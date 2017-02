Thành tích đầu năm của Nghệ An

Bài TƯ RỀ

Được biết từ ngày 2 tháng 2, 2017 đến nay, mỗi ngày có hàng ngàn người dân Nghệ An phải chấp nhận cảnh xa quê đến xứ người tìm sự sống. Câu chuyện “xuất khẩu lao động” ngày nay không còn lạ đối với Việt Nam nữa. Tôi không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến người dân Nghệ An, họ phải thức từ sáng sớm, để tập trung tại Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An tỉnh Nghệ An, chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Lào và Campuchia.





Người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành ngày đầu năm 2017. (Báo Mới)





Chỉ riêng tỉnh Nghệ An, hàng năm đã có hàng vạn người sang Lào và Thái Lan để tìm kế mưa sinh. Có phải đây là một trong những chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm bảo đảm đời sống cho nhân dân chăng?



Xét về mặt con người và địa lý, nước Việt Nam không thua kém gì so với các nước lân bang. Vậy chính quyền ở đâu mà để người dân phải cam chịu cảnh tủi nhục, phiêu bạt nơi xứ người?



Những hình ảnh thương tâm do hệ luỵ “xuất khẩu lao động” vẫn còn đó. Có những người phải bán cả gia sản để “lo lót” cho quan chức cộng sản, mong sao được “xuất cảng” nước ngoài làm thuê. Sau đó họ bị các giới chủ nước ngoài nhẫn tâm hành hạ, ngược đãi và cưỡng bức lao động mà không dám trở về nước bởi họ sợ trở thành gánh nặng cho gia đình, sợ “đổ nợ”...



Có những cô gái trẻ được “quan cò” giới thiệu ra nước ngoài làm ô-xin với mức lương hấp dẫn (dĩ nhiên phải được các “ông, bà” tuyển duyệt rất kỹ), nhưng sự thật là các cô bị buộc đóng vai trò nàng dâu để làm thỏa mãn tình dục cho bố lẫn con trong một gia đình, mà không dám ta thán…



Có thể nói, một đất nước mà người dân phải lần lượt qua xứ người tìm kế sinh nhai, dù là công việc gì, tôi cho đó là một sự sỉ nhục và là một thất bại rất lớn trong chính sách an dân của các nhà lãnh đạo. Ấy thế mà nhà cầm quyền cộng sản cứ thản nhiên, không những xem đó là chuyện bình thường mà còn tự hào nữa mới lạ.



Bằng chứng là Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An tỉnh Nghệ An đã tự tin báo cáo thành tích đầu năm: “Thượng úy Ngô Xuân Mạnh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An tỉnh Nghệ An, cho biết sau Tết, lượng người làm hộ chiếu, giấy thông hành thường tăng mạnh, bình quân 600 đến 700 người/ ngày”.



Bên cạnh đó bồi bút Văn Thanh cũng tham gia hỗ trợ tuyên truyền. Thanh đã vẽ trên “Báo Mới.com” một bức tranh khá sinh động: “Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm đã có hàng trăm người đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh để nộp hồ sơ. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố cũng đứng dọc hai bên đường để điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân. Mặc dù số lượng người đến làm thủ tục năm nay vẫn đông không kém các năm trước, nhưng với việc tổ chức, sắp xếp khoa học nên hiện tượng ùn tắc, chen lấn xô đẩy tại Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh không còn xảy ra. Những người đến làm thủ tục dù phải xếp hàng nhiều giờ trên vỉa hè nhưng không ai bức xúc, hay phàn nàn về cách tổ chức của lực lượng chức năng.”



Dù sao đi nữa tôi cũng cám ơn Văn Thanh bởi "lòng nhiệt tình" của ông đối với đảng, nhà nước và đã vẽ nên bức tranh đầy “lạc quan” của mình. Giá như Văn Thanh có thêm chút lương tri, ngòi bút hướng về người dân, hướng về dân tộc, thì chắc chắn ông sẽ có nhiều ý tưởng hơn để vẽ những bức tranh trung thực về sự tang tóc, đau thương của dân tộc Việt Nam, kể từ khi cộng sản hiện diện trên dân tộc Việt Nam này.



(Bài viết của Tư Rề được đăng trên mạng Dân Làm Báo ngày 6 tháng 2, 2016)