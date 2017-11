Thanh niên gốc Việt bị bắt vì dọa bắn người khác

Vũ khí dùng trong vụ cướp (Clarkstown Police)NEW CITY - Một thanh niên gốc Việt, 20 tuổi, đã bị bắt cùng một em trai vị thành niên, sau khi hai người này bước vào sân của một ngôi nhà ở thị xã New City, phía đông tiểu bang New York, gần thành phố White Plains vào ngày thứ Năm lễ Tạ Ơn tuần qua. Hai người trẻ này đã cầm một con dao và một khẩu súng đe dọa những người sống trong nhà.Vũ Hoàng (Clarkstown Police)Theo tin của nhật báo Lohud thuộc hệ thống báo USA Today, cảnh sát Clarkstown đã điều tra và bắt Vũ Hoàng vào ngày thứ Sáu. Hoàng bị truy tố một lô tội kể cả mưu sát, âm mưu tấn công, xâm nhập bất hợp pháp, cẩu thả gây nguy hiểm, bán súng cho một trẻ vị thành niên, và sở hữu vũ khí.Thiếu niên cùng phạm tội với Vũ Hoàng không được nêu tên vì em mới có 16 tuổi. Tuy vậy, em này cũng bị cáo buộc các tội mưu sát, âm mưu tấn công, xâm nhập bất hợp pháp, và cẩu thả gây nguy hiểm cho người khác.Erik Jackson (Clarkstown Police)Cảnh sát nói rằng Hoàng và thiếu niên đã bước vào sân nhà nằm trên đường Lowell Drive và hăm dọa chủ nhà cùng một nhóm bạn của chủ nhà trong lúc họ đứng ở mái hiên phía sau nhà.Chủ nhà nói rằng họ không biết hai người trẻ kia là ai, một người đã cầm dao và một người cầm khẩu súng ngắn.Chủ nhà cũng không hiểu tại sao ông bị đe dọa tính mạng. Ông cho biết người cầm súng đã chạy từ sân sau ra sân trước và bắn bốn phát đạn vào trong nhà trước khi cả hai cùng chạy thoát. Không có ai bị thương.Sau một thời gian điều tra, qua ngày hôm sau cảnh sát đã bắt Vũ Hoàng và thiếu niên. Cả hai đang bị giam tại nhà tù Hạt Rockland với tiền thế chân $250,000. Hai người này sẽ ra tòa ngày thứ Tư, 29 tháng 11, để nghe về điều kiện đóng tiền thế chân tại ngoại.Vì một lý do nào đó mà cảnh sát chưa cho biết, họ đã bắt một người thứ ba là Erik Jackson, 21 tuổi, sống tại Nanuet. Người này bị truy tố các tội liên quan đến súng và mua bán ma túy. Tiền thế chân cho anh này là $100,000, và anh ta cũng sẽ ra tòa ngày thứ Tư tuần này.