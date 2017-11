Thanh niên bị tòa CSVN kết án 7 năm tù vì đưa tin thảm họa Formosa

Nguyễn Văn Hóa tài tòa án nhân dân Hà Tĩnh sáng thứ Hai, 27 tháng 11, 2017. (VNA/ Getty Images)HÀ TĨNH - Sự bất công, tàn nhẫn vẫn tiếp tục dưới chế độ cộng sản độc tài tại Việt Nam. Vào sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 11, tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh đã kết án anh Nguyễn Văn Hóa với bản án bảy năm tù giam, ba năm quản chế với cáo buộc “uyên truyền chống nhà nước.”“Tội” của thanh niên này chỉ là báo tin cho mọi người biết về một thảm họa môi sinh tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam xảy ra tại Hà Tĩnh, quê hương của anh. Xưởng Formosa đã thải hóa chất độc hại xuống biển, bị phát giác trong tháng Tư 2016, và từ đó đến nay vùng biển miền Trung chưa hồi phục, cho loài cá cũng như loài người.Anh Nguyễn Văn Hóa, 22 tuổi, ngụ xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, là người thường đưa tin về những cuộc xuống đường của ngư dân bốn tỉnh miền Trung nhằm yêu cầu khởi kiện và đóng cửa nhà máy Formosa.Ngày 11 tháng Một, 2017, khi đang đi trên đường thì Hóa bị công an vu cáo mang ma túy trong người rồi bắt giữ. Mười-hai ngày sau, công an Hà Tĩnh mới thông báo cho gia đình biết việc anh bị bắt giữ và tạm giam theo điều 258 BLHS với cáo buộc "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”Sau đó công an công bố rộng rãi một đoạn video clip với hình ảnh anh Hóa “nhận tội” và chuyển đổi tội danh sang cáo buộc anh về tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 BLHS.Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát tỉnh Hà Tĩnh tại phiên sơ thẩm sáng thứ Hai, từ năm 2013 đến 2017, Hóa đã dùng mạng xã hội để “để chia sẻ, phát tán các bài viết, video, hình ảnh có nội dung kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động, trái với đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước.”Đặc biệt sau thảm họa môi trường biển tại các tỉnh miền Trung thì anh Hóa bị tố cáo là “đã trực tiếp bố trí, dàn xếp quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn và đăng tải lên mạng xã hội để kích động người dân tụ tập biểu tình, chống đối chính quyền.”Sự thật về những mất mát lớn lao của ngư dân vùng thảm họa, những hành động đàn áp điên cuồng của công an với giáo dân đi khởi kiện hay những lần người dân quật khởi đứng lên đều được đưa lên công luận qua những người làm truyền thông lề dân dũng cảm như anh Nguyễn Văn Hóa, Bạch Hồng Quyền, Trần Minh Nhật, Hoàng Đức Bình.Bản án nặng nề đối với Hóa là một món quà lập công của nhà cầm quyền CS dâng lên Formosa – thảm họa môi trường biển Việt Nam.(Trích từ Dân Làm Báo)