(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Trong tháng này, một trương mục Facebook có tên Điên Tài đã đăng tải một loạt hình ảnh khoe thành tích săn bắt chim, khỉ với dòng ý kiến mô tả cảm xúc vui vẻ trước những con thú tội nghiệp sắp bị đưa lên bàn nhậu. Đến ngày thứ Ba tuần này, người ta được biết Điên Tài là một học sinh học lớp 12.

Trần Mạnh Tài, người mang tên Điên Tài trên Facebook, đang khoe con khỉ bị nhiều vết thương chảy máu ở mặt và dây bẫy siết ở cổ. (Facebook)



HÀ TĨNH - Tệ nạn giết thú vật hoang dã một cách vô ý thức, tàn nhẫn vẫn xảy ra mỗi ngày tại Việt Nam, cho dù nhà nước đã luôn cảnh cáo người dân và dư luận thường bày tỏ thái độ chỉ trích những kẻ thiếu lương tâm khi săn bắn động vật một cách không cần thiết.



Vào trưa ngày 10 tháng 12, Điên Tài đăng tải trên trang Facebook cá nhân mấy câu: “Tôi thích cuộc sống làng quê nó ấm áp và bình dị vui vẻ,” kèm theo đó là nhiều hình ảnh gồm: Bàn nhậu, con mang rừng bị trói bốn chân, một con khỉ tội nghiệp bị dây bẫy trói ngang cổ, ba thanh niên cầm súng tự chế với con chim trời vừa bị bắn chết.



Điên Tài đã có mặt bên cạnh những con vật tội nghiệp trước khi chúng bị làm món ăn.

Đã có nhiều ý kiến, nhận xét về những hình ảnh trên, trong đó có một số tài khoản Facebook khuyên thanh niên nên gỡ những hình ảnh phản cảm trên nhưng nhiều giờ trôi qua, những hình ảnh trên vẫn không được xóa.



Không những thế, thanh niên này còn khoe với bạn bè trên Facebook rằng những con thú trên đã trở thành mồi nhậu. Điên Tài còn cho rằng đăng tải những hình ảnh như thế này còn ít, sẽ không sao cả.



Theo tìm hiểu của báo Dân Trí, thanh niên dã man này đang sống tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Hoàng Quốc Huấn, chi cục trưởng Kiểm Lâm Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được tin về sự việc trên, Kiểm Lâm Hà Tĩnh đã ban hành văn bản yêu cầu Hạt Kiểm Lâm huyện Hương Khê phối hợp với công an huyện để điều tra về hành động của Điên Tài. Cấp địa phương phải báo cáo trước ngày 23 tháng 12.

Đến sáng thứ Ba ngày 20/12, ông Huấn cho biết nhà chức trách đã tìm được chủ tài khoản có tên “Điên Tài” đã đăng các hình ảnh dã man trên Facebook.



“Điên Tài” là Trần Mạnh Tài, 19 tuổi, học sinh lớp 12A9, Trường THPT Hương Khê.

Trần Mạnh Tài đã bị mời lên trụ sở công an huyện Hương Khê để làm việc. Khẩu súng dùng săn bắn động vật đã được nam sinh này giao nộp cho công an. Còn những động vật xuất hiện trong Facebook, Tài khai chụp của một số người dân trong vùng đi săn về.



“Chủ tài khoản đã xác định được, thế nhưng việc xử lý cá nhân này như thế nào thì chúng tôi đang chờ căn cứ vào các chứng cứ, các loại động vật đó thuộc con gì, nhóm nào, lúc đó mới căn cứ vào đấy để có phương án xử lý. Trong thời gian ngắn chúng tôi sẽ có phương án xử lý đối với cá nhân này,” ông Huấn cho biết.



Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Tài về tội “dùng súng tự chế trái phép” đối với học sinh lớp 12 này, còn việc có săn bắn động vật hoang dã hay không sẽ được xác định lại và có phương án xử lý.



Đây không là lần đầu tiên những hình ảnh giết động vật quý hiếm được tung lên mạng xã hội Facebook, khiến dư luận rất bất bình tại Việt Nam.