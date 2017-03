Thành viên "biệt đội tử thần" tố cáo tội ác của Duterte

Ông Arturo Lascanas điều trần trước Thượng Viện tại Manila ngày thứ Hai, 6 tháng 3, 2017. (Ted Aljibe/ Getty Images)



MANILA - Một cựu cảnh sát viên cho biết ông từng gia nhập một “biệt đội tử thần” dưới quyền ông Rodrigo Duterte, người đang giữ chức tổng thống Phi Luật Tân. Cựu cảnh sát nói rằng ông không còn sợ tổng thống và sẽ làm chứng trước quốc hội trong cuộc điều tội ác của Dutere. Ông tin rằng bốn thành viên khác trong nhóm sát thủ của ông cũng sẽ xuất hiện để làm chứng cùng với ông.



Vào ngày thứ Hai vừa qua, ông Arturo Lascanas đã điều trần trước Thượng Viện và cho biết ông đã nhúng tay vào hơn 200 vụ giết người tại thành phố Davao trước đây khi thành phố nằm dưới quyền của Thị Trưởng Duterte.



Trong một cuộc phỏng vấn tại một ngôi nhà được giấu kín địa điểm hôm thứ Năm, ông Arturo Lascanas, 56 tuổi, nói với hãng tin Reuters rằng ông cảm thấy an toàn và thoải mái hơn, sau khi công khai thừa nhận vai trò của ông trong những vụ giết người không được luật pháp cho phép ở thành phố Davao, khi ông thị trưởng Duterte quá say mê với việc diệt trừ tội phạm.



Cựu cảnh sát viên này là thành viên thứ nhì của “biệt đội tử thần Davao” đứng ra làm chứng trong cuộc điều tra của Thượng Viện. Ông cho biết, “Tôi vui mừng vì tôi biết rằng sẽ có thêm những người khác bước ra làm chứng, sau khi tôi tiết lộ những vụ giết người ở Davao.”



Các nhóm nhân quyền đã ghi nhận khoảng 1,400 vụ sát hại khả nghi ở Davao, trong 22 năm ông Duterte làm thị trưởng. Những người chỉ trích nói rằng cuộc chiến chống ma túy bắt đầu từ tám tháng nay, mà ông phát động với tư cách là tổng thống, đều mang những dấu ấn giống như những vụ sát hại tại Davao.



Cuộc tiêu diệt nạn ma túy từ khi Duterte làm tổng thống đã mang đến cái chết cho khoảng 8,000 người. Trong số đó, một phần ba bị giết chết bởi những hoạt động của cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát phủ nhận chuyện họ dính líu vào những vụ giết người. Trong số đó nhiều vụ có một dạng thức theo kiểu ám sát.

Ông Lascanas nói về tổng thống, “Không có gì là không thể với Thiên Chúa. Tôi sợ Chúa chứ không sợ ông ấy. Lúc này tôi tin tưởng và vui mừng, vì tôi đã làm điều tôi phải làm, nói với tất cả quý vị biết về những gì tôi đã làm. Tôi có thể không được cứu, nhưng Thiên Chúa sẽ chăm sóc tôi.”



Lascanas làm nhân viên cảnh sát trong hơn ba chục năm. Trong bản khai hữu thệ của ông, ông trình bày chi tiết đầy đủ về một số vụ, trong đó biệt đội tử thần giết chết những kẻ tội phạm bị nghi ngờ.



Hôm thứ Năm, ông nói rằng những người dính líu vào những vụ ấy đã nghi ngờ lẫn nhau, từ khi ông tiết lộ hành động của Duterte trong tháng qua. Họ sợ rằng họ có thể bị thanh toán bất cứ lúc nào.



Ông Lascanas nói, “Tôi biết một số người trong nhóm của tôi, hai cựu cảnh sát và hai thường dân, có thể nghĩ đến việc thú nhận giống như tôi. Lý do là vì họ cảm thấy rằng họ sẽ được an toàn hơn khi họ xuất hiện công khai, so với việc họ bị thanh toán nếu họ nấp trong bóng tối.”



Ông Duterte đã phủ nhận việc ông ra lệnh thực hiện những vụ hành quyết mà không xét xử, với tư cách là tổng thống hoặc là thị trưởng. Ronald dela Rosa, người đứng đầu lực lượng cảnh sát của ông, từng chỉ huy cảnh sát thành phố Davao, nói rằng biệt đội tử thần là điều “giả tưởng” và không có thật.



Trong bản khai hữu thệ của ông và trước các nghị sĩ, ông Lascanas đã xác nhận một số lời khai của Edgar Matobato, một người tự nhận là sát thủ từng công khai làm chứng trong tháng Chín trước quốc hội về việc đã giết chết hơn 50 người, theo chỉ thị từ chính ông Duterte.



Ông Matobato đã nộp mình cho cảnh sát ở Manila vào hôm thứ Năm, xuất hiện sau sáu tháng ẩn nấp, để trả lời những cáo buộc về mưu toán giết một luật sư. Ông được thả sau khi đóng tiền thế chân để được tại ngoại.

Những cuộc điều trần riêng rẽ của hai ông Matobato và Lascanas tại Thượng Viện đã bị đình chỉ, vì họ không cung cấp được bằng chứng cho thấy sự hiện hữu của biệt đội tử thần. Các đồng minh của ông Duterte đã chế nhạo Lascanas và Matobato, mô tả những lời họ nói là bịa đặt.



Tuy nhiên, ông Lascanas nói rằng sự im lặng khác thường của ông Duterte hiện nay trước những lời khai của ông mới đây cho thấy nhiều điều.



Ông nói, “Tôi xem như ông (Duterte) tự biết điều đó. Tôi chắc chắn rằng lúc này ông ta có nhiều điều để suy nghĩ, rằng còn ai khác trong nhóm của tôi sẽ lên tiếng công khai.”



Mức độ có thể được tin tưởng của ông Lascanas đã bị thử thách nhiều lần, vì vào tháng Chín ông tuyên thệ và phủ nhận sự hiện hữu của biệt đội tử thần. Ông nói rằng lúc đó ông phải nói dối và sự việc ấy đã đè nặng lên ông. Vì vậy ông đã đi thú tội với một linh mục, và trao cho giáo sĩ này một cuốn nhật ký daì 81 trang kể lại các vụ giết người của ông.



Ông nói rằng ông lo sợ cho sự an toàn của gia đình ông, sau vụ mưu toan bắt cóc con trai ông trong tháng 12. Con gái ông, một y tá, cho biết những người đàn ông khả nghi đang theo dõi nhà của cô.

Ông Lascanas nói, “Mọi sự lúc này là một ván bài. Tôi đã chuẩn bị cho gia đình tôi chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra cho tôi.”