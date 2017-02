Thanh niên Việt lao xuống sông cứu người Nhật Bản

Đặng Văn Mong được cảnh sát trưởng và thị trưởng Nhật trao giấy khen tại Yanagawa ngày thứ Sáu vừa qua. (NVCC)YANAGAWA - Hành động cứu người rơi xuống sông giữa đêm Giáng sinh lạnh dưới mức đông đá của Đặng Văn Mong đã được người Nhật ngợi khen, và vào cuối tuần qua Mong đã được chính quyền thành phố ở Nhật Bản trao giấy khen.Đặng Văn Mong là sinh viên thực tập tại Nhật Bản, được thành phố Yanagawa, tỉnh Fukuoka trao tặng giấy khen nhờ hành động cứu người trong một buổi lễ ngày thứ Sáu vừa qua, 17 tháng 2. Chuyện của chàng trai Việt được truyền thông nước này đưa tin như một tấm gương sáng.Chương trình tin tức của đài truyền hình NHK từng loan tin về thanh niên Việt Nam cứu người tại Nhật Bản.Đặng Văn Mong, 28 tuổi, đã sang Nhật được 3 năm để làm việc và hiện là thực tập sinh của công ty Kondo. Đêm 24 tháng 12, 2016, anh lên Tenjin, Fukuoka để đón lễ Giáng sinh. Trên đường trở về nhà, anh đi bộ một mình qua đoạn đường vắng và đột nhiên phát giác có một người đàn ông trung niên đang kêu cứu dưới hồ, giữa tiết trời khoảng âm 2 độ C (28 độ F).Không do dự gì thêm, anh Mong lao xuống cứu người gặp nạn. Trên con đường vắng không có một ai khác có thể giúp Mong, anh đã tự mình dìu người đàn ông đến một cửa tiệm tiện lợi 7-Eleven cách đó nửa cây số. Vì không có phương tiện di chuyển, anh chỉ mua đồ ăn và nước cho ông ta, sau đó nhờ nhân viên cửa hàng báo cảnh sát và gọi xe cứu thương. Anh để lại thông tin liên lạc và trở về nhà.Mong kể lại với báo mạng VnExpress, "Lúc đó tôi không nghĩ gì cả, thấy người kêu cứu thì mình cứu thôi. Về đến nhà tôi mới bắt đầu lo. Ở Nhật Bản, rất nhiều người Việt Nam bị bắt khi ăn trộm ở siêu thị, do đó tôi sợ chẳng may người đàn ông đó bị mất gì thì tôi lại trở thành người xấu."Sau đó vài ngày, cảnh sát địa phương liên lạc với công ty anh đang làm việc để cảm ơn. Ngày 17 tháng 2, anh được trao tặng giấy khen tại hội trường tỉnh Fukuoka với sự có mặt của cảnh sát trưởng và chủ tịch tỉnh.Giấy khen viết: "Ngày 24 tháng 12, 2016, ở con suối nhỏ Tokumasu, thành phố Yanagawa, anh Mong đã dũng cảm nhảy xuống cứu người đàn ông đuối nước, ngay sau khi phát giác người đó rơi xuống suối. Cảnh sát khen ngợi hành động của anh và bày tỏ lòng cảm ơn."Anh Mong không hề nghĩ sẽ được khen thưởng vì hành động này.