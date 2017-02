Thanh niên gốc Việt bắn chết bạn gái, tự tử

Thiện Trần và Vanessa Reese (Facebook)



FAIRBANKS – Một án mạng đã xảy ra tại tiểu bang Alaska trong tuần qua, và hai người trẻ tuổi đã thiệt mạng. Theo tin của cảnh sát cung cấp cho báo chí tại thành phố Fairbanks, vào ngày thứ Tư, 22 tháng Hai, cảnh sát tìm thấy hai xác chết nằm ở một căn nhà nằm đằng sau khu thương xá Shopper's Forum Mall.



Cảnh sát từng đến ngôi nhà đôi duplex ở đường McCarty Avenue để tìm hiểu về sự vắng mặt của cô Vanessa D. Reese, 24 tuổi. Khi tiến vào ngôi nhà của Trần Văn Nguyễn Thiện, 26 tuổi, họ thấy cả hai người nằm chết ở bên trong. Họ có vết thương do đạn gây ra. Thiện là bạn trai cũ của Vanessa.

Qua các trang Facebook, người ta được biết cô Vanessa xuất xứ từ thành phố Dallas, Texas, đến cư ngụ tại Alaska mấy năm trước. Về Trần Thiện, anh ta xuất xứ từ Hawaii, đến Alaska làm nghề sửa ống nước và thuộc một nghiệp đoàn ở thành phố Fairbank.



Theo thông báo của cảnh sát, họ đã đến kiểm tra ngôi nhà của Thiện lúc 10 giờ đêm, sau khi nhận được tin báo từ cảnh sát của trường đại học University of Alaska Fairbanks vào lúc 6:24 chiều, về việc cô Vanessa đã không đến đón con ở nhà giữ trẻ trong khuôn viên trường đại học.



Cộng với tin từ cảnh sát trường đại học, cảnh sát thành phố cũng được một đồng nghiệp của Vanessa đến tận ty cảnh sát để báo tin rằng Vanessa đã rời sở làm vào giờ ăn trưa nhưng không thấy trở lại. Đồng nghiệp này có cho biết thêm rằng bà từng thấy Thiện đến văn phòng của Vanessa vào buổi sáng nhưng không thấy Vanessa rời phòng cùng với Thiện khi anh ta ra về.



Cô Vanessa làm việc tại trường mầm mon Head Start do ThrivAlaska điều hành, theo thông tin của cảnh sát Fairbanks.



Người bạn đồng nghiệp có nói thêm rằng Vanessa vừa được nhận vào một trường y tá bên ngoài tiểu bang Alaska và cô đã có ý định báo cho Thiện biết về ý định rời Alaska của cô.



Khi đến kiểm tra nhà của Thiện, cảnh sát đã phái một đội được trang bị vũ trang. Lý do là họ từng có hồ sơ về việc Thiện và Vanessa từng nhiều lần cãi nhau và đánh nhau trước đây.



Sau khi khám phá xác của hai người, cảnh sát điều tra sơ khởi và cho biết Thiện đã bắn chết Vanessa trước khi tự sát bằng súng.



Cô Vanessa Reese đã có hai con mà cảnh sát không cho biết là với Thiện hay với một đời chồng trước. Trong lúc tìm thân nhân để báo tin về cái chết của Vanessa, cảnh sát đã giao hai đứa bé cho một người bạn của gia đình Vanessa.



Theo hồ sơ của cảnh sát, Trần Thiện đã từng bị bắt vì tội tấn công và trộm tài sản.

Hồ sơ cho thấy vào ngày 1 tháng 12, 2015, Thiện bị truy tố tội tấn công cấp bốn và tội phạm lặt vặt cấp năm, sau khi một phụ nữ báo cảnh sát rằng anh ta dọa lội một em trai 7 tuổi lên lần trên sau khi em này nói với mẹ rằng em bị Thiện bắt ăn quá nhiều. Phụ nữ từng báo cảnh sát này đã được ghi tên viết tắt là “V.R.” Khi người mẹ nói Thiện không được đe dọa con của cô ta như vậy, anh ta nổi nóng và mắng chửi cô ta.



Cũng theo hồ sơ, sau đó Thiện ném một bình sứ vào tường bể tan tành. Anh ta đã la hét người phụ nữ và đi theo cô ta khi thấy cô tìm cách rời nhà. Lúc đó phụ nữ này có nói rằng cô không thể gọi cảnh sát trong lúc Thiện đang có mặt, vì anh ta từng dọa giết cô nếu cô báo cảnh sát. Phụ nữ tên “V.R.” nói rằng trong quá khứ cô từng bị Thiện bóp cổ và nói rằng cô sẽ bị “tệ hơn nữa.”



Hồ sơ cũng ghi nhận vào tháng Tư 2013, Thiện từng bị cảnh sát bắt giữ sau khi một người bạn gái của anh ta mà cảnh sát không nêu tên cho biết cô bị anh ta đánh trong lúc hai người đang cãi nhau. Phụ nữ này lúc đó đang có thai được năm tháng. Cô có nói với cảnh sát rằng cô sợ bị anh đánh và bị xảy ra thai, vì cô đã từng bị Thiện đánh vào bụng và mặt nhiều lần vào tháng 12, 2012.



Theo hồ sơ năm 2012, Thiện cũng từng đánh gãy mũi một phụ nữ vào tháng Hai năm đó.

Năm 2010, Trần Thiện đã bị truy tố với 39 cáo trang ăn cắp, cướp liên quan đến một vụ trộm những chiếc xe đậu bên ngoài rạp hát Regal Cinema Theater. Lúc đó anh ta bị truy tố cùng với bốn thanh niên khác. Trong những lần ra tòa sau đó, Thiện bị án treo ba năm.