Thanh viên Việt bị truy tố trên 100 tội vì có hình ấu dâm

Nguyễn Đạt Thịnh



NEW ORLEANS - Theo tin của nhật báo The Times-Picayune, các điều tra viên thuộc các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương đã phối hợp với nhau để bắt một thanh niên sống trong vùng Marrero thuộc thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana. Họ nói rằng thanh niên này đã lấy ít nhất 100 tấm ảnh trẻ em khiêu dâm từ internet xuống máy riêng tại nhà.



Nguyễn Đạt Thịnh, 18 tuổi, bị bắt vào ngày thứ Tư, 16 tháng Tám, trong cuộc điều tra chung của Đơn Vị Tội Ác Mạng thuộc Bộ Tư Pháp Tiểu Bang, Ty Cảnh Sát Hạt Jefferson, và cơ quan Bộ Nội An liên bang.



Theo biên bản, cảnh sát đã lục soát tại nhà của anh Nguyễn Đạt Thịnh ở khu phố số 1600 đường Crossmoor Drive và ngày thứ Tư và tìm thấy những hình ảnh ấu dâm trong máy điện toán của anh ta.



Thịnh đã bị tạm giam tại Jefferson Parish Correctional Center in Gretna, tính cho đến ngày Chủ Nhật vừa qua.