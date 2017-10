Thanh niên gốc Việt trúng số, được xe cổ điển Dodge Challenger đời 1972

Chris Nguyễn (The News Tribune)BOTHELL - Buổi xổ số gây quỹ Gig Harbor Kiwanis kết thúc trong đêm 14 tháng Mười, với giải độc đắc là một chiếc xe hơi cổ Dodge Challenger đời 1972. Người may mắn trúng giải độc đắc chính là Chris Nguyễn, cư dân thành phố Bothell, tiểu bang Washington.Theo tin của nhật báo The News Tribune, bà Melani Joyal, một thành viên của ban tổ chức buổi xổ số gây quỹ Gig Harbor Kiwanis, đã gọi điện thoại cho Chris để thông báo tin vui. Bà kể rằng bà đã anh hét to tới mức mọi người trong phòng họp có thể nghe được tiếng anh qua điện thoại di động.Sau đó Chris cho biết tiếng hét của anh khiến con chó trong nhà bắt đầu sủa ỏm tỏi, và vài người hàng xóm chung quanh chạy đến để xem anh có bị gì không. Anh bước ra ngoài và tiếp tục hét lên, "Tôi trúng một chiếc xe!"Chris Nguyễn cho biết câu chuyện bắt đầu ở đại hội Seattle Beer Festival, được tổ chức vào tháng Bảy tại Seattle Center Fisher Pavilion. Vừa nhìn thấy chiếc xe cổ màu xanh lộng lẫy, Chris lập tức bỏ rơi hết thảy bạn bè để tới ngắm, vì anh luôn ao ước có chiếc Challenger Dodge thời đầu thập niên 1970.Chris cho biết anh tin vào luật thu hút của vạn vật, và vì đó là chiếc xe trong mơ của anh, nên anh dồn tiền mua vé số. Anh còn mạnh mẽ tuyên bố với bạn bè rằng anh sẽ trúng số chiếc xe này. Khi ngồi vào xe, anh thực sự có "cảm giác đây là chiếc xe của anh."Khi nhóm bạn của anh cũng bắt đầu mua vé số gây quỹ Gig Harbor Kiwanis, anh quyết định không mua sắm gì hết, để dành thêm tiền để mua vé số. Anh tin rằng càng mua nhiều vé số càng dễ trúng. Anh nói đùa với bạn gái rằng sẽ có ngày cô phải mang xe của cô ra khỏi garage để nhường chỗ cho chiếc Challenger Dodge.Tuy nhiên, Chris cho biết nếu anh không trúng số, anh vẫn vui và không thấy tiếc tiền, vì anh biết Gig Harbor Kiwanis gây quỹ cho trẻ em, hỗ trợ việc giáo dục cho trẻ em và nhà trường. Anh hiểu được tinh thần của việc tặng tiền. Anh vui sướng vì có thể đền đáp lại cộng đồng, khi gia đình anh được giúp đỡ trong thời gian còn khó khăn.Chương trình bán vé số gây quỹ đã bắt đầu từ tháng Tư và kết thúc vào ngày 14 tháng Mười. Việc chuẩn bị cho buổi xổ số trúng chiếc xe hơi cổ Dodge Challenger đời 1972 này đã bắt đầu từ cuối năm ngoái.