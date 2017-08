Thanh niên 17 tuổi liên tục cướp tài sản khách nước ngoài

Chiều 17/8, Công an TP Hội An – tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tam giam Phù Tường Vinh (SN 2000; ngụ số 68 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân An, TP Hội An) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Phù Tường Vinh thực hiện liên tiếp 4 vụ cướp của người nước ngoài Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 13/8, khi chị Dune Elisaberth Geertruda Sewalk (SN 1993, quốc tịch Hà Lan) điều khiển xe đạp trên đường Lạc Long Quân hướng từ biển Cửa Đại đến biển An Bàng thì Vinh điều khiển xe máy áp sát giật túi xách chứa 1 điện thoại Iphone 6s, 1,3 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân.

Thời điểm đó, một người dân chứng kiến vụ việc đã lưu lại biển số xe rồi báo cho công an. Qua đấu tranh, Vinh thừa nhận ngoài vụ trên còn thực hiện thêm 3 vụ cướp khác.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19-7, Vinh chạy xe máy áp sát giật chiếc Iphone 6s của chị Yoo Seoyeong (SN 1997, quốc tịch Hàn Quốc) trên đường Hai Bà Trưng.

Công an Hội An trao trả tài sản cho du khách Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp đến, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-7, cũng tại tuyến đường trên, Vinh giật ba lô chứa 1 điện thoại hiệu Huawei và 2 triệu đồng của chị Riel Marianne Heyns (SN 1993, quốc tịch Nam Phi).

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-7, cũng trên đường Hai Bà Trưng, Vinh tiếp tục giật túi xách ở giỏ xe đạp của chị Feng Zhen (SN 1996, quốc tich Trung Quốc), lấy 1 điện thoại Huawei, 1 diện thoại hiệu Xiaomi Note 4, năm thẻ ngân hàng, 27 USD và 2 triệu đồng.

Công an TP Hội An đã thu hồi được 1 túi xách, 1 Iphone 6s và 800.000 đồng, đã trao trả lại cho người bị hại.

