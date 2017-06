Thành phố Úc cho treo Cờ Vàng VNCH mỗi năm hai lần

Ông Hồ Ngọc Toàn và hai thành viên Huỳnh Châu và Bùi Đạm của ủy ban vận động cho cờ vàng tại Port Adelaide Enfield. (Matt Loxton/ The Advertiser)ADELAIDE - Cộng đồng người Việt tại một hải cảng ở miền nam nước Úc sắp được thấy Cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa tung bay phất phới.The tin của nhật báo The Advertiser, trong tuần qua hội đồng thành phố Port Adelaide Enfield đã bỏ phiếu chính thức công nhận Cờ Vàng và đồng ý cho treo lá cờ này trong hai lần trong năm, mỗi lần kéo dài một tuần lễ, trong tháng Tám dương lịch và ngày Tết âm lịch.Cờ Vàng ba sọc đỏ sẽ được kéo lên ở công viên bảo tồn Regency Park Reserve, từ ngày 13 tháng Tám, để kỷ niệm trận đánh Long Tân. Trận này diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng Tám, 1966, khi mà một đơn vị của quân đội Úc đã đẩy lui lực lượng du kích Cộng Sản đông gấp mấy lần, để bảo vệ căn cứ Long Tân trước dùng chiến thuật biển người của Việt Cộng.Cờ Vàng VNCH cũng sẽ tung bay tại công viên này trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2018, vào ngày 17 tháng Hai, để chào mừng năm mới của người Việt.Ông Hồ Ngọc Toàn, phó chủ tịch chi hội Nam Úc (SA) của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam tại Úc, đã ngỏ lời với hội đồng và nói với báo Úc rằng Cờ Vàng mang rất nhiều ý nghĩa đối với những người Úc gốc Việt.Ông nói rằng Cờ Vàng là một biểu tượng cho di sản văn hóa của cộng đồng Việt Nam, và cũng là biểu tượng cho tinh thần dân chủ và tự do chống lại chế độ cộng sản.Ông Toàn nói với nhật báo Advertiser, “Cờ Vàng là chất keo tinh thần giữ cho cộng đồng người Việt ở nước Úc gắn bó với nhau.”Trong nỗ lực giúp cho Cờ Vàng được công nhận, ông Toàn đệ trình đến hội đồng thành phố một bản thỉnh nguyện thư với gần 3,000 chữ ký ủng hộ.Bà Bùi Đạm ở Ottoway là một thành viên của Ủy Ban Cờ Tự Do Và Di sản Việt Nam thuộc tổ chức ấy. Bà nói rằng việc Cờ Vàng được hội đồng cho treo là “một thành tựu vượt quá mức mong đợi của chúng tôi.”Bà nói, “Những lá cờ vàng tung bay trong gió, vào những dịp lịch sử quan trọng, nhắc nhở chúng tôi về cội nguồn của chúng tôi, và cũng nhắc nhở chúng tôi cư xử sao cho xứng đáng với tổ tiên người Việt ở quê hương mới của chúng tôi.”