Thanh niên lãnh án tù chung thân vì giết một sinh viên Trung Hoa

Xinran Ji



LOS ANGELES - Một thẩm phán đã tuyên án tù chung thân cho một thanh niên 21 tuổi vào hôm thứ Tư, liên quan đến cái chết của một sinh viên tốt nghiệp đại học từ Trung Quốc.





Từ bên trái là Jonathan Del Carmen, Andrew Garcia (vừa bị án chung thân), Aalberto Ochoa, và Alejandra Guerrero. Họ bị truy tố trong cái chết của Xinran Ji.



Andrew Garcia là người thứ hai bị kết án trong vụ án mạng hồi tháng Bảy năm 2014, giết chết Xinran Ji, một sinh viên 24 tuổi học kỹ thuật điện tại đại học University of Southern California (USC).



Hai người khác đang chờ ngày ra tòa xét xử trong vụ án này. Đây là vụ án gây rung chuyển cộng đồng người Trung Hoa tại trường đại học USC, và khiến cho nhà trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Los Angeles phải tăng cường an ninh.



Anh Ji đã bị những kẻ tấn công đánh đập, và bị nện bằng một cây gậy bóng chày và một chiếc cờ lê, khi anh đang đi bộ về nhà từ một nhóm học tập, vào cuối ngày 24 tháng Bảy năm 2014, theo nhà chức trách cho biết.

Anh chạy thoát được, và lảo đảo đi về căn nhà chung cư, nơi anh được tìm thấy đã chết cách mấy giờ sau đo, bởi một người bạn ở cùng phòng.



Các công tố viên nói những kẻ tấn công Ji, trong số đó một cô gái tuổi thiếu niên, đã biến anh thành mục tiêu, vì anh là người Trung Hoa, và họ nghĩ rằng anh có mang theo tiền mặt.



Một số người thân trong gia đình Ji, trong đó co mấy người Trung Quốc sang Mỹ, vừa khóc vừa đọc những lời phát biểu vào ngày thứ Tư, trong phiên điều trần để tuyên án Garcia, người không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả.



Ngoài Andrew Garcia đã bị án chung thân, ba người trẻ khác bị truy tố là Jonathan Del Carmen, Aalberto Ochoa, và Alejandra Guerrero. Vụ sát hại Ji xảy ra cách hai năm sau khi hai sinh viên khác của USC, từ Trung Quốc sang đây du học, bị bắn chết trong một vụ cướp khi họ đang ngồi trong xe.



Theo trang web của USC, trong tổng số gần 10,500 sinh viên quốc tế học tại USC, có 5,000 người đến từ Trung Quốc.