Jose Solorio, Vincent Sarmiento HĐTP Santa Ana.Một số hình ảnh về địa danh La Vang tại Quảng Trị, Việt Nam nơi Đức Mẹ hiện ra cũng như một số hình ảnh dự án Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô được chiếu trên màn ảnh rộng để mọi người cùng nhìn thấy.Sau khi làm phép viên đá và địa điểm xây Linh Đài Đức Mẹ La Vang, các vị Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế trở lại lễ đài tiếp tục dâng thánh lễ, và Đức GM Kevin Vann ban phép lành kết thúc thánh lễ. Sau đó có tiệc mừng, xổ số và văn nghệ do nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp và các ca đoàn của nhiều Cộng Đoàn phụ trách.Để biết thêm chi tiết xin vào trang mạng: www.LaVangUSA.org, hoặc liên lạc với các Ban La Vang: (714) 696-8981 infor@LaVangUSA.org.