Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Chiến Sĩ QL/VNCH và Đồng Bào Tử Nạn Trong Biến Cố Mậu Thân 1968

Bài THANH PHONG



SANTA ANA. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017, Đài truyền hình Hồn Việt và Lillte Saigon Radio đã xin một thánh lễ cầu nguyện cho các chiến sĩ QL/VNCH và đồng bào đã tử nạn trong biến cố Tết Mậu Thân 1968 như thông lệ hàng năm. Thánh lễ do linh mục Joseph Nguyễn Văn Luân, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở địa chỉ 288 S. Habor Blvd, Santa Ana, CA 92704 cử hành .

Giáo dân tham dự ngồi chật kín các hàng ghế nơi thánh đường, trong đó chúng tôi thấy có Luật sư Nguyễn Hữu Công, Tổng Giám Đốc và một số nhân viên của Hồn Việt /TV và Little Saigon Radio.

Trước khi cử hành thánh lễ, linh mục chánh xứ xin mọi người hiệp ý với ngài, dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin cho các chiến sĩ QL/VNCH đã hy sinh và đồng bào đã bị tử nạn khi Việt Cộng mở cuộc tổng tấn công dịp Tết Mậu Thân năm 1968 được an nghỉ trên Thiên quốc. Ngoài việc cầu nguyện theo ý chỉ của Đài Hồn Việt và Lillte Saigon Radio, linh mục chánh xứ cũng xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn linh mục Andre Lê Trần Bảo là bào đệ của ông bà Lê Trần Đức vừa qua đời tại giáo phận Ban Mê Thuột VN, và cũng cầu nguyện cho một số anh chị em tân tòng đang có mặt tham dự thánh lễ.



Linh mục Josep Nguyễn Văn Luân cử hành thánh lễ cầu nguyện cho nạn nhân Tết Mậu Thân (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong bài giảng, sau khi lược qua về tiểu sử của cha cố Lê Trần Bảo, về lời Chúa trong bài Phúc Âm của thánh Matthêô, trong đó, Chúa nhắc nhở các môn đệ về giới răn yêu thương: “ Các con cũng đã nghe dạy rằng: Hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên Trời…” Linh mục khuyên giáo dân, sau thánh lễ, để thực hành lời Chúa dạy, nếu con cái bất hòa với cha mẹ, chồng, vợ bất hòa nhau, bạn bè, thân quyến ai còn bất hòa với nhau hãy hòa giải với nhau trước đã, có như thế mới xứng đáng là người Kitô hữu.



Đông đảo giáo dân, trong đó có Ban Giám Đốc và nhân viên Hồn Việt/TV và Little Saigon Radio tham dự (Thanh Phong/Viễn Đông)



Đề cập đến biến cố Tết Mậu Thân, linh mục Nguyễn Văn Luân nhắc lại, Năm 1968, lợi dụng lệnh hưu chiến mà Việt Cộng đã ký, nhà cầm quyền Cộng Sản miền Bắc mở cuộc tổng công kích vào dịp Tết Mậu Thân; khiến nhiều anh em chiến sĩ của chúng ta đã ngã gục. Những người anh em đó đã hy sinh để bảo vệ giang sơn, tổ quốc của chúng ta. Họ đã hy sinh mạng sống để chúng ta được sống như ngày hôm nay. Và hàng ngàn người dân vô tội đã bị bọn Việt cộng chôn sống trong các nấm mồ tập thể, hàng trăm người bị chúng thủ tiêu đến nay vẫn chưa tìm thấy xác. Nhiều mồ tập thể được tìm thấy và đào lên, những người lính chiến VNCH và thường dân bị lấp chung với nhau. Họ thật dã man tàn ác với đồng bào của mình. Mới đây, mọi người đều biết, cha xứ Song Ngọc đã bị bọn công an và côn đồ dùng đá ném vào đầu, vào mặt, và các giáo dân giáo xứ Song Ngọc đã bị đánh đập dã man khi họ đi nộp đơn kiện tập đoàn Formosa đã thải chất độc xuống biển miền Trung khiến tôm cá, hải sản chết sạch,và môi trường sống bị ô nhiễm chưa biết đến bao giờ! Linh mục hỏi “Tại sao vậy?” Tại vì họ không có tình thương, cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hận thù phải chấm dứt, cho mọi người phải biết thương yêu nhau. Mọi người hãy đốt lên ngọn lửa tình yêu để xóa tan hận thù để đất nước chúng ta sẽ được hồi sinh, người dân được sống tốt đẹp hơn. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang làm khổ dân lành để họ biết ngừng tay đàn áp, và hy vọng đất nước chúng ta một ngày nào đó không còn hận thù, chia rẽ, không còn nạn người bóc lột người, người giết người hư hiện nay. Với một tinh thần mới, một tình yêu mới, chúng ta hãy gạt bỏ mọi hiềm khích, bất hòa để xin Chúa ban cho đất Việt chúng ta sẽ trở nên sáng lạn hơn. Sau bài giảng, thánh lễ tiếp tục cho đến khi linh mục chủ tế ban phép lành của Chúa cho mọi người và thánh lễ kết thúc./



