Thanh niên Việt bị rớt từ tầng lầu 15, đầu bị đứt

Cảnh sát đang làm việc với thi thể, sau khi một sinh viên Việt Nam bị rớt từ tầng 15, thân nằm ở tầng năm, đầu ở tầng thứ tư. (Lianhe Wanbao)



SINGAPORE – Có lẽ một án mạng đã xảy ra tại thành phố-quốc gia Singapore, nơi mà nhà chức trách đang điều tra về trường hợp bí ẩn của hai thanh niên Việt Nam. Một thanh niên đã chết một cách kinh hoàng, trong khi người còn lại bị vết thương trên mặt có thể có liên quan đến cái chết của người kia.



Cảnh sát đã cho biết vắn tắt rằng anh Nguyễn Ngọc Duy, 23 tuổi, đã bị rớt từ tầng lầu thứ 15 của khách sạn Hotel Boss nằm trong khu phố Jalan Sultan vào khoảng 2:30 sáng thứ Tư, 29 tháng Ba, 2017.



Thân thể của Duy được tìm thấy ở tầng thứ năm, nằm gần lỗ thoát nước của một khu vườn xây tại tầng này, trong khi đầu của xác lại nằm ở tầng thứ tư, bên ngoài một nhà hàng.



Cùng lúc, một thanh niên khác trên là Vũ Trường An, 21 tuổi, đã được xe cứu thương chở tới bệnh viện. An đã có một vết thương trên mặt.



Cả hai thanh niên đều đến khách sạn trong một chuyến du lịch vừa nghỉ ngơi vừa làm việc. Họ thuộc một nhóm gồm sáu sinh viên.



Theo tin của một nhật báo tiếng Trung Hoa, tờ Lianhe Wanbao, sau khi Duy bị rớt từ trên cao, An đã tìm các nhân viên của khách sạn để nhờ họ giúp đỡ. Những nhân viên này đã báo cảnh sát, và họ đã đến điều tra.

Trong khi đó, một doanh gia người Mã Lai Á tên là Chong, 46 tuổi, có nói với nhật báo The New Paper, rằng ông từng nghe có tiếng người đập cửa rất lớn trên tầng thứ 15 vào khoảng 2 giờ sáng.



Ông Chong thuê phòng cùng tầng. Sau khi nghe tiếng đập cửa, ông nghe thêm tiếng cãi nhau từ một phòng trong hành lang.



Ông Chong kể, “Một người đàn ông nói lớn tiếng, nhưng tôi không thể hiểu gì cả, không biết anh ta đang nói chuyện gì.”



Tuy có tiếng cãi nhau kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, ông Chong không nghĩ rằng có chuyện gì trầm trọng, nên ông không mở cửa ra xem và trở về với giấc ngủ. Đến trưa thứ Tư, ông ngạc nhiên khi phóng viên của nhật báo đến hỏi ông có biết gì về việc có người đã rơi chết từ tầng lầu mà ông đã trú đêm hôm đó.



Ông nói, “Ban đầu tôi tưởng có ai quá say rượu và gây sự với người khác, thế thôi.”

Ông cho biết thêm rằng sàn nhà và tường trong hành lang đã có những vết máu.

Tờ Lianhe Wanbao cho biết anh Duy đến Singapore theo chiếu khán dành cho người du lịch ngắn hạn, và anh sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng Ba. Cảnh sát chưa cho biết anh bị té hay bị rớt từ tầng 15 như thế nào.

Tờ báo này cho biết thêm Vũ Trường An là sinh viên của Viện Giáo Dục Kỹ Thuật (Institute of Technical Education). Anh đã đặt thuê phòng tại Hotel Boss và mời năm người bạn đến trọ để vừa nghỉ vừa làm việc. Trong nhóm năm người bạn này có Nguyễn Ngọc Duy.



An và Duy đã có xung đột với nhau mà nhà chức trách chưa biết hoặc chưa cho biết nguyên nhân. Các nhân viên khách sạn kể rằng An đã có vết thương do dao gây ra trên đầu, khi anh tìm đến họ để được cứu giúp.

Vì cái chết này bất thường, cảnh sát phải điều tra nhiều hơn. Họ chưa nói đây là hậu quả của một án mạng hay một tai nạn.



Nói với nhật báo The Straits Times, một phụ nữ tên là Madam Lim cho biết cảm tưởng khi thấy tám xe cảnh sát làm việc bên ngoài khách sạn vào sáng thứ Tư. Bà nói, “Cảnh tượng này thật lạ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Một hồi sau thì thấy có xe tang đến để chở xác người.”



Tờ The Straits Times cho biết khách sạn đã gián một tờ thông báo, nói với những người khách rằng họ không thể lên tầng thứ tư, nơi cảnh sát tìm thấy đầu bị đứt lìa của nạn nhân. Tầng này cũng có một hồ bơi và một phòng tập thể dục.