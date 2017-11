Thanh niên gây tai nạn bỏ lại chiếc xe máy trộm cắp

Bốn năm sau khi bị mất trộm xe máy, người đàn ông ở Nghệ An được cảnh sát thông báo tới nhận lại tài sản.

Chiều 21/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) trả lại chiếc xe máy bị mất trộm bốn năm trước cho ông Nguyễn Đức Hải (56 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Trước đó, hôm 8/11, người phụ nữ 55 tuổi trú xã Hưng Chính (TP Vinh) đi bộ ở đường quốc lộ 46 đoạn qua địa bàn xã Hưng Chính thì bất ngờ bị nam thanh niên điều khiển xe máy biển số Nghệ An đâm trúng. Sau tai nạn, người điều khiển xe máy rời hiện trường, vứt lại xe mà không quay lại. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện chăm sóc vết thương.

Cảnh sát kiểm tra số khung, biển số thì xác định chủ nhân chiếc xe là ông Nguyễn Đức Hải.

Chiếc xe mà ông Hải mất trộm 4 năm trước. Ảnh: Anh Thư.

Nhận lại xe, ông Hải kể một buổi sáng 6/2013, khi dựng chiếc xe máy mới mua ở sân nhà thì bị kẻ gian phá khóa lấy trộm. Khi đó ông đã báo cáo công an địa phương nhưng việc tìm kiếm không có kết quả suốt 4 năm qua.