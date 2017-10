Thấy cha dượng và mẹ cãi nhau, con trai can ngăn thì bị đánh tử vong

Ngày 25/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang khẩn trương truy bắt ông Đoàn Trương (69 tuổi, ngụ xã Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) để điều tra xử lý về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Tiến Hoàng (22 tuổi), con riêng của vợ ông Trương.

Trước đó, chiều 20/10, bà Trần Thị Bích Loan (46 tuổi, ngụ ấp Tân Lập, xã Phước Tân TP.Biên Hòa) là vợ ông Trương đi làm về nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bà Loan vừa về đến nhà thì thấy ông Trương mở nhạc lớn ầm ĩ nên bà Loan lại gần nhắc nhở, sau đó 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường – Ảnh minh họa.

Thấy mẹ và cha dượng cãi nhau, anh Hoàng chạy đến can ngăn thì cự cãi với cha dượng. Sau một thời gian đôi co giữa 2 bên, bà Loan bỏ sang nhà hàng xóm, ông Trương vào phòng nằm nghỉ. Lúc nằm nghỉ, ông Trương bực tức chuyện con riêng và vợ chỉ trích không coi trọng mình nên đã lấy gậy sắt đánh mạnh vào đầu anh Hoàng khiến nạn nhân gục xuống nền nhà bên vũng máu.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Loan chạy về nhà thì phát hiện anh Hoàng đang nằm bất động vội đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, ông Trương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Công an Công an TP.Biên Hoà phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chưng và điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy bắt đối tượng đã bỏ trốn.

