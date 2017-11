Thành phố hay vùng ngoại ô: Bạn chọn mua nhà ở đâu?

Nhà ở ngoại ô tốt cho gia đình có con, nhưng mắc! (Getty Images)

Bạn đã sẵn sàng để mua ngôi nhà đầu tiên cho mình chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, có thể bạn sẽ đang phân vân không biết nên mua nhà ở thành thị hay ngoại ô. Bởi vì căn nhà sẽ là nơi gắn bó rất nhiều năm trong cuộc sống, nên nhiều người còn tính xa hơn, là khi về già thì ở ngoại ô hay trong thành thị sẽ tốt hơn, để quyết định nếu mua nhà thì mua ở thành thị hay ngoại ô.



Có nhiều bản báo cáo cho thấy giới trẻ hiện nay muốn sống ở trong thành phố - nơi có đầy đủ mọi tiện nghi về đời sống vật chất cũng như tinh thần, và nơi họ có thể làm được mọi thứ.



Các báo cáo nêu chi tiết nhu cầu hiện nay của nhiều người nhằm nâng cao giá trị cuộc sống của gia đình trong đời sống đô thị là làm thế nào để đi Starbucks, Trader Joe"s, và Target một cách dễ dàng.



Ở thành thị, việc đi lại dễ dàng, ngay cả người không có phương tiện di chuyển cá nhân, cũng không có gì là khó khăn khi chỉ một cần đi bộ ra trung tâm mua bán là đầy đủ chợ, tiệm ăn, tiệm tóc, giặt ủi,v.v..

Tuy nhiên, một xu hướng mới hiện nay được nêu trong các báo cáo mới đây cho thấy người trẻ đang chuyển ra ngoại ô để mua nhà, thay vì "đóng đô" trong thành thị như trước.



"Báo cáo mới đây của The National Association of Realtors (Hội Địa Ốc Quốc Gia) cho thấy những khách hàng mua nhà là người trẻ đang ngày càng hướng tới vùng ngoại ô," Smartasset ghi nhận.



Nhận định về xu hướng này, các chuyên gia địa ốc cho rằng chẳng có gì khó hiểu, vì nếu giá nhà ở thành thị cao hơn so với vùng ngoại ô, thì việc lựa chọn nơi có giá "mềm" hơn, phù hợp với "túi tiền" và khả năng chi trả là lẽ đương nhiên. Yếu tố tài chính mới là quan trọng.



Bên cạnh khả năng tài chính, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, các chuyên gia tư vấn đã đưa ra những yếu tố chính giúp mọi người có được quyết định đúng đắn là nếu muốn mua nhà thì mua ở đâu: thành thị hay nông thôn.





Giới trẻ độc thân hoặc chưa có con thì ở thành phố tiện lợi hơn. (Elpadvisor.com)



Trước tiên, bạn nên chọn căn nhà của mình ở gần nơi có các tiện ích mà bạn cần. Ở thành phố, bạn có thể ở gần các quán bar, cửa hàng, nhà hàng, và những thứ làm cho cuộc sống sôi động. Tất nhiên, với mật độ dày đặc ở các khu đô thị, bạn có thể sẽ khó tìm được bãi đậu xe, không gian ngoài trời bị hạn chế, chứ không phải là nơi "cò bay thẳng cánh" như ở vùng ngoại ô hay xa hơn là khu vực nông thôn.



Người trẻ hiện nay thích sống chung với những gia đình trẻ cùng trang lứa. Vì thế những gia đình trẻ có con nhỏ, hoặc những cặp vơ chồng mới cưới đang dự tính có con cần cân nhắc khi chọn mua nhà ở những "cộng đồng trẻ," thân thiện, dễ tiếp xúc, và dễ dàng để chia sẻ.



Vấn đề quan trọng không kém thứ hai, là trường học cho con trẻ. Các trường học ở thành thị có thể tốt hơn ở ngoại ô. Đó là báo cáo của The Hechinger, một website nghiên cứu về giáo dục. Bản báo cáo cho biết: "Không có gì ngạc nhiên khi các quận ở vùng ngoại ô thường có tỉ lệ tốt nghiệp thấp hơn các khu vực nội thành. Lý do là vùng ngoại ô, trường học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học như các trường ở thành phố lớn, và như thế, học sinh ở đây thiệt thòi hơn học sinh ở thành thị."



"Nhưng nêu các bạn càng đến gần trung tâm thành phố thì không gian sống càng nhỏ," Square Cow Movers - website của một dịch vụ dọn nhà, nhận xét. "Sống ở thành phố sẽ tốt cho người độc thân, hoặc những cặp vợ chồng trẻ, nhưng đối với một gia đình lớn, có thể là một vấn đề. Các vùng ngoại ô có nhiều không gian rộng mở, đó là một phần lý do nhiều người vẫn thích sống ở vùng ngoại ô, hơn là chen chúc nhau trong thành phố."



Bên cạnh việc học hành của con cái, yếu tố quan trọng không kém chính là công ăn việc làm. "Một điều cần cân nhắc trước khi đi tìm mua nhà ở vùng ngoại ô là công việc của bạn," Smartasset nói. Bạn hiện đang làm việc trong thành phố? Bạn sẽ làm việc thêm bao nhiêu năm nữa? và chắc chắn bạn có thể làm ở đó cho đến khi về hưu không?



Với một tương lai, dù xa hay gần, chẳng ai nói trước được điều gì.Vì vậy, khi được hỏi: Nếu công việc của bạn thay đổi thì sao? Triển vọng công việc sẽ như thế nào? Bạn sẽ chấp nhận chi phí di chuyển từ chỗ làm về tới nhà (nếu mua nhà ở vùng ngoại ô) chứ?



Không gian ngoài trời cũng là một yếu tố cần cân nhắc.

Ở một số khu đô thị được thiết kế công viên giúp cho cư dân có được nơi nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên, không phải khu dân cư nào trong đô thị cũng có công viên, hoặc mảng xanh ngay bên cạnh nhà, trong khi tiếp cận phong phú với thiên nhiên là một yếu tố cần thiết trong cuộc sống.

Tỷ lệ tội phạm và dữ liệu khác liên quan đến an toàn tùy thuộc vào vị trí cụ thể, nhưng theo tổng thể, vùng ngoại ô có tiếng là an toàn hơn đô thị. Rõ ràng, nếu an toàn là vấn đề bạn đang quan tâm, bạn sẽ cân nhắc nơi ở phải bảo đảm cho sự an toàn của gia đình bạn.



Bạn muốn tìm một căn nhà mới xây?

Hơi khó cho bạn đấy nếu bạn muốn căn nhà này nằm ở trong đô thị lớn. Đất chật người đông, chắc chắn không thể có được những khu nhà mới xây ngay trong các thành phố lớn, trừ khi đó là một dự án xây mới.

EPA cho biết, "Bất động sản ở nội thành thường đắt hơn ở vùng ngoại ô, đương nhiên, vì đất đai ở nội thành chỉ có bấy nhiêu mà thôi, nên lấy đất đâu ra để xây mới?"



Tuy nhiên, ngay cả ở vùng ngoại ô, nếu vật liệu xây dựng tăng, phí nhân công tăng, thì giá nhà cũng không thể không tăng theo, chỉ có người mua là phải chịu thiệt. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề khả năng chi trả của người mua mà thôi.



Bạn cũng có thể nghe những lời khuyên này từ Drew Brothers Brothers và Jonathan Scott. Họ nói trên POPSUGAR rằng, "Nếu bạn là người mới quan tâm đến bất động sản, đang có ý định mua nhà mà chưa biết nên sống ở đâu, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thông tin và chọn những khu dân cư mà bạn cảm thấy thoải mái. Nếu muốn mua nhà, bạn cần phải nêu rõ những ý muốn của mình khi làm việc với đại lý bất động sản. Gần khu mua sắm, tiện lợi khi đi làm, gần trường học cho con cái, thực sự là những yếu tố quan trọng."

(Theo RealtyTimes)