Thanh niên chết trên xe máy bên ngôi nhà hoang

THÁI NGUYÊN - Người dân thấy thanh niên nằm gục trên chiếc xe máy rất lâu nên tiến lại kiểm tra thì hoảng hốt phát giác anh ta đã chết. Sự việc xảy ra chiều thứ Sáu. Một số người dân đi qua căn nhà hoang nằm cạnh Quốc Lộ 3 cũ, thuộc xóm Thanh Hoa, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên thì thấy thanh niên nằm trên chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade.

Nạn nhân được xác định là Đàm Văn T., 31 tuổi, trú tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Chưa ai biết tại sao anh ta đến đây chết. Công an nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do say ma tuý.

Bão số 13 đi chậm lại, có thể tan trên biển

NHA TRANG - Tin vui cho dân miền Trung, tại những nời từng bị bão 12 Damrey tàn phá, vào chiều thứ Bảy, vị trí tâm bão số 13 Haikui đã di chuyển cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Bắc. Dự đoán trong ngày Chủ Nhật, bão di mỗi giờ chừng 10-15km. Bão Haikui sẽ suy yếu thành áp thấp và tan trên biển khi đi vào giữa quần đảo Hoàng Sa và đảo Hải Nam.

Đến sáng thứ Hai, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào ven biển miền Trung, có thể là tại Huế chỉ còn là vùng áp thấp. Sở dĩ bão đổi hướng rồi suy yếu đi do trong hai ngày vì sẽ có một đợt không khí mạnh tràn xuống Việt Nam và cản trở bão 13. Tuy vậy, ảnh hưởng của bão sẽ gây mưa tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.



Quay lén cháu gái, dượng bị đâm chết

AN GIANG - Bực tức trước việc em gái bị quay lén khi đang tắm, một thiếu niên dùng dao đâm dượng thiệt mạng. Án mạng xảy ra chiều thứ Năm vừa qua tại khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên. Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Toàn, 23 tuổi; thường trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 tối thứ Năm, 9-11, Toàn vừa về đến nhà thì có cãi nhau với bà L., chị vợ của Toàn. Bà L. cho rằng Toàn là kẻ đã dùng điện thoại di động để quay lén cảnh con gái của bà là em N.T.T., 14 tuổi, đang tắm.

Lúc này, Nguyễn Thanh Nhựt, 19 tuổi, con trai bà L., nổi nóng, nhặt cây gỗ đầu vuông ném Toàn nhưng không trúng. Toàn liền lượm cây gỗ đánh bà L. Người dân ở gần đó đến can ngăn, tuy nhiên Toàn vẫn chạy vào nhà lấy dao ra thách thức. Sẵn cơn tức và bị Toàn thách thức đánh nhau nên Nhựt liền chụp con dao Thái Lan để trên bàn đâm Toàn. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng Toàn đã chết tại bệnh viện An Giang.



Vượt đường rầy, 3 người bị cán chết

NAM ĐỊNH - Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều thứ Bảy, tại đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định, giữa xe lửa số hiệu 945 và xe máy. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thu, 63 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, chị Nguyễn Thu Phương, 28 tuổi, trú tại huyện Trực Ninh, và một bé trai khoảng 10 tuổi.

Phương lái xe gắn máy chở bà Thu và bé trai. Hậu quả là hai người bị tông chết tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu. Xe lửa trễ 90 phút. Theo thông tin ban đầu, do chiếc xe máy cố tình băng qua đường ngang dân sinh khi xe lửa đang đến gần nên xảy ra tai nạn.



Thầy giáo bỏ xe nhảy cầu tự tử

HÀ TĨNH - Cho đến tối thứ Bảy, các lực lượng tại xã Hà Linh và huyện Hương Khê vẫn tiếp tục đưa tìm kiếm người đàn ông bỏ lại chiếc xe máy và đôi dép bên thành cầu Địa Lợi, xã Hà Linh.

Trước đó, lúc 3g30 sáng cùng ngày, người dân báo tin một chiếc xe máy và đôi dép được bỏ ngay ngắn ở bên thành cầu Địa Lợi. Các lực lượng đã xuống kiểm tra, tìm kiếm người đã bỏ lại xe và dép bên thành cầu.

Người đàn ông bỏ lại chiếc xe và đôi dép là thầy giáo T. V. H, 54 tuổi, đang công tác tại một trường học tại huyện Hương Khê. Thầy H. đi khỏi nhà từ 3 giờ sáng. Vài giờ sau thì gia đình đã tỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Và có tin thầy H. bị tai nạn đã được xác minh nhưng không phải. Có thể thầy H. đã nhảy xuống sông.

Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông tại cầu Địa Lợi để xem vớt xác nhưng không thấy xác. Các lực lượng tìm kiếm dọc khu vực sông Ngàn Sâu. Vì nước sâu, cộng thêm trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.