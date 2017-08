Thấy bạn nhậu chìm dưới nước, nhóm người đứng trên bờ la làng

Thi thể anh Giang được đưa về nhà xác

Chiều 17/8, anh Nguyễn Trường Giang (27 tuổi, quê Tây Ninh) cùng 3 người bạn ra bờ kênh Hai Diệu (xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tổ chức ăn nhậu. Kết thúc cuộc nhậu, anh Giang ra bờ kênh để rửa tay nhưng không may bị trượt chân ngã xuống dưới nước.

Phát hiện anh Giang chới với dưới dòng nước, ba người bạn đứng trên bờ hô hoán và bất lực không cứu được bạn vì cả ba không biết bơi.

Nhiều người dân địa phương nghe thông báo chạy đến ứng cứu đưa anh Giang lên bờ nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường

